Carrefour et Coopérative U en Afrique : la montée en puissance des franchises de distribution
Grande distribution en Afrique : Carrefour et Coopérative U accélèrent leur expansion via la franchise
La grande distribution européenne accélère son implantation en Afrique en s’appuyant sur un modèle simple et efficace : la franchise. Deux acteurs dominent ce mouvement : le groupe Carrefour via ses partenariats avec CFAO et la Coopérative U (ex-Système U), qui multiplie les reprises de magasins en difficulté ou en retrait d’enseignes internationales.
Cette dynamique s’inscrit dans un contexte clair : croissance démographique, urbanisation rapide et émergence d’une classe moyenne plus consommatrice de produits structurés.
Carrefour Afrique et CFAO : une stratégie recentrée sur l’Afrique de l’Ouest
Un modèle de franchise porté par CFAO
Le groupe Carrefour s’appuie en Afrique sur CFAO pour exploiter ses enseignes en franchise.
Points clés du dispositif :
- Plus de 30 magasins exploités sous enseignes Carrefour, Carrefour Market et Supeco
- Présence concentrée en Côte d’Ivoire et au Cameroun
- Déploiement via des centres commerciaux comme PlaYce
- Modèle basé sur l’importation et la distribution structurée
Restructuration du partenariat en 2025
En 2025, le partenariat évolue fortement :
- Carrefour se retire du capital de la joint-venture Adialéa
- CFAO devient actionnaire à 100 %
- Carrefour reste uniquement franchiseur de la marque
- Arrêt du développement de l’enseigne Supeco, jugée non rentable
Cette réorganisation confirme une tendance nette : Carrefour réduit son exposition directe et privilégie un modèle asset-light.
Une expansion sélective mais structurée
L’aventure débute en 2015 avec l’ouverture du premier hypermarché à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Aujourd’hui, la stratégie repose sur :
- Concentration sur les marchés les plus rentables
- Optimisation logistique dans un environnement d’importation coûteux
- Adaptation aux contraintes locales via CFAO, filiale de Toyota Tsusho Corporation
Coopérative U : une expansion rapide par reprise de magasins
Une présence élargie en Afrique francophone
La Coopérative U (anciennement Système U) adopte une approche différente : racheter et transformer des réseaux existants.
Présence actuelle :
- Madagascar
- Maurice
- Maroc
- Sénégal
- Bénin
- Guinée
- Cameroun
- Côte d’Ivoire
Une ouverture est annoncée au Rwanda en 2026.
Le modèle : transformation de réseaux en difficulté
La stratégie repose sur des reprises ciblées :
- Conversion de magasins Casino Group en Afrique via des partenaires
- Reprise de 10 supermarchés Shoprite à Madagascar
- Partenariat avec Mercure International of Monaco pour conversion de surfaces commerciales
Ce modèle permet une entrée rapide sur des marchés déjà structurés, sans construire à partir de zéro.
Une coopérative qui exporte son modèle
Contrairement à Carrefour, Coopérative U exporte un modèle de commerçants indépendants :
- Gestion locale des magasins
- Adaptation des assortiments selon les pays
- Développement des marques propres “U”
- Flexibilité sur les prix et les volumes
Afrique : un marché de rupture pour la grande distribution
Une croissance tirée par la démographie
Les deux groupes misent sur un même moteur :
- Urbanisation rapide
- Hausse de la consommation formelle
- Émergence d’une classe moyenne urbaine
Deux modèles, deux stratégies
|Groupe
|Stratégie
|Présence
|Avantage clé
|Carrefour / CFAO
|Franchise structurée
|Afrique de l’Ouest
|Puissance de marque
|Coopérative U
|Reprise et transformation
|Afrique multi-régions
|Adaptation locale rapide
Une concurrence encore en construction
Le marché reste fragmenté :
- Logistique complexe
- Dépendance aux importations
- Forte concurrence informelle
- Marges sous pression