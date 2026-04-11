FIESP II : La coopération public-privé, levier d’excellence pour l’industrie de la plasturgie

FIESP II : la coopération public-privé, levier d’excellence pour l’industrie de la plasturgie en Tunisie

Le 26 mars 2026, la Chambre nationale syndicale des fabricants et transformateurs de plastique (UTICA) a organisé une cérémonie de remise de certificats à 34 lauréats d’un programme de formation innovant. Porté par le projet FIESP II, ce dispositif illustre la force d’un partenariat triangulaire entre l’État tunisien, le secteur privé et la coopération allemande (GIZ) pour qualifier les jeunes aux métiers d’avenir de la plasturgie.



FIESP II : un modèle de formation sur mesure pour la plasturgie tunisienne

34 certificats remis dans trois spécialités clés

La cérémonie, qui s’est tenue au siège de l’UTICA à Tunis, a réuni les bénéficiaires de formations de courte durée dans trois domaines stratégiques pour l’industrie plastique :

Injection

Rhéologie et conception d’outillages

Extrusion linéaire

Au total, 34 candidats (hommes et femmes) ont reçu leur certificat à l’issue d’un parcours exigeant de six mois.

Un parcours en deux phases : théorie en entreprise, puis immersion professionnelle

La formation a été structurée en deux temps complémentaires :

3 mois de cours théoriques et pratiques dispensés directement au sein des entreprises partenaires.

3 mois de stage pratique en milieu professionnel.

Cette approche a permis aux lauréats d’acquérir des compétences techniques avancées, parfaitement alignées sur les besoins réels de l’industrie de la plasturgie.

35 formateurs honorés et formés aux logiciels de conception industrielle

Lors de l’événement, 35 formateurs et formatrices ont également été mis à l’honneur. Ils avaient préalablement suivi une formation spécialisée sur les logiciels Fusion et Moldflow, destinée à renforcer leurs capacités de transmission des connaissances et d’encadrement pratique des futurs bénéficiaires.

Les acteurs clés saluent un partenariat public-privé exemplaire

Omar Chaqchaq (UTICA) : « Une formation courte mais à forte valeur ajoutée »

M. Omar Chaqchaq, président de la Chambre nationale des fabricants de plastique, a souligné que ce projet traduit une vision inédite de la formation de courte durée, conçue en étroite concertation avec les industriels. Il a insisté sur la nécessité d’une durée conséquente pour que le certificat délivré ait une valeur équivalente à celle d’un diplôme pleinement reconnu.

« La force de ce dispositif réside dans l’équilibre entre l’apport théorique et la mise en pratique, permettant aux bénéficiaires d’acquérir des compétences opérationnelles et de faciliter leur insertion professionnelle dans des délais réduits. »

Il a remercié les entreprises partenaires de l’Unité d’appui à la formation et à l’employabilité (UAFE), ainsi que l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), pour leur accompagnement.

Dieter Bräuer (GIZ) : « Former les jeunes aux défis d’un marché en évolution »

M. Dieter Bräuer, responsable du projet FIESP II à la coopération allemande (GIZ), a déclaré :

« Nous sommes honorés de contribuer à de telles initiatives, qui favorisent le développement de l’ensemble des parties prenantes du secteur et l’enrichissement de leurs expertises. »

Il a ajouté que FIESP II constitue une plateforme privilégiée pour renforcer les échanges d’expériences entre acteurs de la filière, et que les 34 jeunes sélectionnés sont désormais prêts à relever les défis d’un marché en constante évolution.

Un partenariat public-privé reproductible pour l’emploi industriel

Le projet FIESP II est présenté comme un modèle pertinent de coopération entre les secteurs public et privé en matière de qualification des ressources humaines et de promotion de l’emploi dans des filières industrielles porteuses. Il repose sur une triple collaboration :

Ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle

UTICA (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat)

GIZ (Agence allemande de coopération internationale)

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