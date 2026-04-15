Tunisie : le déficit commercial franchit les 5,2 milliards de dinars

Tunisie : le déficit commercial franchit les 5,2 milliards de dinars

L’Institut national de la statistique (INS) annonce un déficit commercial de 5 232,7 millions de dinars (MD) au premier trimestre 2026, contre 5 049,5 MD un an plus tôt. Les hydrocarbures plombent toujours la balance, malgré un excédent inattendu dans le secteur alimentaire.

Hydrocarbures et matières premières : les principaux responsables

Le déficit provient en grande partie des hydrocarbures (2 990,4 MD), suivis des matières premières et demi-produits (1 601,4 MD), des biens d’équipement (977 MD) et des biens de consommation (462,2 MD).

Bonne surprise : l’alimentaire dans le vert

La balance commerciale alimentaire affiche un excédent de 798,3 MD, une performance rare qui mérite d’être soulignée. Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires tirent leur épingle du jeu.

Les exportations augmentent… mais pas assez vite

Les exportations tunisiennes progressent de 6,1 % sur un an, passant à 16 266,8 MD. Une bonne dynamique, notamment dans les secteurs mécanique et électrique.

En face, les importations grimpent de 5,5 % pour atteindre 21 499,5 MD. L’écart se creuse donc inévitablement.

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