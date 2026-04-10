Population du monde arabe en 2026 classement complet des pays arabes par habitants et analyse démographique régionale

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La démographie du monde arabe en 2026 confirme un déséquilibre majeur entre quelques géants régionaux et une majorité de pays à faible population. L’Égypte écrase littéralement le classement, tandis que la Tunisie reste dans le milieu de tableau, loin derrière les grands pôles démographiques.
Ces données sont des projections 2026 basées sur les tendances démographiques actuelles, utilisées pour analyser les dynamiques économiques, sociales et politiques de la région.
|Rang
|Pays
|Population (millions)
|1
|Égypte
|120
|2
|Algérie
|46
|3
|Soudan
|45
|4
|Irak
|44
|5
|Maroc
|38
|6
|Arabie Saoudite
|36
|7
|Yémen
|35
|8
|Syrie
|23
|9
|Tunisie
|12
|10
|Jordanie
|11
Point clé : la population du monde arabe est très concentrée dans quelques pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Avec 120 millions d’habitants, l’Égypte représente à elle seule environ un tiers de la population arabe totale. C’est un acteur structurant pour la région sur le plan économique et politique.
Le Maghreb se positionne fortement :
Ensemble, ces trois pays représentent un pôle démographique stratégique en Afrique du Nord.
Les pays du Golfe restent puissants économiquement mais faibles démographiquement :
Leur influence repose davantage sur les ressources que sur la taille de la population.
Avec 12 millions d’habitants, la Tunisie occupe une position intermédiaire :
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