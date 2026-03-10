Projet ELMED : Tunisie et Italie reliées par 200 km de câble électrique sous-marin

La Tunisie et l’Italie lancent l’interconnexion électrique ELMED, un projet stratégique de 200 km de câble sous-marin. Objectif : sécuriser le réseau tunisien, faciliter l’export d’électricité renouvelable vers l’Europe et intégrer les marchés électriques. Coût estimé : près d’un milliard d’euros. Voici l’analyse détaillée.

Contexte et partenaires

Nom du projet : ELMED interconnector

Développeurs : Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (Tunisie) Terna Group (Italie)

Objectif : Relier directement les réseaux électriques tunisiens et italiens pour échanges bidirectionnels d’électricité et renforcement du réseau.

Caractéristiques techniques

Type de câble : HVDC (courant continu haute tension)

Longueur : 200 km sous le détroit de Sicile

Capacité : 600 MW

Tension : 500 kV

Profondeur maximale : 800 m

Connexions : Tunisie : Mlaabi / Cap Bon Italie : Partanna, Sicile

Infrastructures associées : postes électriques et lignes aériennes doubles à 400 kV pour renforcer le réseau tunisien.

Coût et financement

Coût total estimé : 850–920 millions € (chiffre arrondi parfois à 1 milliard €)

Part tunisienne : inclut participation via Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz, complétée par prêts internationaux.

Financements principaux : Union européenne : ~307 millions € Banque mondiale : ~268 millions $ BEI, BERD, KfW : prêts supplémentaires



Revenus et projections

Recettes annuelles attendues : 71 à 182 millions € (estimation)

Dépendront du volume d’échanges et du prix de l’électricité sur le marché européen.

Ces chiffres ne sont pas garantis, ils servent à évaluer la rentabilité potentielle.

Objectifs opérationnels

Échanges bidirectionnels d’électricité entre Tunisie et Italie

Export d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables

Soutien au réseau tunisien lors des pics de consommation

Intégration énergétique Afrique du Nord – Europe

ELMED : un levier stratégique pour l’énergie tunisienne

Le projet ELMED consolide la position de la Tunisie dans le marché énergétique régional. Avec 200 km de câble sous-marin et une capacité de 600 MW, il représente une opportunité majeure pour les investisseurs et décideurs, tout en soutenant le réseau national et l’exportation d’énergie propre vers l’Europe.