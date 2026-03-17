Retour stratégique : 13 M$ d’orge russe expédiés vers la Tunisie
L’orge russe revient et met l’Europe sous pression d'une valeur de 13 millions de dollars : La Russie expédie 55 000 tonnes d'orge vers la Tunisie
Un retour discret, mais calculé
Après une absence totale en 2025, la Russie relance ses exportations d’orge vers la Tunisie. Ce retour n’est pas symbolique. Il s’inscrit dans un contexte où chaque euro compte pour les importateurs tunisiens.
Sur les deux premiers mois de 2026, les volumes restent limités mais significatifs :
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55 000 tonnes expédiées
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≈ 13 millions de dollars
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première livraison depuis 2024
Ce timing n’est pas un hasard. Il coïncide avec une hausse marquée des coûts agricoles en Europe.
Une relation commerciale déjà installée
La Russie ne teste pas le marché tunisien. Elle y revient.
En 2024, elle avait déjà une position solide :
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365 000 tonnes exportées
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plus de 64 millions de dollars
Puis, rupture nette en 2025 :
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aucune exportation
En 2026, la stratégie change. Moscou revient progressivement, en ciblant les moments où les prix européens deviennent moins compétitifs.
À l’échelle globale, la Russie confirme sa puissance exportatrice :
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470 000 tonnes exportées en janvier-février 2026 (hors union eurasiatique)
Le facteur clé : le prix, rien d’autre
Le basculement se joue sur un seul point : le coût à la tonne.
Les dernières transactions montrent un écart clair :
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Orge européenne : 277 €/tonne
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Orge russe : 257 €/tonne
Cet écart de 20 € par tonne change tout.
Sur les volumes récents importés par la Tunisie :
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≈ 1 million d’euros économisés
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sans changer la nature du produit
Cette compétitivité russe s’explique par plusieurs facteurs :
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coûts énergétiques plus bas
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structure de production moins contrainte
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logistique agressive vers les marchés africains
Pourquoi la Tunisie revoit ses arbitrages
La Tunisie a longtemps privilégié ses partenaires traditionnels :
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Union européenne (France, Roumanie, Allemagne)
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Ukraine
Mais aujourd’hui, la logique est plus pragmatique.
D’un côté :
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hausse des coûts de production en Europe
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impact des prix de l’énergie
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tensions géopolitiques qui renchérissent la logistique
De l’autre :
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une Russie capable de proposer un prix inférieur immédiatement
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des volumes disponibles rapidement
Résultat : la Tunisie arbitre sur un critère simple → payer moins cher.
Un possible accélérateur : le libre-échange
Un élément pourrait renforcer ce mouvement : les discussions avec l’Union économique eurasiatique.
L’objectif est clair :
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réduire les droits de douane sur les produits russes
Si cet accord aboutit :
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l’orge russe deviendra encore plus compétitive
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l’écart avec l’Europe pourrait se creuser
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les importations tunisiennes pourraient basculer durablement
Lecture stratégique : au-delà des chiffres
Ce retour de la Russie dépasse la simple transaction commerciale.
Pour la Tunisie, c’est une décision rationnelle :
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réduire la facture alimentaire
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diversifier les fournisseurs
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limiter les risques d’approvisionnement
Pour la Russie, c’est une offensive claire :
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reconquérir l’Afrique du Nord
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s’imposer par les prix
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affaiblir la présence européenne
Pour l’Europe, le signal est négatif :
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perte de compétitivité
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dépendance aux coûts énergétiques
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recul sur un marché historiquement acquis
Un basculement silencieux
Ce qui se joue ici est simple : le marché agricole devient brutalement compétitif.
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les alliances historiques comptent moins
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le prix décide
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les flux peuvent changer rapidement
Si l’écart de prix se maintient, la Russie peut s’imposer durablement en Tunisie. Et cette fois, ce ne sera pas un épisode ponctuel, mais un repositionnement structurel.