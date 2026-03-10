Transferts des Tunisiens à l’étranger en forte hausse au début 2026

Les transferts de fonds des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) continuent de soutenir l’économie tunisienne. Dès les deux premiers mois de 2026, ces flux financiers affichent une dynamique positive, renforçant les devises étrangères disponibles et le revenu direct des familles locales.

Performance des transferts début 2026

Montant total : 1 467 millions de dinars à fin février 2026

Équivalence en devises : environ 510 millions de dollars

Comparaison annuelle : +6,7 % par rapport à 1 375 millions de dinars enregistrés sur la même période en 2025

Cette croissance confirme la capacité de la diaspora à maintenir, voire augmenter, son soutien financier malgré un contexte économique mondial incertain.

La diaspora tunisienne, pilier de stabilité

Impact direct sur les familles : revenus complémentaires essentiels pour des milliers de foyers

Effet macroéconomique : consolidation des avoirs nets en devises étrangères, soutien au commerce extérieur et au financement de l’économie nationale

Signal pour les autorités financières : un indicateur de confiance et de résilience dès le début de l’année

Depuis 2011, la diaspora tunisienne a régulièrement assuré entre 6 et 7 % du PIB via les transferts de fonds. Cette tendance se confirme en 2026, illustrant un rôle structurel et stratégique dans la stabilité économique du pays.

Tendances et perspectives

La dynamique observée en janvier-février 2026 suggère une année robuste si la confiance se maintient

Les transferts de fonds pourraient continuer à compenser certaines pressions sur la balance des paiements et les réserves en devises

Opportunité pour les décideurs : renforcer les canaux formels de transferts et favoriser l’inclusion financière de la diaspora

La diaspora tunisienne, moteur des devises et du revenu familial

Les transferts des TRE restent un indicateur clé pour l’économie tunisienne. Avec 1,467 milliards de dinars déjà enregistrés sur deux mois, la confiance de la diaspora traduit un apport direct en devises et un soutien tangible aux familles. Pour 2026, ces flux constituent à la fois un filet de sécurité social et un levier stratégique pour les décideurs financiers.