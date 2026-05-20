Classement Mondial 2026 : Comment la Chine et les États-Unis se partagent l’Empire Hôtelier

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Classement Mondial 2026 : Comment la Chine et les États-Unis se partagent l’Empire Hôtelier

L’industrie hôtelière mondiale a achevé sa mue. Les chiffres de clôture de l’année précédente dessinent une nouvelle cartographie du secteur, marquée par une polarisation extrême. Désormais, le contrôle des clés de chambres à l’échelle planétaire se résume à un duel de titans entre deux superpuissances : les États-Unis et la Chine. Au milieu de ce choc des blocs, l’Europe continentale fait figure de spectatrice, sauvée de l’invisibilité par un unique champion.

Le Podium Mondial : L’Indétrônable Marriott face à l’Ogre Jin Jiang

Le sommet du classement consacre la puissance de frappe brute des opérateurs américains, talonnés de très près par la stratégie de volume de la Chine.

🇺🇸 Marriott Hotels (N°1) : Avec 1 778 000 chambres réparties dans 9 861 hôtels , le géant américain conserve sa couronne mondiale. Sa force repose sur un portefeuille de marques premium hautement standardisées.

🇨🇳 Jin Jiang (N°2) : Le champion chinois affiche 1 439 756 chambres . Fait marquant : il gère un parc de 14 311 hôtels , soit nettement plus d’établissements que Marriott, mais avec une taille moyenne par unité plus modeste.

🇺🇸 Hilton Hotels & Resorts (N°3) : Le groupe américain complète le podium mondial avec 1 333 500 chambres et 9 233 hôtels.

Le Reste du Top 10 : Une Domination Bicéphale

Le reste du classement confirme la perte de vitesse des acteurs traditionnels au profit des nouveaux géants asiatiques.

Le Tableau de Chasse des Leaders (Fin de l’exercice précédent)

L’anomalie OYO (🇮🇳) : Avec 20 667 hôtels, le groupe indien possède techniquement le plus grand nombre d’établissements au monde. Cependant, son modèle repose sur des unités de très petite taille, ce qui le relègue à la 9e place en nombre de chambres.

Les 3 Grandes Tendances qui Bouleversent le Secteur

L’analyse de ces données met en lumière des mutations structurelles profondes dans la manière de gérer le tourisme mondial.

1. Le Triomphe du Modèle « Asset-Light »

Les leaders historiques (Marriott, Hilton, IHG) ne possèdent plus les murs de leurs hôtels. Moins de 1 % de leur parc leur appartient en propre. Ils privilégient désormais les contrats de franchise ou de gestion. Ce modèle leur permet de croître à une vitesse fulgurante sans immobiliser de capitaux.

2. La Fracture Européenne

Hors Royaume-Uni (qui compte IHG), Accor est le seul et unique représentant de l’Europe continentale dans le Top 10. Les groupes hôteliers européens peinent à atteindre la taille critique nécessaire pour rivaliser avec les mastodontes sino-américains.

3. L’Épicentre de la Croissance s’est Déplacé en Asie

Avec 3 groupes chinois dans le Top 10 et la montée en puissance de l’indien OYO, l’Asie dicte le tempo. L’émergence d’une classe moyenne asiatique massive crée une demande intérieure sans équivalent dans l’histoire moderne de l’hôtellerie.

Un Marché Polarisé au Maximum

L’hôtellerie de masse mondiale a choisi son camp. D’un côté, le bloc américain (4 groupes dans le Top 10) qui mise sur la valeur et les marques fortes ; de l’autre, le bloc chinois (3 groupes) en pleine ascension fulgurante par le volume. Pour les outsiders, la survie dépendra de leur capacité à se réinventer sur des marchés de niche ou ultra-premium.

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