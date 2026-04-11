Saison Méditerranée 2026 : 200 événements culturels pour réinventer le lien entre les deux rives

Saison Méditerranée 2026 : 200 événements culturels pour réinventer le lien entre les deux rives

Du 15 mai au 31 octobre 2026, la France accueille la Saison Méditerranée, une vaste programmation pluridisciplinaire initiée par l’Institut français à l’impulsion du président de la République. Avec Marseille comme ville d’ouverture, ce rendez-vous inédit mettra à l’honneur la création, la mémoire et l’innovation des pays du bassin méditerranéen, et particulièrement la Tunisie.

Une programmation foisonnante sur tout le territoire français

Plus de deux cents rendez-vous – expositions, spectacles, concerts, résidences d’artistes, rencontres professionnelles et débats – investiront des lieux culturels partout en France. Quatre grands fils rouges guideront cette saison : jeunesse et mobilités, récits et mémoires partagés, transition écologique et sociale, innovation artistique et numérique.

L’ambition est claire : faire de l’espace méditerranéen un territoire vivant de circulation des œuvres, des artistes et des idées. La Saison repose sur un réseau de projets labellisés, co-construits avec des institutions du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, du Liban et de l’Égypte.

Marseille, porte d’entrée symbolique

C’est depuis la cité phocéenne que la Saison Méditerranée 2026 sera officiellement lancée le 15 mai. Un choix chargé de sens pour cette ville ouverte sur la mer, carrefour historique d’influences et de migrations.

La Tunisie à l’honneur : danse, arts visuels et musique arabo-andalouse

Sur les 29 projets labellisés « Saison Méditerranée 2026 », 101 manifestations d’intérêt émanaient d’un partenariat avec la Tunisie – une dynamique qui confirme l’intensité des échanges franco-tunisiens dans le secteur culturel.

Focus chorégraphique et exposition d’art contemporain en France

Plusieurs temps forts ponctueront l’année 2026 :

À l’Atelier de Paris (June Events) : un focus sur la danse tunisienne, en lien avec l’association Al Badil.

À la Gare Saint-Sauveur de Lille : une exposition collective d’art contemporain réunissant une dizaine d’artistes tunisiens, sous le commissariat d’Olfa Feki.

À Chaillot – Théâtre national de la Danse : un focus chorégraphique tunisien, coproduit avec le Ballet de l’Opéra de Tunis.

Au Festival de Saint-Denis : un week-end dédié aux musiques arabo-andalouses, en partenariat avec le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes et le Festival d’El Jem.

En Tunisie, une clôture automnale simultanée

La Saison Méditerranée s’achèvera en octobre 2026 dans les cinq pays prioritaires. À Tunis, une programmation mêlant photographie et musique viendra rythmer cette clôture, en parallèle de la Biennale Jaou portée par la Fondation Kamel Lazaar.

L’Institut français de Tunisie, moteur de la coopération culturelle

Tout au long de l’année, l’Institut français de Tunisie proposera lui aussi une série d’événements d’envergure :

Du 24 au 28 avril 2026 : spectacle de danse GOAL – Fantaisie pour passement de jambes par le VIADANSE (Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté), à Tunis et Sousse.

Du 5 au 8 mai 2026 : tournée de l’ensemble Mosaïc à Tunis, Sousse et Sfax.

Transmission et production de l’opéra Didon et Énée, avec le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra de Tunis et la compagnie Les Épopées.

Retrouvez l’intégralité de la programmation et le dossier de presse sur le site de l’Institut français.

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