Pêche et Aquaculture en Tunisie : Investissements et réformes pour booster l’économie bleue

La pêche et l’aquaculture sont des piliers clés de l’économie tunisienne. Elles offrent des milliers d’emplois, soutiennent la sécurité alimentaire et alimentent les exportations. Face à la surpêche et à l’exploitation excessive de certaines ressources, l’État lance des réformes et programmes d’investissement pour assurer la durabilité du secteur.

Réformes et investissements majeurs

Le gouvernement tunisien mise sur la modernisation et la régulation pour sécuriser l’activité et attirer les investisseurs :

Budget global : 119 millions de dinars pour le développement du secteur, dont 82 millions pour les subventions au carburant des pêcheurs.

Modernisation des ports : Travaux sur Sfax, Kelibia, Teboulba, Kalaat El Andalous, Mahdia, Zarat et Sayada. Expansion de Menzel Abderrahmane : 24 millions de dinars.

Renforcement de la régulation : Révision du cadre légal pour lutter contre la pêche illégale et excessive. Suivi par satellite des navires >15 m : 90% équipés de dispositifs de surveillance. Gestion encadrée du thon rouge et régulation de la pêche récréative depuis avril 2025.



Soutien à l’aquaculture et à la recherche

L’aquaculture est un levier pour répondre à la demande croissante en produits de la mer :

Investissements ciblés : 7,7 millions de dinars pour stimuler les projets et augmenter la capacité de production.

Technologies et nouvelles espèces : Développement d’intrants locaux et introduction de nouvelles espèces pour diversifier l’offre.

Recherche scientifique : Résultats valorisés pour améliorer compétitivité et qualité.

Formation professionnelle : Développement des compétences pour accompagner la modernisation des infrastructures.

L’État tunisien fixe plusieurs priorités pour transformer le secteur :

Assurer un équilibre entre exploitation et protection des ressources marines.

Améliorer les infrastructures portuaires et marchés pour renforcer la compétitivité des produits.

Augmenter la valeur ajoutée des produits halieutiques et soutenir l’investissement privé.

Renforcer la coopération régionale et méditerranéenne pour protéger les stocks et gérer durablement les ressources.

Vers une pêche tunisienne durable et compétitive

La Tunisie déploie une stratégie claire pour moderniser son secteur de la pêche et de l’aquaculture. Entre investissements ciblés, réformes légales et développement technologique :