Tunisie : 28 milliards de dinars en cash explosent pendant le Ramadan

La Tunisie connaît un pic historique de circulation de cash pendant le Ramadan. Selon la Banque centrale de Tunisie, les billets et pièces en circulation ont franchi la barre des 28 milliards de dinars vendredi 13 mars 2026, soit une hausse de 20,55 % par rapport à l’an dernier. Cette progression reflète à la fois les habitudes de consommation du mois sacré et les nouvelles réglementations sur les chèques.

Le cash domine encore les paiements

La demande en espèces reste massive, surtout pendant le Ramadan. La population privilégie le cash pour les dépenses quotidiennes et les cadeaux traditionnels. Les chiffres clés :

Montant total des espèces : 28 milliards de dinars

Croissance annuelle : +20,55 % par rapport à 2025

Facteurs principaux : dépenses traditionnelles, restrictions sur les chèques

Les chiffres montrent que le cash continue de dominer malgré les initiatives pour promouvoir les paiements électroniques.

Le chèque perd du terrain

L’usage du chèque décline fortement, une tendance qui se confirme chaque année. D’après la Banque centrale :

Part des montants télécompensés via chèque : 24,5 %

Part du nombre de paiements via chèque : 13,5 %

Comparaison : recul marqué par rapport à 2024

Cause : nouvelle réglementation limitant le nombre et le montant des chèques

Cette tendance accélère le recours aux espèces pour les transactions courantes.

Conséquences de la réglementation et de l’augmentation du cash

La suppression de l’obligation de justifier l’origine des sommes importantes depuis octobre 2024 a renforcé la circulation du cash. Les points essentiels :

Liquidité accrue dans le système économique

Risques élevés d’évasion fiscale et de développement de l’économie informelle

Impact majeur pendant les périodes de consommation intense comme le Ramadan

L’essor du cash souligne la fragilité des instruments de paiement scripturaux et les limites de la régulation actuelle.

Domination du cash

La domination du cash ralentit l’adoption des paiements digitaux et sécurisés

Les décideurs et investisseurs doivent surveiller la fiscalité et la traçabilité des flux financiers

Les pics saisonniers, comme le Ramadan, amplifient les comportements à risque et l’économie parallèle

28 milliards en circulation : le cash reste maître du jeu

La circulation record de cash à 28 milliards de dinars pendant le Ramadan confirme l’importance de la liquidité pour l’économie tunisienne. Le cash reste l’outil préféré malgré le recul du chèque et la promotion des paiements électroniques. La vigilance sur la régulation et la fiscalité est cruciale pour limiter l’économie informelle et sécuriser les flux financiers.