Journée nationale de l’agriculture : Agridays transforme le mur du Ministère de l’Agriculture en vitrine des métiers et opportunités du secteur agricole

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Journée nationale de l’agriculture : Agridays transforme le mur du Ministère de l’Agriculture en vitrine des métiers et opportunités du secteur agricole

À l’occasion de la Journée nationale de l’agriculture célébrée le 12 mai 2026, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a dévoilé un nouvel habillage de son mur extérieur sur l’avenue Alain Savary à Tunis, dans le cadre de la campagne Agridays, menée en collaboration avec l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricoles (AVFA).

À travers ce nouvel habillage visuel, la campagne met en lumière une agriculture tunisienne en pleine transformation, plus innovante, plus technologique et tournée vers les métiers d’avenir. Fresques artistiques et panneaux visuels valorisent les nouvelles réalités des secteurs agricole et maritime : industries agroalimentaires, aquaculture, mécanique navale, agriculture intelligente, transformation des produits agricoles, innovation et entrepreneuriat.

Le parcours met également en avant les métiers qui recrutent ainsi que les compétences recherchées dans les filières agricoles, agroalimentaires et maritimes. Une place importante est accordée à la formation professionnelle agricole et maritime à travers des visuels consacrés aux centres de formation de l’AVFA, aux parcours des apprenants et aux opportunités offertes aux jeunes dans les différentes régions du pays.

La campagne valorise aussi une nouvelle génération de jeunes qui choisissent aujourd’hui l’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche comme secteurs d’avenir. À travers plusieurs visuels et témoignages, Agridays met en avant des parcours de jeunes ayant évolué dans ces métiers grâce à la formation, à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Placée sous le slogan « La sécurité alimentaire est une décision et non un choix », la campagne Agridays vise à sensibiliser le public aux enjeux de sécurité alimentaire, d’innovation, d’emploi et d’adaptation climatique.

En parallèle, plusieurs centres de formation professionnelle relevant de l’AVFA organisent des activités immersives en lien direct avec le monde professionnel. À Ben Arous, des apprenants ont découvert les métiers de la transformation agroalimentaire au sein de l’entreprise Al Jazira. À Kélibia, une table ronde a réuni entreprises du secteur maritime et jeunes en formation autour des besoins du marché de l’emploi. À Barrouta, d’anciens apprenants devenus entrepreneurs ont partagé leurs parcours avec les jeunes du centre. À Chott Mariem, une startup spécialisée dans l’agriculture intelligente a présenté des solutions technologiques appliquées au secteur agricole.

Les citoyens sont invités à découvrir le nouvel habillage du mur du Ministère de l’Agriculture sur l’avenue Alain Savary et à suivre les différentes activités organisées dans le cadre de la Journée nationale de l’agriculture.

Cette campagne vient mettre en lumière les efforts déployés par l’AVFA pour moderniser ses centres de formation professionnelle et améliorer son offre de services en faveur des jeunes. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de partenariats stratégiques, notamment à travers le programme TRACE et le projet Nexus Skills & Jobs for Youth, qui accompagnent l’AVFA dans sa mission de renforcer l’inclusion économique des femmes et des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

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