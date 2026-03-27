Championnat du Monde Supersport 2026 : la saison démarre à Portimão

Le Honda Racing World Supersport Team lance sa saison 2026 au Portugal. Après un hiver studieux, Corentin Perolari et Ana Carrasco sont impatients de se jauger en piste.

L’hiver est enfin terminé pour le Honda Racing World Supersport team. L’équipe officielle Honda est de retour en piste à Portimão, au Portugal, théâtre de la 2ème manche du championnat du Monde FIM Superbike 2026, pour débuter une nouvelle campagne en WorldSSP Challenge. Une classe incorporée au Mondial Supersport ne concourant que lors des étapes européennes.

Des premier essais sérieux pour les pilotes

L’équipe emmenée par Honda France et ses deux pilotes, le Français Corentin Perolari et l’Espagnole Ana Carrasco, reviennent à la compétition avec confiance. La trêve hivernale fut productive et de récents tests effectués sur l’Autodromo Internacional do Algarve ont permis de confirmer des améliorations techniques validées par les chronos des pilotes.

La CBR600RR prête à en découdre

Pour la reprise, les Honda CBR600RR officielles, qui revêtent un nouveau design similaire aux teams usine MotoGP et WorldSBK, s’attaquent à un tracé atypique. Le “rollercoaster” de Portimão, long de 4 592m, est une piste exigeante avec son dénivelé important et sa ligne droite de quasiment 1 km. Un terrain de jeu délicat qui permettra au Honda Racing World Supersport team de se jauger face à la concurrence.

L’équipe peut compter sur la motivation de Corentin Perolari et Ana Carrasco, impatients d’en découdre en piste, qui visent un objectif clair : conserver le titre acquis en WorldSSP Challenge.

La catégorie Supersport entre en piste ce vendredi 27 Mars à 11h20 (heure locale) pour la séance d’essais libres

Corentin Perolari #6 (FRA)

“Je me sens très bien après un hiver constructif. Nous avons récemment effectué deux jours de tests à Portimão qui se sont très bien passés. J’ai donc très hâte de commencer la saison, d’autant que c’est un circuit que j’apprécie. Ma motivation est intacte et je vise à reproduire les très bons résultats de l’année dernière. Il faudra être régulier, mais on pourra aussi faire des coups d’éclat en fonction des courses.”

Ana Carrasco #22 (ESP)

“J’ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle saison ! J’ai travaillé dur tout l’hiver pour m’améliorer et être prête pour le début du championnat. Je me sens bien sur la moto, j’ai davantage confiance en moi quand je roule et je pense que nous pouvons faire un grand pas en avant cette saison par rapport à l’année dernière. Portimão n’est pas un circuit facile pour nous, mais nous disposons de quelques informations issues des essais que nous y avons effectués. Nous allons essayer de bien démarrer le week-end et de donner le meilleur de nous-mêmes afin de commencer la saison du mieux possible.”

Bruno Skotnicki – Team Manager

“L’équipe est très contente d’entamer la saison 2026 et de reprendre la compétition. L’hiver a été studieux. Nous avons renforcé l’équipe et trouvé des axes d’amélioration prometteurs sur nos motos. Ce que les tests effectués quelques jours avant la reprise ont confirmé, avec des chronos encourageants pour nos deux pilotes. Nous pourrons aussi compter sur les datas enregistrées la saison passée pour augmenter nos performances. Toutefois, nous savons que le défi qui nous attend reste ardu. Nos adversaires directs ne se sont pas arrêtés de travailler, de nouveaux arrivent et nous savons que la catégorie Challenger sera disputée. Il faudra se battre sur la piste, mais nous sommes prêts.”

Classement Général

Ana Carrasco –

Corentin Perolari –

Infos Circuit

Circuit : Autodromo Internacional do Algarve

Pole position : Droite

Longueur : 4592 m

Largeur : 14-18 m

Virages : 15

Virages à droite : 9

Virages à gauche : 6

Record du tour WorldSSP : 1’42.643 – C.Oncu (2025)



Localisation : Sitio do Escampadinho, Mexilhoeira Grande,

8500-148 Portimao, Portugal

E-mail : info@autodromodoalgarve.com

Site internet : www.autodromodoalgarve.com

Horaires*

Vendredi – Free Practice : 11h20-12h00

Superpole : 16h00-16h40

Samedi – Warm Up 1 : 10h10-10h20

Course 1 : 14h00

Dimanche – Warm Up 2 : 09h55-10h05

Course 2 : 14h00

*heure locale

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