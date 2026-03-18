Tunisie : excédent alimentaire à 489,7 MD, une performance portée par l’huile d’olive

Une amélioration nette du commerce alimentaire tunisien

La balance commerciale alimentaire en Tunisie confirme une trajectoire positive début 2026. À fin février, l’excédent atteint 489,7 millions de dinars, contre 391,1 MD un an plus tôt. Le taux de couverture progresse à 136,5%, signe clair que les exportations dépassent largement les importations.

Mais derrière cette amélioration, la structure reste déséquilibrée. La performance repose sur quelques leviers précis, pas sur une dynamique généralisée.

Exportations agricoles : domination écrasante de l’huile d’olive

Les exportations agricoles tunisiennes progressent de +7,8% pour atteindre 1 830,5 MD, soit 16,9% des exportations totales. La hausse est réelle, mais sa source est concentrée.

Huile d’olive : 1 252,3 MD

2025 : 1 007,6 MD

Croissance : +24,3%

Poids dans les exportations alimentaires : 68,4%

Concrètement, plus de deux tiers des recettes alimentaires viennent d’un seul produit.

L’huile d’olive Tunisie agit comme un levier dominant, mais expose le pays à :

la volatilité des prix internationaux

les aléas climatiques

la dépendance à la demande européenne

Importations alimentaires : baisse des céréales, tensions ailleurs

Les importations alimentaires Tunisie atteignent 1 340,8 MD, en hausse modérée de +2,6%, représentant 9,9% des importations totales.

Céréales : un allègement conjoncturel

Total céréales : 577,7 MD

Variation : -19,1%

Blé : 264,6 MD (soit 45,8%)

Cette baisse est principalement liée aux prix :

Blé dur : -16,4%

Blé tendre : -10,0%

Ce recul améliore mécaniquement la balance commerciale Tunisie, mais reste dépendant du marché international.

Huiles végétales et sucre : signaux de tension

Tous les postes ne suivent pas la même logique.

Huiles végétales : 127,9 MD ( +74,4% )

Hausse des prix : +1,2%

La hausse est tirée par les volumes, ce qui indique une dépendance accrue.

Sucre : +1 028,7%

Prix moyen : +46,6%

Signal fort : pression sur l’approvisionnement et coût en forte hausse, avec un impact direct sur le marché local.

Balance commerciale globale : amélioration, sans rupture

La balance commerciale Tunisie 2026 reste déficitaire, mais s’améliore nettement.

Déficit : 2 784,2 MD

2025 : 3 517,0 MD

Variation : -20,8%

Cette amélioration repose sur deux mouvements :

Exportations : 10 803,1 MD ( +6,2% )

Importations : 13 587,4 MD (-0,7%)

pas de boom des exportations, mais une meilleure gestion globale des flux.

Lecture stratégique : les vrais enjeux

Derrière les chiffres, trois réalités structurantes apparaissent.

1. Une performance concentrée

L’excédent alimentaire repose majoritairement sur l’huile d’olive

Faible diversification des exportations agricoles tunisiennes

2. Une dépendance externe persistante

Céréales, sucre, huiles végétales restent critiques

Forte sensibilité aux prix internationaux

3. Un effet prix favorable mais fragile

Baisse des prix du blé = gain immédiat

Aucun contrôle local sur cette variable

Amélioration réelle, modèle encore fragile

La Tunisie améliore clairement sa position commerciale début 2026 :

Excédent alimentaire en hausse

Déficit global en baisse

Mais le modèle reste exposé :