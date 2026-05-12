Pétrole, gaz et renouvelables : PETROAFRICA & GREEN AFRICA 2026 réunit toute la chaîne énergétique à Tunis

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Pétrole, gaz et renouvelables : PETROAFRICA & GREEN AFRICA 2026 réunit toute la chaîne énergétique à Tunis

Tunis accueillera du 16 au 19 juin 2026 le plus grand rendez-vous professionnel de l’énergie en Afrique et en Méditerranée. PETROAFRICA & GREEN AFRICA 2026 rassemble au Parc des Expositions du Kram l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur : exploration, transport, raffinage, électricité et solutions bas-carbone. L’événement ambitionne de répondre au trilemme énergétique – sécurité, abordabilité, durabilité – en connectant décideurs mondiaux et investisseurs.

Un salon unique pour couvrir toute la chaîne énergétique

Que vous soyez spécialiste de l’upstream (exploration et production), du midstream (traitement et transport), du downstream (distribution) ou des utilities (services aux collectivités), PETROAFRICA & GREEN AFRICA 2026 a été pensé pour vous.

C’est la force de cet événement : réunir sous un même toit l’intégralité des métiers de l’énergie – pétrole, gaz, électricité, efficacité énergétique et renouvelables. Les participants pourront y présenter leurs innovations, nouer des partenariats et développer leur activité sur tous les segments du secteur.

« PETROAFRICA 2026 s’impose comme la pierre angulaire du secteur international de l’énergie dans la région » soulignent les organisateurs.

Dates et lieu : rendez-vous au Parc des Expositions du Kram

L’édition 2026 se déroule du 16 au 19 juin au Parc des Expositions du Kram, à quelques kilomètres du centre de Tunis. Ce site stratégique, à la croisée de l’Afrique et de l’Europe, offre une plateforme idéale pour connecter les acteurs des deux rives de la Méditerranée.

L’événement est placé sous le patronage des autorités tunisiennes et libyennes, ce qui témoigne de son poids géopolitique et de son ancrage régional.

Pourquoi y participer ? Des chiffres qui parlent

L’édition 2025 a réuni plus de 300 exposants et 10 000 visiteurs issus de 22 pays. Pour 2026, les organisateurs visent encore plus haut : plus de 250 entreprises représentant 24 nations.

Côté conférences, plus de 100 speakers de l’élite industrielle mondiale se succéderont pour aborder les grands défis du moment : géopolitique de l’énergie, déploiement technologique, financements, formation des compétences.

GREEN AFRICA 2026 : le volet décarbonation et renouvelables

En parallèle de PETRO AFRICA, plusieurs événements thématiques sont organisés, dont GREEN AFRICA (dédié aux énergies vertes et à l’efficacité énergétique), LOGISTICA AFRICA, AFRICA TRAFFIC et AFRICA PUBLIC WORKS.

Cinq grandes thématiques structureront les échanges :

Exploration et production pétrolière et gazière

Transformation numérique et TIC appliquées à l’énergie

Gestion du carbone et solutions bas-carbone

QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)

Développement des compétences et ressources humaines

Le trilemme énergétique au cœur des débats

L’un des objectifs majeurs du salon est d’aborder de manière concrète le trilemme énergétique : comment garantir à la fois la sécurité de l’approvisionnement, l’abordabilité pour les populations et les industries, et la durabilité environnementale ?

Cet équilibre est particulièrement sensible en Afrique, où plus de 600 millions de personnes n’ont toujours pas un accès fiable à l’électricité. Pour y remédier, il faut massivement investir – aussi bien dans les énergies fossiles (indispensables à court terme) que dans les renouvelables.

« À PETROAFRICA 2026, nous relèverons les défis les plus pressants de l’industrie et libérerons le potentiel illimité pour parvenir à une transition énergétique sûre, durable et équitable pour l’Afrique. » – Les organisateurs

La Tunisie en pleine accélération des renouvelables

Ce salon arrive à un moment charnière pour le pays hôte. La Tunisie a fixé pour 2026 l’objectif de passer à « vitesse maximale » dans le déploiement des énergies renouvelables. Cet objectif nécessite des fonds publics, des investissements privés et des partenariats étrangers – autant de ressources que PETROAFRICA & GREEN AFRICA 2026 entend mettre en relation.

Informations pratiques et inscription

Pour vous inscrire comme exposant ou visiteur, rendez-vous sur le site officiel : www.petroafrica.org.

Un Pavillon France est organisé pour cette édition, permettant aux entreprises françaises de bénéficier d’un accompagnement sur mesure et de présenter leurs innovations aux acteurs nord-africains.

Ce qu’il faut retenir

Quoi : PETROAFRICA & GREEN AFRICA 2026 – salon international de l’énergie

Quand : 16 au 19 juin 2026

Où : Parc des Expositions du Kram, Tunis

Thème : « Durabilité pour une économie verte »

Participants : plus de 250 exposants, 24 pays, 100 conférenciers

Domaines : exploration, production, transport, raffinage, distribution, renouvelables, efficacité énergétique, numérique

Site officiel : www.petroafrica.org

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