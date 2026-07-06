L’Afrique Triple sa Présence dans le Top 100 Mondial des Destinations d’Investissement les Moins Risquées

L’Afrique Triple sa Présence dans le Top 100 Mondial des Destinations d’Investissement les Moins Risquées

Maurice, la Tanzanie et le Botswana en tête du classement africain, neuf pays du continent intègrent désormais le cercle très fermé des économies les plus résilientes au monde.

Un bond spectaculaire pour le continent

L’Afrique a frappé un grand coup sur la scène financière internationale. Selon la dernière édition du Global Investment Risk and Resilience Index (GIRRI) 2026, publiée par le cabinet britannique Henley & Partners en partenariat avec la plateforme d’analyse prédictive AlphaGeo, le continent a triplé sa représentation dans le Top 100 mondial des pays les moins risqués pour les investisseurs.

En octobre 2025, seuls trois pays africains figuraient parmi les cent économies les plus résilientes de la planète. Six mois plus tard, ils sont désormais neuf.

Une progression fulgurante qui témoigne des efforts consentis par de nombreuses nations du continent pour améliorer leur gouvernance, diversifier leurs économies et renforcer leur attractivité face aux capitaux internationaux.

« Ce classement est le premier du genre à mesurer l’exposition des pays aux risques géopolitiques, économiques et climatiques, ainsi que leur capacité d’adaptation et de reprise »

Maurice, la perle de l’océan Indien, confirme sa suprématie

Une progression remarquable au classement mondial

L’île Maurice conserve sans surprise sa place de leader africain. Avec un score global de 62,20 sur 100 , elle grimpe de la 83e à la 61e place mondiale en l’espace de quelques mois.

Une performance qui place l’économie mauricienne devant des destinations réputées comme la Tanzanie et le Botswana, pourtant ses plus proches poursuivants.

L’île doit cette position de choix à plusieurs atouts : une stabilité institutionnelle remarquable, une ouverture économique affirmée et une diversification des sources de revenus qui la rend moins vulnérable aux chocs exogènes.

Le pays mise également sur une stratégie ambitieuse pour devenir « la capitale africaine du « de-risking » financier », autrement dit une plateforme régionale capable de structurer, sécuriser et canaliser les investissements destinés à l’ensemble du continent.

Tanzanie et Botswana : un podium solide

Derrière Maurice, la Tanzanie (score de 62/100) et le Botswana (61,92/100) complètent le podium africain, classés respectivement 62e et 63e au niveau mondial. Ces trois nations étaient d’ailleurs les seules représentantes africaines du Top 100 en octobre 2025, une position qu’elles ont su conserver et renforcer.

Le Botswana, avec son ambitieux Programme de transformation économique de 27 milliards de dollars, a notamment entrepris de diversifier son économie pour ne plus dépendre uniquement des diamants.

Quant à la Tanzanie, elle affiche une croissance économique soutenue d’environ 6 % et parvient à financer son budget opérationnel par ses propres ressources domestiques.

Le Top 20 africain : une géographie de la résilience

Neuf pays dans le Top 100 mondial

Outre le trio de tête, six autres nations africaines intègrent désormais le cercle très fermé des cent économies les plus sûres au monde:

Rang africain Pays Rang mondial 1 Maurice 61e 2 Tanzanie 62e 3 Botswana 63e 4 Seychelles 79e 5 Cap-Vert 88e 6 Namibie 90e 7 Afrique du Sud 95e 8 Maroc 98e 9 Rwanda 100e

Les Seychelles (79e), le Cap-Vert (88e), la Namibie (90e), l’Afrique du Sud (95e), le Maroc (98e) et le Rwanda (100e) complètent ce Top 100.

Le Maroc, en particulier, doit cette progression à sa diversification industrielle et à ses investissements en infrastructures.

Les autres pays du Top 20 africain

La suite du classement africain fait apparaître des économies émergentes qui gagnent en attractivité :

Algérie (102e mondial)

Lesotho (107e)

Côte d’Ivoire (108e) – première d’Afrique de l’Ouest

Gabon (109e)

Tunisie (111e)

Eswatini (115e)

Kenya (116e)

Bénin (118e)

République du Congo (119e)

Djibouti (121e)

Mauritanie (122e)

À noter que la Côte d’Ivoire, avec un score de 52,82 points, devance au niveau continental le Sénégal (128e mondial) et le Ghana (140e). Le Nigeria, poids lourd économique du continent, occupe quant à lui la 147e place mondiale, pénalisé par l’inflation persistante, les tensions sur le marché des changes et les défis sécuritaires.

Une méthodologie rigoureuse au service des investisseurs

Deux piliers fondamentaux

Le Global Investment Risk and Resilience Index s’appuie sur une méthodologie innovante qui combine deux dimensions essentielles :

La résilience structurelle : les forces économiques, institutionnelles et environnementales de long terme d’un pays

Le risque souverain : l’exposition aux chocs politiques, financiers et externes

L’indice s’appuie sur près de 3 000 points de données structurés autour de 13 indicateurs (5 mesurant le risque et 8 la résilience).

La note finale, comprise entre 0 et 100, est calculée selon la formule suivante :

(Score total de résilience – Score total de risque + 1) × 50

Une édition spéciale intégrant les signaux du marché

L’édition de mai 2026 ne se contente pas de reprendre les données structurelles. Elle intègre une mise à jour en temps réel de la composante risque, basée sur les données de prime de risque pays (Country Risk Premium) au 1er avril 2026.

Cette approche permet de capter la manière dont les investisseurs évaluent le risque souverain en temps réel, plutôt que de se fier uniquement à des indicateurs structurels qui évoluent lentement.

« Les mouvements dans le classement reflètent des changements de positionnement relatif entre les pays, et non des variations absolues du risque ou de la résilience »

Les clés du succès africain

Des caractéristiques communes

Les économies africaines les mieux classées partagent plusieurs traits distinctifs:

Une stabilité institutionnelle relative

Une plus grande ouverture économique

Une diversification des sources de revenus

Une dépendance plus limitée aux matières premières

Ces atouts leur permettent de mieux résister aux chocs externes et d’offrir aux investisseurs un environnement plus prévisible et sécurisé.

Les défis à surmonter

À l’inverse, de nombreux grands marchés du continent restent pénalisés par:

La fragilité des infrastructures

Un endettement élevé

Des tensions politiques ou sécuritaires

Une vulnérabilité aux chocs externes

Ces facteurs expliquent pourquoi certaines économies majeures peinent à grimper dans le classement, malgré leur potentiel de croissance.

Un signal fort pour les investisseurs internationaux

Cette progression spectaculaire de l’Afrique dans le classement des destinations d’investissement les moins risquées intervient dans un contexte où de nombreux pays du continent cherchent à attirer davantage d’investissements directs étrangers pour soutenir leur industrialisation, le développement de leurs infrastructures et leur transition énergétique.

Les agences de notation financière et les investisseurs accordent une attention croissante à la capacité des États à renforcer leur résilience économique et institutionnelle face aux crises.

L’Afrique, en doublant sa présence dans le Top 100 mondial en quelques mois seulement, envoie un signal fort : le continent n’est plus seulement une terre d’opportunités, mais aussi un espace de stabilité et de confiance pour les capitaux internationaux.

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