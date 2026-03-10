Projet ELMED : Tunisie et Italie reliées par 200 km de câble électrique sous-marin
La Tunisie et l’Italie lancent l’interconnexion électrique ELMED, un projet stratégique de 200 km de câble sous-marin. Objectif : sécuriser le réseau tunisien, faciliter l’export d’électricité renouvelable vers l’Europe et intégrer les marchés électriques. Coût estimé : près d’un milliard d’euros. Voici l’analyse détaillée.
Contexte et partenaires
-
Nom du projet : ELMED interconnector
-
Développeurs :
-
Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (Tunisie)
-
Terna Group (Italie)
-
-
Objectif : Relier directement les réseaux électriques tunisiens et italiens pour échanges bidirectionnels d’électricité et renforcement du réseau.
Caractéristiques techniques
-
Type de câble : HVDC (courant continu haute tension)
-
Longueur : 200 km sous le détroit de Sicile
-
Capacité : 600 MW
-
Tension : 500 kV
-
Profondeur maximale : 800 m
-
Connexions :
-
Tunisie : Mlaabi / Cap Bon
-
Italie : Partanna, Sicile
-
-
Infrastructures associées : postes électriques et lignes aériennes doubles à 400 kV pour renforcer le réseau tunisien.
Coût et financement
-
Coût total estimé : 850–920 millions € (chiffre arrondi parfois à 1 milliard €)
-
Part tunisienne : inclut participation via Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz, complétée par prêts internationaux.
-
Financements principaux :
-
Union européenne : ~307 millions €
-
Banque mondiale : ~268 millions $
-
BEI, BERD, KfW : prêts supplémentaires
-
Revenus et projections
-
Recettes annuelles attendues : 71 à 182 millions € (estimation)
-
Dépendront du volume d’échanges et du prix de l’électricité sur le marché européen.
-
Ces chiffres ne sont pas garantis, ils servent à évaluer la rentabilité potentielle.
Objectifs opérationnels
-
Échanges bidirectionnels d’électricité entre Tunisie et Italie
-
Export d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables
-
Soutien au réseau tunisien lors des pics de consommation
-
Intégration énergétique Afrique du Nord – Europe
ELMED : un levier stratégique pour l’énergie tunisienne
Le projet ELMED consolide la position de la Tunisie dans le marché énergétique régional. Avec 200 km de câble sous-marin et une capacité de 600 MW, il représente une opportunité majeure pour les investisseurs et décideurs, tout en soutenant le réseau national et l’exportation d’énergie propre vers l’Europe.