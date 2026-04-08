ESSECT : une certification ISO 21001 qui repositionne l’enseignement supérieur tunisien

L’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis franchit un cap stratégique. L’établissement vient d’obtenir la certification ISO 21001, une norme internationale dédiée aux systèmes de management des organismes éducatifs. Derrière cette annonce institutionnelle, il y a un signal fort : celui d’une montée en gamme structurée de l’enseignement supérieur public en Tunisie.

Une certification qui dépasse le symbole

Contrairement aux labels génériques, la norme ISO 21001 cible spécifiquement les établissements d’enseignement. Elle impose une logique claire : placer l’apprenant au centre, structurer les პროცეს pédagogiques et instaurer une amélioration continue mesurable.

Pour une école comme l’ESSECT, cela signifie concrètement :

formalisation des პროცეს académiques,

meilleure traçabilité de la qualité pédagogique,

alignement avec des standards internationaux,

pilotage basé sur la performance et les résultats.

Ce n’est pas un simple tampon administratif. C’est un changement de méthode.

Une mobilisation interne totale

L’obtention de cette certification n’est jamais un acte isolé. Elle repose sur un travail transversal impliquant :

le corps enseignant,

les étudiants,

le personnel administratif et technique,

les partenaires académiques et professionnels,

et surtout une gouvernance engagée via le comité qualité.

Ce type de démarche révèle un point clé : la capacité d’une institution publique à fonctionner comme une organisation structurée, avec des პროცეს internes pilotés et évalués.

Un levier stratégique pour l’attractivité

Dans un contexte où la concurrence entre établissements s’intensifie — notamment face aux écoles privées et aux universités étrangères — cette certification joue un rôle direct sur :

la crédibilité académique,

la lisibilité pour les partenaires internationaux,

l’employabilité des diplômés,

et l’attractivité auprès des étudiants tunisiens et africains.

Autrement dit, l’ESSECT ne parle plus uniquement au marché local. Elle se positionne.

Un signal pour l’écosystème tunisien

Cette certification envoie aussi un message plus large. Elle s’inscrit dans une dynamique où les المؤسسات publiques doivent évoluer vers plus de performance, de transparence et de responsabilité.

Dans un pays où la question de la qualité de l’enseignement supérieur est devenue critique, l’initiative de l’ESSECT pourrait :

servir de référence pour d’autres institutions,

accélérer l’adoption de standards internationaux,

renforcer la confiance entre universités et tissu économique.

Une base, pas une finalité

Soyons clairs : obtenir la certification ISO 21001 n’est pas une fin. C’est un point de départ.

Tout l’enjeu pour l’ESSECT sera maintenant de maintenir ce niveau d’exigence dans la durée, d’éviter l’effet “certification vitrine”, et surtout de traduire cette norme en résultats concrets :

meilleure qualité d’apprentissage,

insertion professionnelle renforcée,

innovation pédagogique réelle.

Si cette dynamique est tenue, alors l’ESSECT ne se contente pas d’obtenir une certification. Elle change de trajectoire.