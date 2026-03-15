BERD soutient la Tunisie avec un prêt de 40 M€ pour une centrale solaire avec stockage

Un projet stratégique pour l’énergie tunisienne
La Tunisie avance dans la transition énergétique. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) prévoit un prêt senior de 40 millions d’euros à la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) pour développer une centrale solaire photovoltaïque de 50 MWc avec un stockage par batteries de 20 MWh.
L’objectif est clair : réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés et intégrer davantage d’énergies renouvelables dans le réseau national.
Détails du projet
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Localisation : Région d’El-Medina, gouvernorat de Gabès
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Capacité solaire : 50 MWc
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Stockage d’énergie : 20 MWh par batteries
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Investissement total : 82 millions d’euros
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BERD : 40 M€ (prêt senior)
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Fonds pour les technologies propres : 20 M€ (dette senior)
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Le projet inclut également la construction d’infrastructures de transport à haute tension pour raccorder la centrale au réseau national.
Système de stockage : un levier pour la stabilité du réseau
Le stockage par batteries est essentiel pour lisser les fluctuations de production solaire :
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Stockage de l’électricité excédentaire en journée
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Redistribution de l’énergie lors des pics de consommation ou en soirée
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Amélioration de la stabilité du réseau
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Optimisation de l’utilisation des énergies renouvelables
Impact estimé : réduction de près de 498 000 tonnes équivalent CO₂ par an.
Contexte énergétique tunisien
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La Tunisie dépend fortement des importations de gaz pour produire l’électricité
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La volatilité des prix mondiaux expose le pays à des risques économiques et énergétiques
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Objectif national : produire 35 % de l’électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030
Le projet s’inscrit dans cette stratégie et illustre un virage vers des infrastructures plus durables et fiables.
Implications économiques et énergétiques
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Soutien financier et technique : la BERD aide STEG à intégrer plus d’énergie solaire dans le réseau
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Tendance régionale : l’Afrique du Nord développe des systèmes énergétiques propres et durables
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Opportunité pour investisseurs : ce projet ouvre la voie à d’autres initiatives solaires et de stockage à grande échelle
Un pas concret vers l’indépendance énergétique
Ce projet combine technologie solaire et stockage par batteries pour sécuriser l’approvisionnement électrique et réduire les émissions de carbone. Pour la Tunisie, il marque une étape concrète vers l’autonomie énergétique et un mix électrique plus durable, tout en offrant des perspectives d’investissement claires et vérifiables.