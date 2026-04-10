Population du monde arabe en 2026 classement complet des pays arabes par habitants et analyse démographique régionale

La démographie du monde arabe en 2026 confirme un déséquilibre majeur entre quelques géants régionaux et une majorité de pays à faible population. L’Égypte écrase littéralement le classement, tandis que la Tunisie reste dans le milieu de tableau, loin derrière les grands pôles démographiques.

Ces données sont des projections 2026 basées sur les tendances démographiques actuelles, utilisées pour analyser les dynamiques économiques, sociales et politiques de la région.

Classement des pays arabes par population (2026)

Top 10 des pays arabes les plus peuplés

Rang Pays Population (millions) 1 Égypte 120 2 Algérie 46 3 Soudan 45 4 Irak 44 5 Maroc 38 6 Arabie Saoudite 36 7 Yémen 35 8 Syrie 23 9 Tunisie 12 10 Jordanie 11

Point clé : la population du monde arabe est très concentrée dans quelques pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Pays arabes de 11 à 21 (populations plus faibles)

Émirats arabes unis : 10 millions

Libye : 7 millions

Liban : 5,5 millions

Palestine : 5,5 millions

Oman : ~5 millions

Koweït : ~4,5 millions

Qatar : ~3 millions

Bahreïn : 1,5 million

Djibouti : 1,1 million

Comores : 0,9 million

Lecture stratégique du classement démographique arabe

Égypte : le poids démographique écrasant

Avec 120 millions d’habitants, l’Égypte représente à elle seule environ un tiers de la population arabe totale. C’est un acteur structurant pour la région sur le plan économique et politique.

Maghreb : un bloc démographique intermédiaire

Le Maghreb se positionne fortement :

Algérie : 46 millions

Maroc : 38 millions

Tunisie : 12 millions

Ensemble, ces trois pays représentent un pôle démographique stratégique en Afrique du Nord.

Golfe : richesse mais faible population

Les pays du Golfe restent puissants économiquement mais faibles démographiquement :

Qatar : 3 millions

Bahreïn : 1,5 million

Koweït : 4,5 millions

Leur influence repose davantage sur les ressources que sur la taille de la population.

Position de la Tunisie dans le monde arabe

Avec 12 millions d’habitants, la Tunisie occupe une position intermédiaire :