Tunisie-Italie : 3,44 milliards de dinars d’échanges au début 2026

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Par Plumes
tunisie italie échanges commerciaux

Entre le 1er janvier et fin février 2026, les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Italie ont atteint 3,44 milliards de dinars (≈1,012 milliard d’euros). Les chiffres publiés par l’INS le 12 mars 2026 confirment la stabilité des relations bilatérales malgré un contexte économique régional complexe.

Les flux montrent une dynamique contrastée : les exportations italiennes progressent tandis que les exportations tunisiennes vers l’Italie ralentissent légèrement.

Exportations italiennes : hausse de 11 %

Les exportations italiennes vers la Tunisie ont atteint 1,565 milliard de dinars (≈460 M€), soit une augmentation de 11 % par rapport à la même période en 2025 (1,393 Md TND).

Produits principaux :

  • Matières premières énergétiques (pétrole raffiné)

  • Métaux et produits sidérurgiques

  • Textiles et cuir

  • Matériel électrique, moteurs et générateurs

  • Produits plastiques et chimiques/pharmaceutiques

L’Italie reste un fournisseur stratégique pour les secteurs industriels et énergétiques tunisiens. Le flux régulier de matières premières et de produits semi-finis soutient la transformation locale.

Importations tunisiennes : légère baisse

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Les importations italiennes depuis la Tunisie ont atteint 1,875 milliard de dinars (≈551 M€), légèrement en recul par rapport à 2025 (1,905 Md TND).

Produits exportés vers l’Italie :

  • Vêtements et chaussures

  • Pièces automobiles

  • Huiles et graisses

  • Produits sidérurgiques et pétrole brut

Les exportations tunisiennes sont concentrées sur les produits manufacturés et semi-finis, essentiels à la chaîne d’approvisionnement italienne.

Classement des partenaires commerciaux

  • Italie : 2ᵉ fournisseur européen, 3ᵉ mondial

  • France : 1,814 Md TND (2ᵉ fournisseur européen et 1er mondial)

  • Chine : 1,711 Md TND

Contexte global :

  • France reste le premier partenaire commercial de la Tunisie : 4,3 Md TND

  • L’UE représente plus de 70 % du commerce extérieur tunisien

La Tunisie demeure fortement intégrée au marché européen, avec l’Italie comme partenaire industriel clé.

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