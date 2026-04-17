Économie mondiale : le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie dénonce une « asymétrie » des chocs frappant les pays vulnérables

Économie mondiale : le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie dénonce une « asymétrie » des chocs frappant les pays vulnérables

Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale – L’économie mondiale est entrée dans un régime de crises permanentes et interconnectées, où l’incertitude s’impose comme norme. C’est ce qu’a souligné M. Fethi Zouhaier Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), à l’occasion de sa participation à ces rencontres internationales.

Un impact asymétrique malgré un diagnostic partagé

Le Gouverneur de la BCT a relevé que, malgré un diagnostic global partagé, l’impact des chocs reste profondément asymétrique, frappant plus durement les économies vulnérables.

Inflation, pressions sur les réserves, dépréciations monétaires

Dans ces pays, a-t-il expliqué, les chocs énergétiques, financiers et géopolitiques se traduisent immédiatement par de l’inflation, des pressions sur les réserves et des dépréciations monétaires.

Des marges de manœuvre nationales limitées, mais une résilience tunisienne

M. Nouri a rappelé que, face à ces crises exogènes, les marges de manœuvre nationales sont de plus en plus limitées. Il a toutefois noté que la Tunisie, qui a traversé plusieurs crises, a montré de la résilience grâce aux différentes mesures prises à temps.

Appel à une réponse internationale coordonnée et plus réactive

Dans ce contexte, le gouverneur a appelé à une réponse internationale coordonnée et plus réactive pour aider les pays touchés par cette succession de crises.

Mécanismes de stabilisation rapide pour les économies exposées

Il a plaidé pour la mise en place de mécanismes de stabilisation rapide au profit des économies les plus exposées.

Renforcer le rôle du FMI dans l’anticipation et la prévention

Le gouverneur a également insisté sur la nécessité d’un renforcement du rôle du Fonds monétaire international, notamment en matière d’anticipation, de prévention et de limitation des effets de contagion.

Intégrer les facteurs géopolitiques, énergétiques et logistiques

Le Gouverneur de la BCT a recommandé une meilleure intégration des facteurs géopolitiques, énergétiques et logistiques dans l’analyse macro-financière.

Les économies vulnérables ne demandent pas de traitement d’exception

Enfin, il a souligné que les économies vulnérables ne demandent pas de traitement d’exception, mais un cadre plus équitable. Un cadre leur permettant de disposer du temps et de l’espace nécessaires pour absorber les chocs et poursuivre leurs réformes.

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