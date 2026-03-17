Gabès accueille un projet solaire de 130 MW financé par le Japon

Le Japon renforce sa coopération énergétique avec la Tunisie. En février 2026, un projet photovoltaïque de 130 MW à Gabès a été sélectionné pour bénéficier d’un financement japonais via le mécanisme d’échange de crédits carbone. Ce projet illustre l’usage stratégique de ce dispositif pour soutenir la transition énergétique tunisienne tout en générant des crédits carbone partagés avec le Japon.

Le projet en chiffres

Capacité installée : 130 MW

Localisation : Gabès

Financement : jusqu’à 2 milliards de yens (~37 millions TND)

Partenaires : Marubeni Corporation (Japon) et institution française

Projets similaires en Tunisie : 2 à Sidi Bouzid, 1 à Tozeur

Le projet s’inscrit dans le cadre du mécanisme de crédit conjoint, qui permet aux pays partenaires de financer des technologies à faible émission de carbone tout en bénéficiant d’un partage de crédits carbone.

Mécanisme d’échange de crédits carbone

Ce système repose sur une logique simple :

Les réductions d’émissions générées par le projet sont converties en crédits carbone .

Les crédits sont partagés entre le Japon et la Tunisie.

Objectif : stimuler le financement de technologies propres et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce dispositif est aligné avec l’Accord de Paris et les engagements internationaux de la Tunisie et du Japon.

Impacts pour la Tunisie

Le projet de Gabès ne se limite pas à la production d’énergie : il a des retombées économiques et stratégiques.

Renforcement des énergies renouvelables : +130 MW pour le réseau national.

Transition énergétique : contribution directe aux objectifs nationaux ENR.

Attractivité pour l’investissement : modèle de coopération internationale crédible.

Développement durable : projets alignés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Historique et contexte

Le Japon est un partenaire historique du secteur énergétique tunisien.

Exemples : centrales électriques de Radès réalisées par des entreprises japonaises.

Le projet de Gabès est le quatrième projet soutenu via ce mécanisme en Tunisie, illustrant la continuité de la coopération technologique et financière.

Le solaire tunisien se renforce grâce aux crédits carbone et au Japon

La Tunisie consolide sa position dans le solaire à grande échelle. Le modèle de financement par crédits carbone devient un levier stratégique pour attirer des investisseurs étrangers tout en respectant les standards internationaux de développement durable. La collaboration avec le Japon renforce la crédibilité du pays sur le marché des énergies renouvelables et ouvre la voie à de futurs projets similaires.

