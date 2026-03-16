Recharge rapide en Tunisie : combien coûte vraiment une station et peut-elle être rentable ?

La voiture électrique en Tunisie reste encore marginale. Pourtant, un basculement est en train de se préparer.

Trois facteurs vont déterminer l’évolution du marché des stations de recharge dans les prochaines années :

arrivée progressive de véhicules électriques importés

pression internationale pour réduire les émissions

baisse mondiale du coût des batteries

Le véritable enjeu n’est pas seulement technologique.

C’est une question d’infrastructure et de modèle économique pour les stations de recharge rapide.

Une simulation réaliste permet d’estimer le potentiel du marché tunisien d’ici 2030.

Combien coûte une station de recharge rapide en Tunisie

Une station rapide typique installée sur un parking urbain ou une aire autoroutière repose sur une architecture standard.

Hypothèse technique

Équipement Spécification Nombre de bornes 8 bornes rapides Puissance par borne 150 kW Puissance totale 1,2 MW Transformateur 1 MVA HTA/BT

Ce type d’infrastructure est similaire aux stations déployées par des réseaux comme Ionity ou Fastned.

Objectif : permettre une recharge rapide en 20 à 30 minutes pour les véhicules électriques modernes.

Investissement initial estimé

Les coûts se répartissent en quatre postes principaux.

Budget d’installation

Poste Coût estimé 8 bornes rapides 150 kW ~2,4 millions TND Poste HTA + transformateur 1 MVA ~500 000 TND Génie civil et aménagement ~200 000 TND Raccordement réseau ~200 000 TND

Investissement total

≈ 3,3 millions TND

La contrainte principale reste souvent l’accès à la haute tension électrique et la capacité du réseau.

Prix de recharge et marge

Hypothèse de marché réaliste pour la Tunisie.

Paramètre Valeur Prix de recharge 1 TND / kWh Coût électricité industriel 0,30 TND / kWh

Marge brute

0,70 TND / kWh

À titre de comparaison, en Europe les opérateurs facturent souvent entre 0,45 € et 0,70 € / kWh.

Utilisation moyenne d’une station

La rentabilité dépend presque entièrement du taux d’utilisation.

Hypothèse optimiste

Paramètre Valeur Voitures par borne / jour 7 Énergie moyenne par recharge 40 kWh

Calcul annuel :

Indicateur Valeur Énergie par borne / an 102 000 kWh Énergie totale (8 bornes) 816 000 kWh

Revenus annuels

Poste Montant Chiffre d’affaires 816 000 TND Coût électricité 244 800 TND Marge brute 571 200 TND

Charges d’exploitation estimées :

maintenance des bornes

supervision technique

service client

entretien du site

≈ 100 000 TND par an

Profit annuel estimé

Indicateur Valeur Profit net annuel ~470 000 TND

Temps de retour sur investissement

Paramètre Valeur Investissement initial 3,3 millions TND Profit annuel 470 000 TND

ROI estimé : environ 7 ans

Mais ce scénario suppose une utilisation élevée dès le départ.

Scénario plus réaliste pour la Tunisie

Aujourd’hui le parc de voitures électriques en Tunisie reste limité.

Une hypothèse plus prudente serait :

Paramètre Valeur 4 voitures / borne / jour utilisation moyenne

Impact financier :

Indicateur Valeur estimée Chiffre d’affaires ~470 000 TND Profit annuel ~200 000 TND

ROI probable

10 à 15 ans

Pourquoi le marché pourrait exploser d’ici 2030

Plusieurs tendances internationales jouent en faveur du marché tunisien.

1. Chute du coût des batteries

Depuis 2010 :

prix divisé par plus de 8

Cela accélère la production mondiale de véhicules électriques.

Un constructeur comme BYD vend déjà des modèles électriques moins chers que certaines voitures thermiques.

2. Pression environnementale

L’Union européenne prévoit l’arrêt progressif de la vente de voitures thermiques d’ici 2035.

Les marchés voisins de la Tunisie vont donc basculer vers l’électrique.

3. Nouveaux acteurs de l’énergie

Les réseaux de recharge deviennent un nouveau secteur stratégique pour les groupes énergétiques.

Des acteurs comme :

TotalEnergies

Tesla

investissent massivement dans les infrastructures de recharge rapide.

Projection possible pour la Tunisie en 2030

Scénario plausible si les importations accélèrent.

Indicateur Projection Voitures électriques 30 000 à 50 000 Stations rapides 150 à 300 Marché annuel recharge 150 à 250 millions TND

Les premières stations installées aujourd’hui pourraient devenir des actifs énergétiques stratégiques.

Recharge rapide en Tunisie : un pari coûteux mais stratégique

Le déploiement des stations de recharge rapide en Tunisie nécessite des investissements lourds.

Principaux repères :

3,3 millions TND pour une station type

ROI optimiste : 7 ans

ROI réaliste : 10 à 15 ans

Le facteur décisif reste la croissance du parc de voitures électriques.

Les opérateurs qui s’implantent tôt prennent un risque financier.

Mais ils sécurisent aussi les meilleurs emplacements du futur réseau énergétique.