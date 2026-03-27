Le Fonds saoudien pour le développement investit 75 millions de dollars dans un corridor routier stratégique au Cameroun

Le Fonds saoudien pour le développement investit 75 millions de dollars dans un corridor routier stratégique au Cameroun

Un accord signé à Yaoundé pour désenclaver les régions et stimuler les échanges

Yaoundé, Cameroun – Le Fonds saoudien pour le développement (SFD) a signé le 24 mars 2026 un accord de prêt de 75 millions de dollars américains avec la République du Cameroun. Ce financement est destiné à la réhabilitation de la route Sorawel-Dourbeye, un axe majeur destiné à renforcer la connectivité interne du pays et ses échanges avec le Tchad et le Nigéria.

Cette infrastructure s’inscrit dans la Stratégie nationale de développement 2030 du Cameroun et illustre l’approche du SFD en faveur d’un développement centré sur les populations et durable.

Signature en présence des hauts responsables camerounais et saoudiens

L’accord a été paraphé par S.E. Sultan Abdulrahman Al Marshad, directeur général du SFD, et S.E. Alamine Ousmane Mey, ministre camerounais de l’Économie, de la Planification et du Développement régional. Étaient également présents l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Cameroun, S.E. Ibrahim Al-Ghamdi, ainsi que des représentants des deux institutions.

« Une gratitude profonde pour un soutien constant »

« Au nom du gouvernement camerounais, nous exprimons notre profonde gratitude au Fonds saoudien pour le développement pour son soutien constant aux projets structurels du Cameroun », a déclaré le ministre Alamine Ousmane Mey, soulignant l’importance de ce partenariat de longue date.

Un corridor au service du commerce régional et des services essentiels

Le projet de réhabilitation de la route Sorawel-Dourbeye vise à :

Désenclaver les zones rurales et améliorer la mobilité des populations ;

Faciliter le commerce transfrontalier avec le Nigéria et le Tchad, deux partenaires économiques majeurs du Cameroun ;

Accroître l’accès aux services de base – marchés locaux, centres de santé, établissements scolaires.

« Cet accord reflète l’engagement du SFD à soutenir un développement qui améliore la vie quotidienne des populations et à créer des opportunités à long terme. En renforçant la connectivité, en élargissant l’accès aux services essentiels et en soutenant le commerce régional, le projet contribuera au développement durable au Cameroun et dans l’ensemble de la région », a précisé S.E. Sultan Abdulrahman Al Marshad.

Quarante ans de partenariat entre le SFD et le Cameroun

Le Cameroun et le Fonds saoudien pour le développement entretiennent une coopération vieille de plus de quatre décennies. À ce jour, le SFD a soutenu 10 projets dans le pays pour un montant total supérieur à 180 millions de dollars, couvrant des secteurs stratégiques : infrastructures, éducation et santé.

À l’échelle africaine, le SFD a financé 458 projets dans 47 pays, confirmant son rôle de partenaire de long terme pour le développement du continent.

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