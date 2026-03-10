Asteelflash renforce ses investissements en Tunisie après 135 M$ de revenus locaux

Asteelflash, groupe français de fabrication électronique, confirme l’importance stratégique de la Tunisie. Après plus de 25 ans d’activité, sa filiale tunisienne affiche 135 M $ de chiffre d’affaires et devient un levier d’expansion pour le groupe. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte industriel tunisien en mutation, où l’électronique avancée attire les investisseurs internationaux.

Contexte : Asteelflash et l’industrie électronique tunisienne

Présence en Tunisie : plus de 25 ans à La Soukra (Tunisie).

Position géographique : seule implantation industrielle Asteelflash en Afrique.

Secteurs servis : automobile, aérospatial, télécoms, technologies avancées.

Typologie d’activité : services EMS (Electronics Manufacturing Services), ingénierie, design et production de systèmes électroniques.

Données clés du Groupe Asteelflash

Chiffres globaux

Sites de production : environ 18 usines à travers l’Europe, l’Amérique, l’Asie et l’Afrique.

CA consolidé 2025 : ~ 900 M€ .

Marchés adressés : industrie auto, défense, communication, technologies industrielles.

Performance de la Tunisie

CA Tunisie 2025 : ≈135 M $ (~15 % du CA global).

Effectif local : ~ 1 400 ingénieurs et spécialistes .

Expertises tunisiennes : électronique embarquée, design industriel, systèmes techniques complexes.

Pourquoi la Tunisie compte pour Asteelflash

Talents et compétences

Main-d’œuvre hautement qualifiée dans l’électronique et l’ingénierie.

Adaptation rapide aux technologies récentes.

Compétitivité régionale

Coûts techniques compétitifs comparés à l’Europe.

Proximité logistique avec marchés européens.

Stratégie géographique

L’implantation tunisienne est le point d’entrée africain du groupe.

Permet de diversifier les chaînes d’approvisionnement hors Europe/Asie.

Renforcement des investissements : faits et intentions

Visite du PDG

Nicolas Denis , CEO d’Asteelflash, a rencontré le ministre tunisien de l’Industrie.

Objectif : extension des capacités de production et intégration de technologies avancées.

Axes d’investissement

Augmentation des lignes de fabrication électronique.

Développement de R&D appliquée aux produits industriels complexes.

Renforcement des services pour les clients internationaux.

Impact attendu sur l’écosystème tunisien

Économique

Renforcement de l’intégration de la Tunisie dans les supply chains globales.

Hausse potentielle des exportations de produits électroniques.

Emploi & compétences

Création d’emplois hautement qualifiés.

Transfert de technologies et montée en compétences locales.

Positionnement industriel

Tunisie comme plateforme EMS attractive pour l’Europe et l’Afrique.

Effet d’entraînement sur les fournisseurs et PME locales.

Asteelflash confirme son rôle stratégique dans l’électronique mondiale

Asteelflash consolide sa présence en Tunisie avec un modèle industriel robuste et un chiffre d’affaires significatif. L’expansion annoncée traduit un pari sur les compétences locales et l’intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur électroniques mondiales. Pour les décideurs, investisseurs et acteurs industriels, cela confirme que la Tunisie reste un choix pertinent pour les opérations EMS à large échelle.