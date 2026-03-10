Tunisie : 11,12 millions de dinars de Zakat collectés pour SOS Villages d’Enfants en 2025

L’Association SOS Villages d’Enfants Tunisie a enregistré en 2025 une collecte de 11,12 millions de dinars de Zakat Al-Maal, un niveau jamais atteint auparavant.

Ce montant confirme une tendance nette : la solidarité organisée progresse en Tunisie, malgré un contexte économique marqué par une pression sur le pouvoir d’achat.

Cette mobilisation permet à l’association de financer une part importante de ses activités dédiées aux enfants sans soutien familial.

Un mécanisme facilité par la Zakat et les dons numériques

La progression de la collecte repose sur plusieurs facteurs :

fatwa autorisant l’utilisation de la Zakat pour les enfants sans soutien familial

simplification des dons par SMS

paiements en ligne et campagnes digitales

confiance accrue dans la gestion de l’association

Ces outils ont permis d’élargir la base des donateurs et d’augmenter les contributions individuelles.

Quatre villages SOS financés en Tunisie

Les fonds collectés servent directement à financer les activités de l’association dans quatre villages d’enfants SOS :

Gammarth

Siliana

Mahrès

Akouda

Les ressources couvrent notamment :

la prise en charge quotidienne des enfants

la scolarité

les soins de santé

l’entretien des infrastructures

Le modèle repose sur des maisons familiales où les enfants vivent avec une mère SOS, dans un environnement proche d’un cadre familial classique.

Un financement clé pour l’action sociale

Dans un contexte où les besoins sociaux restent élevés, les associations jouent un rôle complémentaire aux structures publiques.

La Zakat constitue ainsi un mécanisme de solidarité structuré, capable de mobiliser rapidement des ressources importantes.

Pour SOS Villages d’Enfants Tunisie, la collecte 2025 représente un levier financier majeur pour assurer la continuité de ses programmes et améliorer les conditions de vie des enfants accueillis.

La solidarité tunisienne franchit un cap

Avec 11,12 millions de dinars collectés en 2025, la Zakat confirme son rôle central dans le financement de l’action sociale en Tunisie.

Pour l’association, l’enjeu désormais est clair :

transformer cette mobilisation exceptionnelle en financement durable.