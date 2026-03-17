L’huile d’olive tunisienne atteint un niveau d’exportation historique

La Tunisie vient de franchir un cap. Sur trois mois, les exportations d’huile d’olive tunisienne ont atteint un niveau jamais observé. Ce signal est fort, mais il ne raconte qu’une partie de l’histoire. Derrière les volumes, il y a une bataille de valeur, d’accès aux marchés et de positionnement.

Une performance historique concentrée sur trois mois

Devant l’Assemblée, le ministre Samir Abid confirme une accélération nette. Entre décembre et février, les exportations ont dépassé les 50 000 tonnes par mois, soit environ 150 000 tonnes sur le trimestre.

Ce rythme marque un tournant. Il traduit une conjonction rare entre une bonne campagne oléicole, une demande internationale soutenue et une capacité logistique qui tient.

Mais ce volume record ne doit pas masquer une réalité plus structurelle.

Le vrai enjeu : capter la valeur, pas seulement exporter

Une grande partie de l’huile tunisienne continue d’être vendue en vrac. Elle part principalement vers l’Union européenne, puis elle est conditionnée et commercialisée sous d’autres marques, souvent en Italie ou en Espagne.

Ce modèle limite les marges locales. À l’international, une huile conditionnée peut se vendre entre 30 % et 50 % plus cher que le vrac. La différence ne profite pas à la Tunisie.

Le changement est amorcé. Les autorités poussent vers plus d’exportations conditionnées. L’objectif est simple : garder une part plus importante de la valeur, construire des marques et monter en gamme.

L’Europe reste centrale mais contraignante

Le principal débouché reste européen. Mais cet accès est encadré. Les exportations tunisiennes sont soumises à des quotas, régulièrement contestés par certains pays producteurs.

Dans ce contexte, la Tunisie a demandé l’ouverture de nouvelles négociations commerciales avec l’Union européenne. L’enjeu dépasse l’huile d’olive. Il concerne l’ensemble des produits agricoles stratégiques.

Le rapport de force est clair. D’un côté, un fournisseur compétitif. De l’autre, un marché protégé.

Diversifier pour réduire le risque

Face à cette dépendance, la stratégie évolue. La Tunisie cherche à élargir ses débouchés vers le Golfe, l’Amérique du Nord et certaines économies asiatiques.

Cette diversification vise à réduire l’exposition aux décisions européennes et à stabiliser les recettes d’exportation. Mais elle reste progressive. À court terme, l’Europe conserve un poids dominant.

Les dattes repartent, mais sans accélération forte

Le secteur des dattes montre des signes de reprise après un ralentissement lié à des contraintes procédurales. Les flux vers les marchés traditionnels reprennent progressivement, sans encore retrouver leur pleine dynamique.

Une pièce centrale de la balance commerciale

Dans un contexte de pression sur les équilibres extérieurs, les exportations agricoles jouent un rôle clé. L’huile d’olive reste l’un des principaux produits générateurs de devises.

La Tunisie figure parmi les grands exportateurs mondiaux. Cette position est un avantage, mais elle impose aussi une montée en gamme rapide pour rester compétitif.

Une avance à consolider

La performance actuelle est solide, mais elle reste fragile. Le pays exporte beaucoup, mais ne capte pas encore assez de valeur.

Le prochain cap est clair : transformer une puissance de volume en puissance de marque. Cela passe par le conditionnement local, une stratégie commerciale plus offensive et une diversification réelle des marchés.