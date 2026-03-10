Musées et sites archéologiques en Tunisie : 17 millions de dinars de recettes en 2025

La reprise du tourisme tunisien se traduit désormais dans les chiffres de la culture.

En 2025, les musées et sites archéologiques en Tunisie ont généré 17 millions de dinars de recettes, selon les données de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

Un résultat en nette progression qui confirme un point simple : le patrimoine archéologique tunisien redevient un levier économique tangible, porté par la reprise du tourisme international et une fréquentation en forte hausse.

Une croissance nette des recettes culturelles en 2025

Les revenus issus des musées et sites historiques enregistrent une progression solide sur un an.

Chiffres clés :

Recettes 2025 : 17 millions de dinars

Recettes 2024 : 13,3 millions de dinars

Hausse annuelle : +3,7 millions de dinars

Croissance estimée : environ +28 %

Cette progression reflète un retour massif des visiteurs étrangers mais aussi une fréquentation locale plus dynamique.

Selon l’AMVPPC, ces revenus proviennent principalement :

des billets d’entrée

des visites guidées

des événements culturels organisés sur les sites

Près de 2 millions de visiteurs dans les musées et sites archéologiques

La fréquentation confirme la reprise.

Nombre total de visiteurs en 2025 :

environ 2 millions de personnes

Cette affluence concerne l’ensemble du réseau de sites archéologiques et musées publics gérés par l’AMVPPC.

Pour donner un ordre de grandeur :

la Tunisie compte plus de 30 grands sites archéologiques majeurs

et plus de 20 musées nationaux

Ces lieux constituent l’un des patrimoines historiques les plus denses du bassin méditerranéen.

Les trois sites archéologiques les plus visités en Tunisie

La fréquentation reste concentrée sur quelques destinations emblématiques.

1. Le site archéologique de Carthage

Ancienne puissance méditerranéenne fondée au IXᵉ siècle av. J.-C., Carthage attire chaque année un flux important de visiteurs.

Atouts majeurs :

vestiges puniques et romains

proximité avec Tunis

classement au patrimoine mondial de l’UNESCO

2. L’amphithéâtre d’El Jem

Parmi les monuments romains les mieux conservés au monde.

Quelques repères :

construit au IIIᵉ siècle

capacité estimée : 35 000 spectateurs

l’un des plus grands amphithéâtres romains après le Colisée de Rome

3. Le Musée national du Bardo

Le Bardo reste la référence muséale du pays.

Le musée abrite :

l’une des plus importantes collections de mosaïques romaines au monde

plusieurs milliers d’objets couvrant les périodes punique, romaine et islamique.

2025 : une année record pour le tourisme tunisien

Les performances des sites culturels s’inscrivent dans un contexte touristique exceptionnel.

Selon les chiffres officiels du ministère du Tourisme :

plus de 11 millions de visiteurs internationaux ont été enregistrés en 2025

un niveau jamais atteint auparavant.

Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique :

reprise des croisières en Méditerranée

amélioration de la connectivité aérienne

diversification de l’offre touristique.

Nouvelles initiatives pour dynamiser les visites

Certaines mesures ont directement soutenu la fréquentation des sites culturels.

Parmi elles :

ouvertures nocturnes durant le mois de Ramadan

événements culturels sur les sites archéologiques

programmes de promotion du patrimoine.

Ces initiatives permettent d’étendre les horaires de visite et d’attirer un public différent, notamment les visiteurs locaux.

Un potentiel économique encore sous-exploité

Malgré la progression observée, les revenus culturels restent modestes comparés au potentiel du pays.

Pour perspective :

17 millions de dinars représentent une part limitée des recettes globales du tourisme tunisien.

Plusieurs leviers restent largement sous-exploités :

valorisation numérique des sites

expériences immersives pour visiteurs

développement d’événements culturels internationaux

amélioration de la signalétique et des infrastructures.

Le patrimoine archéologique tunisien couvre plus de 3 000 ans d’histoire. Sa valorisation économique reste encore en phase d’accélération.

Un levier économique qui redémarre

Les chiffres 2025 confirment une tendance claire :

fréquentation en hausse

recettes culturelles en croissance

tourisme international en forte reprise

Avec 2 millions de visiteurs et 17 millions de dinars de revenus, les musées et sites archéologiques en Tunisie retrouvent un rôle économique tangible.

La prochaine étape sera déterminante : transformer cette reprise touristique en valorisation durable du patrimoine culturel.