Retour stratégique : 13 M$ d’orge russe expédiés vers la Tunisie

Un retour discret, mais calculé

Après une absence totale en 2025, la Russie relance ses exportations d’orge vers la Tunisie. Ce retour n’est pas symbolique. Il s’inscrit dans un contexte où chaque euro compte pour les importateurs tunisiens.

Sur les deux premiers mois de 2026, les volumes restent limités mais significatifs :

55 000 tonnes expédiées

≈ 13 millions de dollars

première livraison depuis 2024

Ce timing n’est pas un hasard. Il coïncide avec une hausse marquée des coûts agricoles en Europe.

Une relation commerciale déjà installée

La Russie ne teste pas le marché tunisien. Elle y revient.

En 2024, elle avait déjà une position solide :

365 000 tonnes exportées

plus de 64 millions de dollars

Puis, rupture nette en 2025 :

aucune exportation

En 2026, la stratégie change. Moscou revient progressivement, en ciblant les moments où les prix européens deviennent moins compétitifs.

À l’échelle globale, la Russie confirme sa puissance exportatrice :

470 000 tonnes exportées en janvier-février 2026 (hors union eurasiatique)

Le facteur clé : le prix, rien d’autre

Le basculement se joue sur un seul point : le coût à la tonne.

Les dernières transactions montrent un écart clair :

Orge européenne : 277 €/tonne

Orge russe : 257 €/tonne

Cet écart de 20 € par tonne change tout.

Sur les volumes récents importés par la Tunisie :

≈ 1 million d’euros économisés

sans changer la nature du produit

Cette compétitivité russe s’explique par plusieurs facteurs :

coûts énergétiques plus bas

structure de production moins contrainte

logistique agressive vers les marchés africains

Pourquoi la Tunisie revoit ses arbitrages

La Tunisie a longtemps privilégié ses partenaires traditionnels :

Union européenne (France, Roumanie, Allemagne)

Ukraine

Mais aujourd’hui, la logique est plus pragmatique.

D’un côté :

hausse des coûts de production en Europe

impact des prix de l’énergie

tensions géopolitiques qui renchérissent la logistique

De l’autre :

une Russie capable de proposer un prix inférieur immédiatement

des volumes disponibles rapidement

Résultat : la Tunisie arbitre sur un critère simple → payer moins cher.

Un possible accélérateur : le libre-échange

Un élément pourrait renforcer ce mouvement : les discussions avec l’Union économique eurasiatique.

L’objectif est clair :

réduire les droits de douane sur les produits russes

Si cet accord aboutit :

l’orge russe deviendra encore plus compétitive

l’écart avec l’Europe pourrait se creuser

les importations tunisiennes pourraient basculer durablement

Lecture stratégique : au-delà des chiffres

Ce retour de la Russie dépasse la simple transaction commerciale.

Pour la Tunisie, c’est une décision rationnelle :

réduire la facture alimentaire

diversifier les fournisseurs

limiter les risques d’approvisionnement

Pour la Russie, c’est une offensive claire :

reconquérir l’Afrique du Nord

s’imposer par les prix

affaiblir la présence européenne

Pour l’Europe, le signal est négatif :

perte de compétitivité

dépendance aux coûts énergétiques

recul sur un marché historiquement acquis

Un basculement silencieux

Ce qui se joue ici est simple : le marché agricole devient brutalement compétitif.

les alliances historiques comptent moins

le prix décide

les flux peuvent changer rapidement

Si l’écart de prix se maintient, la Russie peut s’imposer durablement en Tunisie. Et cette fois, ce ne sera pas un épisode ponctuel, mais un repositionnement structurel.