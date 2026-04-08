Cette ville tunisienne plus abordable que Hammamet attire les retraités européens

Longtemps dominée par Hammamet, la carte des destinations privilégiées par les retraités européens évolue rapidement. Une nouvelle dynamique s’installe au profit de Nabeul, qui s’impose aujourd’hui comme une alternative plus rationnelle, plus accessible et, dans certains cas, plus attractive. Cette bascule n’est pas anecdotique : elle traduit un changement profond dans les critères de choix des expatriés seniors, désormais centrés sur l’optimisation du coût de la vie et la stabilité du cadre quotidien.

Selon le magazine Grazia, cette ville du Cap Bon attire de plus en plus de profils européens à la recherche d’un équilibre entre qualité de vie et maîtrise budgétaire. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte économique européen tendu, marqué par la pression inflationniste et l’érosion du pouvoir d’achat des retraités.

Une alternative à Hammamet fondée sur un arbitrage économique clair

Le repositionnement de Nabeul face à Hammamet repose sur une logique simple : à prestations comparables, les coûts sont nettement inférieurs. Située à quelques kilomètres seulement, Nabeul bénéficie du même environnement méditerranéen. Le climat reste favorable toute l’année, les plages offrent des caractéristiques similaires, et l’accès aux infrastructures touristiques de la région est immédiat.

Cependant, la différence majeure se joue sur le plan économique. Là où Hammamet a connu une inflation progressive liée à son succès touristique, Nabeul reste encore relativement préservée. Cette dissymétrie crée une opportunité directe pour les retraités disposant de revenus fixes, qui cherchent à maximiser leur niveau de vie sans renoncer au cadre méditerranéen.

Ce phénomène correspond à un schéma classique en économie touristique : une destination mature devient plus chère, ce qui entraîne un déplacement de la demande vers des zones périphériques offrant un meilleur rapport qualité-prix.

Le rôle central du marché immobilier dans cette transition

Le facteur déterminant reste sans ambiguïté l’immobilier. À Nabeul, les prix à l’achat comme à la location demeurent significativement plus accessibles que dans sa voisine. Cette accessibilité permet à des retraités européens de concrétiser des projets immobiliers qui seraient devenus difficilement envisageables dans des zones plus saturées.

Ce différentiel n’est pas marginal. Il impacte directement la structure du budget des ménages retraités. En réduisant la part consacrée au logement, ils libèrent des ressources pour d’autres postes de dépenses ou améliorent simplement leur confort de vie. Dans certains cas, cette optimisation permet même de retrouver un niveau de vie supérieur à celui observé en Europe, notamment en France.

Ce point est crucial, car il transforme la décision d’expatriation : elle ne relève plus uniquement d’un choix de cadre de vie, mais d’une véritable stratégie financière à long terme.

Une qualité de vie plus stable et moins artificielle

Au-delà des considérations économiques, Nabeul bénéficie d’un avantage souvent sous-estimé : la stabilité de son environnement quotidien. Contrairement à Hammamet, fortement marquée par la saisonnalité touristique, la ville conserve une activité plus régulière tout au long de l’année.

Cette continuité se traduit par une ambiance plus apaisée, moins dépendante des flux touristiques. Les marchés locaux, les commerces de proximité et les interactions sociales structurent le quotidien de manière plus authentique. Pour les retraités, cette dimension est essentielle, car elle favorise un sentiment d’ancrage et de normalité.

Par ailleurs, la ville a su préserver son identité culturelle. L’artisanat local, notamment la poterie et la céramique, reste un élément central de son attractivité. Cette authenticité renforce l’expérience des expatriés, qui ne recherchent plus seulement un climat agréable, mais un cadre de vie cohérent et durable.

Un coût de la vie globalement inférieur : levier décisif

L’un des arguments les plus structurants reste le coût de la vie. Toujours selon Grazia, les dépenses du quotidien à Nabeul — alimentation, transport, services — sont largement inférieures à celles observées en Europe.

Ce différentiel a un impact direct et mesurable. Il permet aux retraités de maintenir leur pouvoir d’achat malgré des pensions souvent fixes. Dans certains cas, il offre même une marge de manœuvre financière inexistante dans leur pays d’origine.

Ce point explique en grande partie l’attractivité croissante de la Tunisie dans son ensemble. Mais ce qui distingue Nabeul, c’est sa capacité à combiner cet avantage économique avec une qualité de vie comparable à celle des zones touristiques plus établies.

Un repositionnement stratégique dans le paysage tunisien

L’essor de Nabeul ne doit pas être interprété comme un simple effet de mode. Il s’inscrit dans une évolution plus large du marché touristique et résidentiel en Tunisie. Les villes intermédiaires, moins exposées à la spéculation, deviennent progressivement des pôles d’attraction pour une clientèle internationale plus exigeante.

Dans ce contexte, Nabeul bénéficie d’un positionnement particulièrement intéressant. Elle reste proche des zones touristiques majeures tout en conservant un niveau de prix compétitif. Cette combinaison en fait une destination de transition idéale pour des retraités en quête d’équilibre.

Cependant, cette dynamique comporte aussi des risques. Si la demande continue d’augmenter, une pression inflationniste pourrait apparaître, reproduisant à terme le schéma observé à Hammamet. La gestion de cette croissance sera donc un enjeu clé pour les acteurs locaux.

Une opportunité actuelle, mais pas éternelle

Le succès de Nabeul repose aujourd’hui sur un équilibre fragile mais efficace : une qualité de vie comparable à Hammamet, combinée à des coûts nettement inférieurs. Pour les retraités européens, ce n’est pas un choix émotionnel, mais un arbitrage rationnel.

Ce basculement envoie également un signal clair sur l’évolution du marché tunisien. L’attractivité ne dépend plus uniquement des grandes stations balnéaires, mais de la capacité des villes à offrir un rapport valeur/prix cohérent et durable.

À court terme, Nabeul représente une opportunité réelle. À moyen terme, tout dépendra de sa capacité à gérer son succès.