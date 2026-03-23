La Tunisie digitale en 2026 : entre promesses tenues et retards structurels

79e mondiale, 4e en Afrique dans les classements d’innovation numérique — et pourtant : 64 % des Tunisiens sans compte bancaire formel, 28 milliards de dinars en cash au Ramadan. Le paradoxe tunisien du numérique se lit dans ces chiffres contradictoires.

▌ CHIFFRES CLÉS 2025–2026

79e Rang mondial Digital Evolution Index 2025 Fletcher School / Tufts Univ. 138 Projets de digitalisation publique 2025–2026 Présidence du gouvernement 36 % Taux de bancarisation formelle ASECTU, mars 2026 5 Mds TND D’épargne informelle mobilisable via mobile money ASECTU

2,87M Portefeuilles numériques au S1 2025 (+41,7 %) BCT / Managers.tn 8,8 Mds $ De transactions électroniques en 2024 BCT, Bulletin paiements 2024 86e Rang mondial e-gouvernement (EGDI ONU 2024) UN DESA 57e Rang Maroc — Rapport Banque mondiale 2025 Banque mondiale 2025

Sources : BCT, ASECTU, Présidence du gouvernement tunisien, Fletcher School/Tufts University, UN DESA, Banque mondiale.

Le paradoxe tunisien : une infrastructure solide, des usages qui décrochent

La Tunisie affiche des indicateurs structurels enviables. Le réseau 4G couvre 95 % du territoire. Le taux de pénétration mobile dépasse 80 %. Le pays se classe 79e mondial et 4e en Afrique dans le Digital Evolution Index 2025 de la Fletcher School (Tufts University), avec un score de 42,92 — devant le Maroc (87e, 40,64 pts), l’Égypte (91e) et l’Algérie (96e). Dans le classement de l’e-gouvernement de l’ONU (EGDI 2024), la Tunisie pointe à la 86e place mondiale avec un score de 0,6935, au-dessus des moyennes africaine et mondiale.

Ces résultats sont réels et méritent d’être salués. Mais ils masquent un décrochage profond entre l’infrastructure disponible et les usages effectifs. C’est le paradoxe tunisien du numérique : un pays bien équipé, mais insuffisamment connecté dans les faits économiques.

📊 INFRASTRUCTURE VS USAGE Le fossé qui interroge La Tunisie dispose d’une 4G couvrant 95 % du territoire et d’un taux de pénétration mobile supérieur à 80 %. Pourtant, en 2024, seuls 368 595 portefeuilles mobiles actifs étaient recensés — un chiffre dérisoire au regard du parc mobile. La Banque mondiale classe la Tunisie 76e sur l’économie numérique en 2025, mais note une « lenteur structurelle dans la mise en œuvre des réformes liées à la gouvernance numérique ». La Tunisie devance l’Algérie (115e) mais reste loin du Maroc (57e).Sources : BCT, Banque mondiale Digital Economy Report 2025, ASECTU mars 2026.

Benchmarking régional : où la Tunisie se situe vraiment

Les classements internationaux donnent une image flatteuse de la Tunisie sur le continent. La réalité comparative avec les pays rivaux directs — Maroc, Égypte, Sénégal — nuance fortement ce tableau.

Indicateur Tunisie Maroc Égypte Sénégal Digital Evolution Index 2025 (rang mondial) 79e 87e 91e 97e EGDI ONU e-gouvernement 2024 (rang mondial) 86e 90e 95e n.d. Banque mondiale Digital Economy 2025 (rang mondial) 76e 57e n.d. n.d. Taux de bancarisation formelle 36 % 70 %+ 70 %+ n.d. Wallets mobiles actifs (2024) 469 000 13,7 millions n.d. isolé n.d. isolé Part transactions électroniques / PIB en hausse (+10,6 %) avancé avancé avancé Projets digitalisation admin. 2025–26 138 projets plan numérique avancé Digital Egypt Sénégal Digital 2025

Sources : Digital Evolution Index 2025 (Tufts/Fletcher School), UN DESA EGDI 2024, Banque mondiale, ASECTU mars 2026, Webmanagercenter.

Le constat est net : la Tunisie devance ses voisins dans les classements d’infrastructure numérique, mais accuse un retard significatif sur l’adoption effective. Le Maroc, 30 points derrière dans le Digital Evolution Index, affiche pourtant le double du taux de bancarisation et un déploiement du mobile money sans commune mesure. L’Égypte, 91e, a lancé l’écosystème Digital Egypt avec une stratégie d’inclusion financière plus agressive.

L’administration numérique : 138 projets, 2026 déclarée « année zéro »

Le 13 février 2026, la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzri présidait un conseil ministériel consacré au suivi de la digitalisation de l’administration. Son message : 2026 sera le « démarrage effectif de la digitalisation complète » de l’administration tunisienne. La formule est forte. Elle admet implicitement que tout ce qui précède n’était que prérequis.

Le programme 2025–2026 porte sur 138 projets répartis en quatre axes : 99 projets de modernisation des services administratifs (services à distance, interconnexion inter-ministères, systèmes d’information) ; 18 projets d’économie numérique (IA, formation, e-commerce, innovation) ; 12 projets de cybersécurité et gouvernance des données ; 9 projets d’infrastructure. Le ministre des Technologies, Sofiene Hemissi, a listé les réalisations concrètes à fin 2025 : portail unique des services administratifs, paiement à distance de la taxe routière, timbre fiscal électronique, hôpital numérique (première phase) et système Najda.tn.

⚠️ SIGNAL D’ALERTE Le score OSI : le talon d’Achille de l’e-gouvernement tunisien Si la Tunisie affiche un EGDI global de 0,6935 (86e mondial), son score sur l’indice des services en ligne (OSI) — qui mesure la qualité réelle, la portée et la diversité des services offerts aux citoyens — tombe à 0,5951. Cet écart entre infrastructure et service effectif est le révélateur d’une administration qui investit dans les systèmes sans encore transformer l’expérience utilisateur. Par comparaison, le rapport pointe que l’intégration entre ministères reste insuffisante, avec de nombreux systèmes fonctionnant encore en « silos ».Source : UN DESA, E-Government Survey 2024 ; Agence Ecofin, septembre 2025.

Un préalable décisif : la réingénierie des procédures

La cheffe du gouvernement a formulé une condition que l’on retient rarement dans les discours officiels tunisiens : « la réingénierie des procédures comme préalable nécessaire à tout processus de digitalisation ». Ce principe — numériser un processus simplifié, non un processus bureaucratique — est exactement ce que l’Estonie (1er mondial EGDI) a mis en œuvre dans les années 2000. Digitaliser des procédures complexes sans les réformer préalablement ne produit que des guichets en ligne aussi lents que les guichets physiques.

Paiement mobile et fintech : la dynamique réelle, les blocages cachés

Les signaux positifs

Le paiement mobile tunisien affiche une croissance indéniable. Au premier semestre 2025, les portefeuilles numériques ont atteint 2,87 millions, en hausse de 41,7 % sur un an, pour des transactions dépassant 2,2 milliards de dinars. En 2024, 5,1 millions de transactions avaient été effectuées via des wallets électroniques pour 1,394 milliard de dinars (+21,4 %). L’écosystème compte 16 prestataires de services de paiement agréés. L’intégration de l’E-Houwiya à la plateforme Paysmart constitue une avancée concrète en matière d’identification numérique sécurisée.

La rupture entre chiffres et réalité de terrain

Ces chiffres doivent être mis en perspective. En 2024, la BCT recensait 368 595 portefeuilles actifs — un niveau « faible au regard de la pénétration mobile », selon l’économiste Chedlia Farhat (ASECTU, mars 2026). La note pointe trois leviers manquants : des cas d’usage utiles au quotidien, un réseau d’agents physiques suffisant, et des règles claires de protection du consommateur. Ce n’est pas un problème technique — c’est un problème d’usage, de confiance et d’accès.

Indicateur paiement mobile Valeur Évolution Wallets numériques actifs (S1 2025) 2,87 millions +41,7 % sur un an Wallets actifs 2024 (portefeuilles) 469 000 +26,7 % sur un an Transactions mobiles 2024 5,1 millions +21,4 % vs 2023 Volume transactions mobiles 2024 1,394 Md TND +21,4 % vs 2023 Transactions électroniques totales 2024 27 891 Mds TND (8,8 Mds $) +10,6 % vs 2023 Prestataires de paiement agréés 16 opérateurs — Paiements en ligne e-commerce 2024 2,2 millions (+13,4 %) 1 126 sites actifs

Sources : BCT Bulletin des paiements 2024, Challenges.tn, Webmanagercenter, Tuniscope.

🔴 LE PARADOXE DE L’ARTICLE 45 Quand la loi de finances 2025 va à rebrousse-poil du numérique L’article 45 de 2018, qui imposait la traçabilité des paiements au-dessus d’un certain seuil (interdisant les règlements intégralement en cash pour l’immobilier ou l’automobile), a été abrogé par l’article 57 de la loi de finances 2025. Effet au 1er janvier 2026 : une transaction immobilière de plusieurs centaines de milliers de dinars peut à nouveau être réglée intégralement en espèces. Cette décision est perçue par les experts comme un « recul stratégique » qui fragilise la traçabilité financière, contredit les efforts de décashing engagés depuis 2019, et expose la Tunisie — encore sous surveillance GAFI — à un risque de notation internationale. Webmanagercenter l’a qualifié sans détour de décision « allant à contre-courant des engagements pris auprès des instances internationales ».Source : Webmanagercenter, novembre 2025.

L’inclusion financière : le chaînon manquant de toute la stratégie

C’est le chiffre le plus structurellement parlant du dossier : seuls 36 % des Tunisiens disposent d’un compte bancaire formel, selon l’ASECTU (mars 2026). Ce taux stagne depuis 2021. Au Maroc et en Égypte, il dépasse 70 %. Ce fossé signifie concrètement que près des deux tiers de la population adulte tunisienne — dont une grande part de femmes, de jeunes et d’habitants des zones rurales — reste en dehors du système financier formel.

L’économiste Chedlia Farhat, dans sa note « Tunisie Digitale 2030 : vers une inclusion financière universelle » (ASECTU), estime que le mobile money pourrait mobiliser jusqu’à 5 milliards de dinars d’épargne informelle et augmenter le PIB de près de 7 % d’ici 2030. Ces projections s’appuient sur des précédents africains probants : en Afrique subsaharienne, certains pays ont enregistré des gains allant jusqu’à +9 % du PIB via le mobile money.

📌 LE POTENTIEL CHIFFRÉ 5 milliards de dinars dormants dans l’informel Le développement du paiement mobile en Tunisie pourrait mobiliser jusqu’à 5 milliards de dinars d’épargne informelle circulant actuellement hors du système bancaire formel. À titre de comparaison, le Ramadan 2026 a vu circuler 28 milliards de dinars en cash dans l’économie informelle — un indicateur saisissant de l’ampleur du décrochage entre le numérique affiché et la réalité monétaire du pays. Le développement du mobile money ne formalisera pas tout du jour au lendemain, précise la note ASECTU, mais il constitue un levier réaliste de capture progressive de ces flux.Source : ASECTU / Chedlia Farhat, mars 2026 ; BCT / Plumes Économiques, mars 2026.

E-commerce : croissance réelle, confiance à construire

Le commerce électronique tunisien accélère. En 2024, 2,2 millions de paiements électroniques ont été effectués, en progression de 13,4 %, pour un écosystème de 1 126 sites de vente en ligne agréés. Les plateformes spécialisées — SpaceNet en tête — ont démontré qu’un modèle omnicanal fiable est viable en Tunisie.

Mais la croissance des chiffres s’accompagne d’une croissance des incidents : 86 plaintes de consommateurs ont été déposées depuis le début 2025, pointant des produits non conformes, l’absence de garanties et le manque de justificatifs d’achat. Ces chiffres reflètent un écosystème encore insuffisamment régulé. Les lois encadrant le secteur datent de 1998 et 2000 — largement inadaptées à l’économie de plateformes de 2026. La traçabilité des vendeurs et la régulation des sociétés de livraison restent des angles morts.Source : Ministère du Commerce / Tuniscope, janvier 2026.

La vision 2026–2030 : une fenêtre d’opportunité à ne pas manquer

Le gouvernement prépare pour la période 2026–2030 une vision nationale unifiée de la transformation digitale, avec des objectifs, des priorités et un calendrier d’exécution. L’IA et l’open data sont identifiés comme leviers centraux. La cheffe du gouvernement a insisté sur « l’intérêt du citoyen comme boussole » et l’importance d’une « approche centrée sur l’expérience utilisateur ».

L’enjeu est clair. Comme le formule L’Économiste Maghrébin dans une analyse récente : « Le Maroc avance. L’Égypte avance. Les pays du Golfe investissent à une échelle que la Tunisie ne peut pas concurrencer frontalement. La Tunisie doit donc aller plus vite sur son propre créneau : neutralité réglementée, proximité culturelle francophone et fiabilité institutionnelle. » (mars 2026).

Les cinq chantiers décisifs

Interopérabilité des wallets : garantir qu’un portefeuille mobile fonctionne chez n’importe quel commerçant, quel que soit l’opérateur — condition sine qua non de la masse critique.

Protection du consommateur digital : cadre juridique actualisé pour l’e-commerce (les lois de 1998 et 2000 sont obsolètes), statut légal clair du vendeur en ligne, responsabilité des plateformes de livraison.

Réingénierie des procédures avant digitalisation : ne pas numériser des circuits bureaucratiques complexes — les simplifier d’abord, puis les numériser.

Inclusion financière des zones rurales et des femmes : déploiement d’agents mobiles physiques (modèle M-Pesa) pour atteindre les populations hors réseau bancaire.

Gouvernance des données et open data : la classification des données publiques et leur ouverture contrôlée est le préalable à tout développement sérieux de l’IA administrative.

Un pari possible, mais qui exige des arbitrages réels

La Tunisie digitale de 2026 ressemble à un chantier bien engagé mais inégalement avancé. L’infrastructure est là. Les classements internationaux le confirment. Mais l’usage réel — la bancarisation, le paiement mobile de masse, la confiance dans le commerce en ligne — reste structurellement en retard sur les ambitions affichées.

L’abrogation de l’article 45 en 2026 — qui autorise à nouveau les paiements immobiliers en cash intégral — est le symbole de cette ambivalence. Le gouvernement digitalise d’un côté, déréglemente le cash de l’autre. Les 138 projets sont réels. La vision 2026–2030 est ambitieuse. Mais tant que 64 % des Tunisiens restent sans compte bancaire formel et que 5 milliards de dinars dorment dans l’informel, les statistiques de croissance des wallets mobiles resteront ce qu’elles sont : des frémissements, pas une transformation.