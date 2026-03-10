Projet ELMED : Tunisie et Italie reliées par 200 km de câble électrique sous-marin

La Tunisie et l’Italie lancent l’interconnexion électrique ELMED, un projet stratégique de 200 km de câble sous-marin. Objectif : sécuriser le réseau tunisien, faciliter l’export d’électricité renouvelable vers l’Europe et intégrer les marchés électriques. Coût estimé : près d’un milliard d’euros. Voici l’analyse détaillée.

Contexte et partenaires

  • Nom du projet : ELMED interconnector

  • Développeurs :

    • Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (Tunisie)

    • Terna Group (Italie)

  • Objectif : Relier directement les réseaux électriques tunisiens et italiens pour échanges bidirectionnels d’électricité et renforcement du réseau.

Caractéristiques techniques

  • Type de câble : HVDC (courant continu haute tension)

  • Longueur : 200 km sous le détroit de Sicile

  • Capacité : 600 MW

  • Tension : 500 kV

  • Profondeur maximale : 800 m

  • Connexions :

    • Tunisie : Mlaabi / Cap Bon

    • Italie : Partanna, Sicile

  • Infrastructures associées : postes électriques et lignes aériennes doubles à 400 kV pour renforcer le réseau tunisien.

Coût et financement

  • Coût total estimé : 850–920 millions € (chiffre arrondi parfois à 1 milliard €)

  • Part tunisienne : inclut participation via Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz, complétée par prêts internationaux.

  • Financements principaux :

    • Union européenne : ~307 millions €

    • Banque mondiale : ~268 millions $

    • BEI, BERD, KfW : prêts supplémentaires

Revenus et projections

  • Recettes annuelles attendues : 71 à 182 millions € (estimation)

  • Dépendront du volume d’échanges et du prix de l’électricité sur le marché européen.

  • Ces chiffres ne sont pas garantis, ils servent à évaluer la rentabilité potentielle.

Objectifs opérationnels

  • Échanges bidirectionnels d’électricité entre Tunisie et Italie

  • Export d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables

  • Soutien au réseau tunisien lors des pics de consommation

  • Intégration énergétique Afrique du Nord – Europe

ELMED : un levier stratégique pour l’énergie tunisienne

Le projet ELMED consolide la position de la Tunisie dans le marché énergétique régional. Avec 200 km de câble sous-marin et une capacité de 600 MW, il représente une opportunité majeure pour les investisseurs et décideurs, tout en soutenant le réseau national et l’exportation d’énergie propre vers l’Europe.

