CUSP Wealth allie IA et conseillers humains pour démocratiser le conseil patrimonial à Dubaï

CUSP Wealth allie IA et conseillers humains pour démocratiser le conseil patrimonial à Dubaï

Un modèle hybride qui casse les codes du marché

Dubaï, Émirats Arabes Unis – Et si vous pouviez bénéficier d’un conseil patrimonial de niveau institutionnel sans devoir justifier d’un capital de six chiffres ni payer des frais avoisinant les 2 % ? C’est la promesse de CUSP Wealth, une société d’investissement réglementée par la Dubai Financial Services Authority (DFSA), qui dévoile son modèle de conseil hybride. Celui-ci combine l’optimisation de portefeuille par intelligence artificielle avec un accès à la demande à des conseillers financiers expérimentés.

L’objectif : rendre l’investissement et la gestion patrimoniale clairs, accessibles et parfaitement adaptés aux besoins des résidents des Émirats Arabes Unis, qu’ils recherchent une gestion conventionnelle ou conforme à la charia.

0,75 % de frais annuels, 25 dollars d’apport minimum : le constat qui change la donne

Là où les gestionnaires de patrimoine traditionnels aux Émirats exigent souvent un ticket d’entrée supérieur à 100 000 dollars et facturent des frais supérieurs à 2 %, CUSP Wealth casse les barrières :

Frais annuels : 0,75 % (contre plus de 2 % chez les acteurs classiques)

Aucun frais de base sur les transactions

Portefeuille minimum : 25 dollars

Accès à un conseiller financier pour tous les utilisateurs, et non réservé aux seuls clients fortunés

« Personne d’autre sur le marché des Émirats arabes unis ne fait cela », affirme Fedor Panteleev, Directeur des produits chez CUSP Wealth et entrepreneur chevronné. « Traditionnellement, les clients bénéficiaient soit de robo-conseillers sans contact humain, soit de gestionnaires de patrimoine traditionnels où le conseil est réservé aux clients fortunés. Nous avons éliminé ce choix et proposé un modèle qui combine le meilleur des deux mondes. »

Une synergie pensée autour des forces de l’IA et de l’humain

Ce que l’IA fait en continu

Dans le modèle de CUSP Wealth, l’intelligence artificielle prend en charge les tâches répétitives et analytiques impossibles à réaliser manuellement à grande échelle :

Veille permanente : le portefeuille s’adapte en temps réel aux évolutions des marchés.

Gestion dynamique du risque : des contrôles automatiques sur des milliers de titres assurent un équilibre constant.

Filtrage éthique : pour les portefeuilles conformes à la charia, l’IA surveille en continu les activités des entreprises afin que l’investissement reste toujours aligné avec les valeurs du client.

La valeur ajoutée du conseiller humain

L’IA ne remplace pas l’humain, elle le libère pour ce qui compte vraiment : l’écoute, le conseil personnalisé et l’accompagnement en période de volatilité.

Edwin Mathew, conseiller financier chez CUSP Wealth, résume cette complémentarité :

« L’IA peut vous indiquer le portefeuille mathématiquement optimal. Elle ne peut pas vous dire si c’est le bon moment pour investir, ni vous rassurer en période de volatilité des marchés. C’est là que vous pouvez parler à un conseiller financier. »

Chaque utilisateur bénéficie ainsi :

d’une consultation individuelle avant tout engagement,

d’un plan reflétant ses objectifs réels (apport immobilier, éducation des enfants, indépendance financière),

d’un accès à un expert à tout moment,

de la possibilité d’investir selon ses valeurs, sans compromis sur la performance.

Une architecture économique qui profite au client

Derrière cette accessibilité se cache un modèle économique pensé pour réduire les frais, pas le potentiel de rendement. Ramesh Murthy, Directeur exécutif principal chez CUSP Wealth, explique :

« Notre modèle économique vise à réduire les frais et commissions, et non le potentiel de rendement. Notre mission est de rendre l’investissement clair, accessible et efficace, afin que vous puissiez créer la vie que vous envisagez. »

Un cadre réglementaire solide au DIFC

CUSP Wealth opère depuis le Dubai International Financial Centre (DIFC) et est soumise à la régulation de la DFSA. Si la société met en avant son accessibilité, elle rappelle que tout investissement comporte des risques, y compris une perte potentielle du capital. La certification de conformité à la charia ne constitue ni un conseil en investissement ni une garantie de rendement.

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