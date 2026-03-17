Tunisie-Italie : 3,44 milliards de dinars d’échanges au début 2026

Entre le 1er janvier et fin février 2026, les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Italie ont atteint 3,44 milliards de dinars (≈1,012 milliard d’euros). Les chiffres publiés par l’INS le 12 mars 2026 confirment la stabilité des relations bilatérales malgré un contexte économique régional complexe.
Les flux montrent une dynamique contrastée : les exportations italiennes progressent tandis que les exportations tunisiennes vers l’Italie ralentissent légèrement.
Exportations italiennes : hausse de 11 %
Les exportations italiennes vers la Tunisie ont atteint 1,565 milliard de dinars (≈460 M€), soit une augmentation de 11 % par rapport à la même période en 2025 (1,393 Md TND).
Produits principaux :
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Matières premières énergétiques (pétrole raffiné)
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Métaux et produits sidérurgiques
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Textiles et cuir
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Matériel électrique, moteurs et générateurs
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Produits plastiques et chimiques/pharmaceutiques
L’Italie reste un fournisseur stratégique pour les secteurs industriels et énergétiques tunisiens. Le flux régulier de matières premières et de produits semi-finis soutient la transformation locale.
Importations tunisiennes : légère baisse
Les importations italiennes depuis la Tunisie ont atteint 1,875 milliard de dinars (≈551 M€), légèrement en recul par rapport à 2025 (1,905 Md TND).
Produits exportés vers l’Italie :
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Vêtements et chaussures
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Pièces automobiles
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Huiles et graisses
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Produits sidérurgiques et pétrole brut
Les exportations tunisiennes sont concentrées sur les produits manufacturés et semi-finis, essentiels à la chaîne d’approvisionnement italienne.
Classement des partenaires commerciaux
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Italie : 2ᵉ fournisseur européen, 3ᵉ mondial
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France : 1,814 Md TND (2ᵉ fournisseur européen et 1er mondial)
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Chine : 1,711 Md TND
Contexte global :
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France reste le premier partenaire commercial de la Tunisie : 4,3 Md TND
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L’UE représente plus de 70 % du commerce extérieur tunisien
La Tunisie demeure fortement intégrée au marché européen, avec l’Italie comme partenaire industriel clé.