Internet par satellite : 100 Mbps pour les zones isolées de Tunisie

Orange Tunisie, en partenariat avec Eutelsat, lance un service d’internet par satellite pour connecter les zones rurales et isolées où la fibre et la 4G sont absentes ou insuffisantes. L’objectif : offrir des débits jusqu’à 100 Mbps, renforçant la couverture internet nationale.

Contexte et partenariat stratégique

Accord signé en 2025 entre Orange et Eutelsat pour développer l’internet par satellite en Afrique et au Moyen-Orient.

entre Orange et Eutelsat pour développer l’internet par satellite en Afrique et au Moyen-Orient. Déploiements précédents : Jordanie, Sénégal, RDC.

Technologie utilisée : satellite Eutelsat KONNECT, déjà testée avec succès en Côte d’Ivoire.

Orange Satellite en Tunisie

Débits annoncés : 20 Mbps et 100 Mbps selon les forfaits.

: 20 Mbps et 100 Mbps selon les forfaits. Cible principale : professionnels et utilisateurs dans les zones reculées.

: professionnels et utilisateurs dans les zones reculées. Objectif : réduire la fracture numérique en zones non couvertes par les réseaux terrestres.

: réduire la fracture numérique en zones non couvertes par les réseaux terrestres. Offre commerciale : déjà disponible sur le site officiel d’Orange Tunisie.

Avantages techniques

Bande passante élevée et signal stable.

Débits rapides même dans les zones isolées.

Complément aux réseaux terrestres existants, incluant solutions satellite en orbite basse et haute.

Impact et enjeux

Inclusion numérique : amélioration de l’accès internet dans les zones rurales.

: amélioration de l’accès internet dans les zones rurales. Opportunités économiques : facilite le travail à distance, l’éducation et le commerce dans les régions isolées.

: facilite le travail à distance, l’éducation et le commerce dans les régions isolées. Position stratégique d’Orange : premier opérateur à proposer un service satellite grand public à ces vitesses en Tunisie.

Chiffres clés

100 Mbps : débit maximum annoncé.

: débit maximum annoncé. 2 forfaits principaux : 20 Mbps et 100 Mbps.

: 20 Mbps et 100 Mbps. Année du partenariat stratégique : 2025.

Connectivité renforcée et cap sur l’avenir

Orange Satellite marque une étape importante pour la connectivité en Tunisie. Le service offre une solution fiable aux zones isolées, avec des débits compétitifs et un accompagnement pour les professionnels. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de complémentarité entre réseaux terrestres et solutions satellitaires.