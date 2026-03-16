Recharge rapide en Tunisie : combien coûte vraiment une station et peut-elle être rentable ?
Marché des stations de recharge en Tunisie : potentiel réel et rentabilité d’ici 2030
La voiture électrique en Tunisie reste encore marginale. Pourtant, un basculement est en train de se préparer.
Trois facteurs vont déterminer l’évolution du marché des stations de recharge dans les prochaines années :
-
arrivée progressive de véhicules électriques importés
-
pression internationale pour réduire les émissions
-
baisse mondiale du coût des batteries
Le véritable enjeu n’est pas seulement technologique.
C’est une question d’infrastructure et de modèle économique pour les stations de recharge rapide.
Une simulation réaliste permet d’estimer le potentiel du marché tunisien d’ici 2030.
Combien coûte une station de recharge rapide en Tunisie
Une station rapide typique installée sur un parking urbain ou une aire autoroutière repose sur une architecture standard.
Hypothèse technique
|Équipement
|Spécification
|Nombre de bornes
|8 bornes rapides
|Puissance par borne
|150 kW
|Puissance totale
|1,2 MW
|Transformateur
|1 MVA HTA/BT
Ce type d’infrastructure est similaire aux stations déployées par des réseaux comme Ionity ou Fastned.
Objectif : permettre une recharge rapide en 20 à 30 minutes pour les véhicules électriques modernes.
Investissement initial estimé
Les coûts se répartissent en quatre postes principaux.
Budget d’installation
|Poste
|Coût estimé
|8 bornes rapides 150 kW
|~2,4 millions TND
|Poste HTA + transformateur 1 MVA
|~500 000 TND
|Génie civil et aménagement
|~200 000 TND
|Raccordement réseau
|~200 000 TND
Investissement total
≈ 3,3 millions TND
La contrainte principale reste souvent l’accès à la haute tension électrique et la capacité du réseau.
Prix de recharge et marge
Hypothèse de marché réaliste pour la Tunisie.
|Paramètre
|Valeur
|Prix de recharge
|1 TND / kWh
|Coût électricité industriel
|0,30 TND / kWh
Marge brute
0,70 TND / kWh
À titre de comparaison, en Europe les opérateurs facturent souvent entre 0,45 € et 0,70 € / kWh.
Utilisation moyenne d’une station
La rentabilité dépend presque entièrement du taux d’utilisation.
Hypothèse optimiste
|Paramètre
|Valeur
|Voitures par borne / jour
|7
|Énergie moyenne par recharge
|40 kWh
Calcul annuel :
|Indicateur
|Valeur
|Énergie par borne / an
|102 000 kWh
|Énergie totale (8 bornes)
|816 000 kWh
Revenus annuels
|Poste
|Montant
|Chiffre d’affaires
|816 000 TND
|Coût électricité
|244 800 TND
|Marge brute
|571 200 TND
Charges d’exploitation estimées :
-
maintenance des bornes
-
supervision technique
-
service client
-
entretien du site
≈ 100 000 TND par an
Profit annuel estimé
|Indicateur
|Valeur
|Profit net annuel
|~470 000 TND
Temps de retour sur investissement
|Paramètre
|Valeur
|Investissement initial
|3,3 millions TND
|Profit annuel
|470 000 TND
ROI estimé : environ 7 ans
Mais ce scénario suppose une utilisation élevée dès le départ.
Scénario plus réaliste pour la Tunisie
Aujourd’hui le parc de voitures électriques en Tunisie reste limité.
Une hypothèse plus prudente serait :
|Paramètre
|Valeur
|4 voitures / borne / jour
|utilisation moyenne
Impact financier :
|Indicateur
|Valeur estimée
|Chiffre d’affaires
|~470 000 TND
|Profit annuel
|~200 000 TND
ROI probable
10 à 15 ans
Pourquoi le marché pourrait exploser d’ici 2030
Plusieurs tendances internationales jouent en faveur du marché tunisien.
1. Chute du coût des batteries
Depuis 2010 :
-
prix divisé par plus de 8
Cela accélère la production mondiale de véhicules électriques.
Un constructeur comme BYD vend déjà des modèles électriques moins chers que certaines voitures thermiques.
2. Pression environnementale
L’Union européenne prévoit l’arrêt progressif de la vente de voitures thermiques d’ici 2035.
Les marchés voisins de la Tunisie vont donc basculer vers l’électrique.
3. Nouveaux acteurs de l’énergie
Les réseaux de recharge deviennent un nouveau secteur stratégique pour les groupes énergétiques.
Des acteurs comme :
-
TotalEnergies
-
Tesla
investissent massivement dans les infrastructures de recharge rapide.
Projection possible pour la Tunisie en 2030
Scénario plausible si les importations accélèrent.
|Indicateur
|Projection
|Voitures électriques
|30 000 à 50 000
|Stations rapides
|150 à 300
|Marché annuel recharge
|150 à 250 millions TND
Les premières stations installées aujourd’hui pourraient devenir des actifs énergétiques stratégiques.
Recharge rapide en Tunisie : un pari coûteux mais stratégique
Le déploiement des stations de recharge rapide en Tunisie nécessite des investissements lourds.
Principaux repères :
-
3,3 millions TND pour une station type
-
ROI optimiste : 7 ans
-
ROI réaliste : 10 à 15 ans
Le facteur décisif reste la croissance du parc de voitures électriques.
Les opérateurs qui s’implantent tôt prennent un risque financier.
Mais ils sécurisent aussi les meilleurs emplacements du futur réseau énergétique.