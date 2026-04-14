Protection des enfants face au numérique : Sarah El Haïry en visite à Tunis

Protection des enfants face au numérique : Sarah El Haïry en visite à Tunis

Tunis, 14 et 15 avril 2026 – Alors que les écrans envahissent le quotidien des plus jeunes, la coopération franco-tunisienne fait de la protection de l’enfance une priorité. La Haute-commissaire à l’Enfance de la République française, Sarah El Haïry, effectue un déplacement de deux jours à Tunis pour croiser les expériences, soutenir des initiatives locales et renforcer les liens institutionnels face aux nouveaux risques du monde numérique.

Un enjeu structurant du partenariat franco-tunisien

Dans un contexte d’essor rapide des usages numériques chez les enfants et les adolescents, cette visite vise à partager les bonnes pratiques entre la France et la Tunisie. L’objectif : soutenir les initiatives locales innovantes et consolider les partenariats éducatifs, associatifs et institutionnels au service des droits de l’enfant.

Rencontres avec plusieurs ministères tunisiens

Sarah El Haïry échangera avec plusieurs membres du gouvernement tunisien, notamment les ministères des Technologies de la communication, de l’Éducation nationale, ainsi que de la Famille et de l’Enfance. Ces entretiens doivent permettre d’approfondir la coopération sur la protection des mineurs en ligne et d’harmoniser les politiques publiques en faveur de l’enfance.

Au cœur du terrain : école, numérique et santé mentale

La Haute-commissaire ne se contentera pas des discussions institutionnelles. Elle se rendra à l’école Robert Desnos pour rencontrer des élèves et échanger avec eux sur l’impact des réseaux sociaux dans leur vie quotidienne.

Table ronde avec startups et acteurs du numérique éducatif

Elle participera également à une table ronde réunissant des acteurs du numérique éducatif et des startups tunisiennes, afin d’identifier des solutions innovantes pour protéger les enfants en ligne.

Visite de l’association « Health and Psychology »

Enfin, Sarah El Haïry visitera l’association « Health and Psychology », engagée dans la santé mentale des enfants et des adolescents, un sujet étroitement lié aux usages numériques et aux risques psychosociaux.

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