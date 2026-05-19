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GATBIKE 2026 : À Hergla, le cyclisme se met au diapason du patrimoine et de l’environnement

GATBIKE 2026 : quand le sport rencontre l’histoire et la nature à Hergla

Le dimanche 24 mai 2026, à partir de 8h30, le site archéologique d’« Horrea Caelia » à Hergla (gouvernorat de Sousse) vibrera au rythme de la cinquième édition de GATBIKE.

Organisé par GAT ASSURANCES et la Fédération Tunisienne de Cyclisme, cet événement est bien plus qu’une simple course : c’est une célébration collective du sport, de la culture et de l’environnement.

Un défi ouvert à tous, des familles aux compétiteurs

Année après année, le GATBIKE Challenge s’impose comme un rendez-vous incontournable du calendrier sportif tunisien. Amateurs éclairés, cyclistes confirmés, familles et enfants : tous trouvent leur place dans cette manifestation fédératrice, conçue pour être accessible et porteuse de sens.

Quatre valeurs au cœur de l’événement

GAT ASSURANCES, engagée aux côtés de la Fédération, défend un quadruple socle de valeurs :

Sportives : effort, dépassement de soi, promotion de la santé

Familiales : convivialité, atmosphère chaleureuse, partage entre générations

Environnementales : mise en avant du vélo comme moyen de transport durable et respectueux de la nature

Culturelles : valorisation des sites archéologiques tunisiens, chaque édition faisant découvrir un nouveau lieu patrimonial

Après Oudhna, Thuburbo Majus, Pupput et le théâtre antique de Carthage, c’est au tour du majestueux site Horrea Caelia d’accueillir l’épreuve.

1 700 participants en 2025 : une dynamique qui ne faiblit pas

Lors d’une conférence de presse organisée le mardi 19 mai 2026 au siège de GAT ASSURANCES, M. Riadh Badr, Directeur Général Adjoint, a dressé un bilan éloquent :

« Pour l’édition 2025, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 1 700 amateurs de cyclisme, un chiffre qui reflète clairement la croissance continue de GATBIKE. Cette fidélité illustre l’importance des valeurs telles que le sport, la culture et la solidarité. Notre ambition reste de rendre le cyclisme accessible à tous, de sensibiliser à la préservation de notre environnement, et de mettre en valeur notre patrimoine archéologique. GATBIKE, bien plus qu’une course, c’est un rendez-vous qui allie passion, découverte et engagement. »

De son côté, M. Makrem Bouzid, président de la Fédération Tunisienne de Cyclisme, a souligné la dimension humaine de l’événement :

« GATBIKE incarne l’esprit du cyclisme tunisien dans toutes ses dimensions humaines et sportives. C’est une manifestation accessible à tous, réunissant amateurs, professionnels et familles dans un cadre convivial. La diversité des parcours et des catégories de participants fait de GATBIKE une expérience complète. »

Quatre parcours entre mer et patrimoine

Pour cette édition 2026, la mer et l’histoire se conjuguent dans une expérience unique. Quatre distances sont proposées, adaptées à tous les niveaux :

20 km

30 km

55 km

70 km

La journée ne se limite pas à la performance sportive. Au programme également :

Animations et jeux pour enfants

Visites guidées du site archéologique Horrea Caelia

Exposition de produits de l’artisanat local

Et de nombreuses autres surprises dans une ambiance familiale, à la fois chaleureuse et dynamique.

Inscriptions pratiques

Les inscriptions sont encore possibles dans les points de retrait des dossards jusqu’au jeudi précédant l’épreuve à 12h00.

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