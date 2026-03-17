Tunisie-Italie : 3,44 milliards de dinars d’échanges au début 2026

Entre le 1er janvier et fin février 2026, les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Italie ont atteint 3,44 milliards de dinars (≈1,012 milliard d’euros). Les chiffres publiés par l’INS le 12 mars 2026 confirment la stabilité des relations bilatérales malgré un contexte économique régional complexe.

Les flux montrent une dynamique contrastée : les exportations italiennes progressent tandis que les exportations tunisiennes vers l’Italie ralentissent légèrement.

Exportations italiennes : hausse de 11 %

Les exportations italiennes vers la Tunisie ont atteint 1,565 milliard de dinars (≈460 M€), soit une augmentation de 11 % par rapport à la même période en 2025 (1,393 Md TND).

Produits principaux :

Matières premières énergétiques (pétrole raffiné)

Métaux et produits sidérurgiques

Textiles et cuir

Matériel électrique, moteurs et générateurs

Produits plastiques et chimiques/pharmaceutiques

L’Italie reste un fournisseur stratégique pour les secteurs industriels et énergétiques tunisiens. Le flux régulier de matières premières et de produits semi-finis soutient la transformation locale.

Importations tunisiennes : légère baisse

Les importations italiennes depuis la Tunisie ont atteint 1,875 milliard de dinars (≈551 M€), légèrement en recul par rapport à 2025 (1,905 Md TND).

Produits exportés vers l’Italie :

Vêtements et chaussures

Pièces automobiles

Huiles et graisses

Produits sidérurgiques et pétrole brut

Les exportations tunisiennes sont concentrées sur les produits manufacturés et semi-finis, essentiels à la chaîne d’approvisionnement italienne.

Classement des partenaires commerciaux

Italie : 2ᵉ fournisseur européen , 3ᵉ mondial

France : 1,814 Md TND (2ᵉ fournisseur européen et 1er mondial)

Chine : 1,711 Md TND

Contexte global :

France reste le premier partenaire commercial de la Tunisie : 4,3 Md TND

L’UE représente plus de 70 % du commerce extérieur tunisien