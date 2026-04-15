Renaissance Services acquiert Socat dans le cadre d’une nouvelle stratégie de croissance

Mascate, Oman – Renaissance Services, le principal fournisseur omanais de solutions de gestion intégrée des installations (GII) et d’hébergement, a annoncé la finalisation de son acquisition de Socat LLC, la filiale omanaise de la multinationale française Sodexo, dans le cadre d’une initiative stratégique de croissance. L’acquisition renforce davantage la position de leader de Renaissance sur le marché et élargit ses capacités de service dans tout le Sultanat.

La clientèle de Socat comprend des installations commerciales et institutionnelles, et cette acquisition stratégique renforce l’empreinte opérationnelle de Renaissance et ajoute de nouvelles capacités de gestion des installations (GI) axées sur la valeur au portefeuille de l’entreprise.

S’exprimant à cette occasion, Samir J Fancy, président du conseil d’administration de Renaissance Services, a déclaré : « La gestion des installations est un catalyseur essentiel de la Vision Oman 2040, soutenant l’efficacité, la durabilité et la résilience des infrastructures et des actifs économiques du Sultanat. En tant que plus grand fournisseur de GII d’Oman, Renaissance s’engage à renforcer l’échelle et la profondeur des capacités nécessaires pour soutenir cet agenda national. »

L’acquisition de Socat représente la première transaction dans le cadre de la stratégie de croissance inorganique précédemment annoncée par Renaissance et devrait soutenir la création de valeur à long terme pour les actionnaires en renforçant davantage la position de marché et l’offre de services de l’entreprise. L’entreprise continue d’évaluer activement des opportunités d’acquisition supplémentaires à Oman et dans la région qui complètent ses forces principales et s’alignent sur ses objectifs stratégiques de croissance à long terme dans le secteur de la gestion des installations et des services de soutien connexes.

Juma Al Khamisi, directeur financier de Renaissance Services, a ajouté : « L’acquisition de Socat renforce notre diversification et améliore la résilience de notre bilan grâce à des flux de trésorerie stables et à long terme. Elle élargira notre présence dans le secteur privé et nous positionne pour une croissance évolutive. » Erwan Harb, directeur général de Socat LLC, a déclaré : « Au fil des ans, Socat s’est imposée comme un acteur performant et agile sur le marché omanais de la restauration et de la gestion des installations, porté par une forte discipline opérationnelle et une attention claire à la valeur client. Rejoindre Renaissance marque une prochaine étape naturelle dans notre parcours, nous permettant de croître plus rapidement, d’élargir notre empreinte dans le secteur privé et d’apporter des solutions plus compétitives et innovantes au marché. »

Renaissance Services, cotée en bourse à la Bourse de Mascate (MSX), est un leader dans la gestion intégrée des installations, l’hébergement et les services de soutien à Oman. Elle sert des clients prestigieux dans plusieurs secteurs, notamment le pétrole et le gaz, la défense, la santé, les communautés fermées, la gestion des déchets et les services publics sur plus de 100 sites.

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