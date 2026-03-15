BERD soutient la Tunisie avec un prêt de 40 M€ pour une centrale solaire avec stockage

Un projet stratégique pour l’énergie tunisienne

La Tunisie avance dans la transition énergétique. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) prévoit un prêt senior de 40 millions d’euros à la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) pour développer une centrale solaire photovoltaïque de 50 MWc avec un stockage par batteries de 20 MWh.

L’objectif est clair : réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés et intégrer davantage d’énergies renouvelables dans le réseau national.

Détails du projet

Localisation : Région d’El-Medina, gouvernorat de Gabès

Capacité solaire : 50 MWc

Stockage d’énergie : 20 MWh par batteries

Investissement total : 82 millions d’euros BERD : 40 M€ (prêt senior) Fonds pour les technologies propres : 20 M€ (dette senior)



Le projet inclut également la construction d’infrastructures de transport à haute tension pour raccorder la centrale au réseau national.

Système de stockage : un levier pour la stabilité du réseau

Le stockage par batteries est essentiel pour lisser les fluctuations de production solaire :

Stockage de l’électricité excédentaire en journée

Redistribution de l’énergie lors des pics de consommation ou en soirée

Amélioration de la stabilité du réseau

Optimisation de l’utilisation des énergies renouvelables

Impact estimé : réduction de près de 498 000 tonnes équivalent CO₂ par an.

Contexte énergétique tunisien

La Tunisie dépend fortement des importations de gaz pour produire l’électricité

La volatilité des prix mondiaux expose le pays à des risques économiques et énergétiques

Objectif national : produire 35 % de l’électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030

Le projet s’inscrit dans cette stratégie et illustre un virage vers des infrastructures plus durables et fiables.

Implications économiques et énergétiques

Soutien financier et technique : la BERD aide STEG à intégrer plus d’énergie solaire dans le réseau

Tendance régionale : l’Afrique du Nord développe des systèmes énergétiques propres et durables

Opportunité pour investisseurs : ce projet ouvre la voie à d’autres initiatives solaires et de stockage à grande échelle

Un pas concret vers l’indépendance énergétique

Ce projet combine technologie solaire et stockage par batteries pour sécuriser l’approvisionnement électrique et réduire les émissions de carbone. Pour la Tunisie, il marque une étape concrète vers l’autonomie énergétique et un mix électrique plus durable, tout en offrant des perspectives d’investissement claires et vérifiables.