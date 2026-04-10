Salaires réels dans l’OCDE qui gagne et qui perd en pouvoir d’achat depuis 2010

Depuis 2010, les salaires réels, ajustés de l’inflation et mesurés en pouvoir d’achat, dessinent une carte économique très différente de celle qu’on imagine habituellement. Selon les données de l’OCDE, certains pays ont connu une explosion des revenus réels, tandis que d’autres ont vu leur niveau de vie reculer nettement.

Ce n’est plus seulement une question de croissance économique. C’est une question de pouvoir d’achat, de structure du marché du travail et de capacité à absorber les chocs économiques.

Évolution des salaires réels : le grand écart de l’OCDE

Les pays en forte progression (2010 → aujourd’hui)

Les champions de la hausse du pouvoir d’achat se trouvent majoritairement en Europe de l’Est et du Nord.

🇱🇻 Lettonie : +77%

🇱🇹 Lituanie : +67%

🇮🇸 Islande : +40%

🇵🇱 Pologne : +38%

🇭🇺 Hongrie : +31%

👉 Ces chiffres montrent une convergence rapide avec l’Europe occidentale, portée par des salaires de départ plus bas et une croissance industrielle plus dynamique.

Les pays en recul du pouvoir d’achat

À l’opposé, plusieurs économies matures affichent des pertes nettes.

🇬🇷 Grèce : -21%

🇮🇹 Italie : -7%

🇮🇪 Irlande : -6%

🇳🇱 Pays-Bas : -5%

🇪🇸 Espagne : -3%

👉 En Grèce, cela représente une perte d’environ 1/5 du pouvoir d’achat réel des salariés en 14 ans.

Niveaux de salaires : les grandes puissances économiques

Au-delà des variations, le niveau absolu reste très contrasté.

Pays Salaire annuel moyen (PPA, USD) Évolution Luxembourg 94 400 $ +16% États-Unis 82 900 $ +16% Allemagne inférieur à la moyenne OCDE modéré France proche moyenne OCDE faible dynamique

👉 Les économies les plus riches ne sont pas forcément celles où les salaires progressent le plus vite.

Ce que révèlent vraiment ces chiffres

1. L’Europe de l’Est rattrape rapidement l’Ouest

Les écarts se réduisent grâce à des gains de productivité et une intégration industrielle forte.

2. L’Europe du Sud reste fragile

Crise de 2010, dette publique et chômage structurel ont laissé des traces durables.

3. PIB ≠ salaires réels

Certains pays comme l’Irlande affichent une croissance spectaculaire du PIB, sans bénéfice équivalent sur les salaires.

4. Redistribution géographique du pouvoir d’achat

Le centre de gravité des hausses salariales se déplace vers l’Est.

Lecture macro : ce que les données OCDE changent