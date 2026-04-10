Carrefour et Coopérative U en Afrique : la montée en puissance des franchises de distribution

La grande distribution européenne accélère son implantation en Afrique en s’appuyant sur un modèle simple et efficace : la franchise. Deux acteurs dominent ce mouvement : le groupe Carrefour via ses partenariats avec CFAO et la Coopérative U (ex-Système U), qui multiplie les reprises de magasins en difficulté ou en retrait d’enseignes internationales.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte clair : croissance démographique, urbanisation rapide et émergence d’une classe moyenne plus consommatrice de produits structurés.

Carrefour Afrique et CFAO : une stratégie recentrée sur l’Afrique de l’Ouest

Un modèle de franchise porté par CFAO

Le groupe Carrefour s’appuie en Afrique sur CFAO pour exploiter ses enseignes en franchise.

Points clés du dispositif :

Plus de 30 magasins exploités sous enseignes Carrefour, Carrefour Market et Supeco

exploités sous enseignes Carrefour, Carrefour Market et Supeco Présence concentrée en Côte d’Ivoire et au Cameroun

et au Déploiement via des centres commerciaux comme PlaYce

Modèle basé sur l’importation et la distribution structurée

Restructuration du partenariat en 2025

En 2025, le partenariat évolue fortement :

Carrefour se retire du capital de la joint-venture Adialéa

se retire du capital de la joint-venture Adialéa CFAO devient actionnaire à 100 %

devient Carrefour reste uniquement franchiseur de la marque

Arrêt du développement de l’enseigne Supeco, jugée non rentable

Cette réorganisation confirme une tendance nette : Carrefour réduit son exposition directe et privilégie un modèle asset-light.

Une expansion sélective mais structurée

L’aventure débute en 2015 avec l’ouverture du premier hypermarché à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Aujourd’hui, la stratégie repose sur :

Concentration sur les marchés les plus rentables

Optimisation logistique dans un environnement d’importation coûteux

Adaptation aux contraintes locales via CFAO, filiale de Toyota Tsusho Corporation

Coopérative U : une expansion rapide par reprise de magasins

Une présence élargie en Afrique francophone

La Coopérative U (anciennement Système U) adopte une approche différente : racheter et transformer des réseaux existants.

Présence actuelle :

Madagascar

Maurice

Maroc

Sénégal

Bénin

Guinée

Cameroun

Côte d’Ivoire

Une ouverture est annoncée au Rwanda en 2026.

Le modèle : transformation de réseaux en difficulté

La stratégie repose sur des reprises ciblées :

Conversion de magasins Casino Group en Afrique via des partenaires

en Afrique via des partenaires Reprise de 10 supermarchés Shoprite à Madagascar

Partenariat avec Mercure International of Monaco pour conversion de surfaces commerciales

Ce modèle permet une entrée rapide sur des marchés déjà structurés, sans construire à partir de zéro.

Une coopérative qui exporte son modèle

Contrairement à Carrefour, Coopérative U exporte un modèle de commerçants indépendants :

Gestion locale des magasins

Adaptation des assortiments selon les pays

Développement des marques propres “U”

Flexibilité sur les prix et les volumes

Afrique : un marché de rupture pour la grande distribution

Une croissance tirée par la démographie

Les deux groupes misent sur un même moteur :

Urbanisation rapide

Hausse de la consommation formelle

Émergence d’une classe moyenne urbaine

Deux modèles, deux stratégies

Groupe Stratégie Présence Avantage clé Carrefour / CFAO Franchise structurée Afrique de l’Ouest Puissance de marque Coopérative U Reprise et transformation Afrique multi-régions Adaptation locale rapide

Une concurrence encore en construction

Le marché reste fragmenté :