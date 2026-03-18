Loi de finances 2026 : Avantages fiscaux pour les dons aux associations sportives et sociétés communautaires

La loi de finances 2026 introduit un mécanisme simple et efficace : transformer les dons en réduction immédiate d’impôt.

L’objectif est clair : orienter l’argent privé vers le financement du social, du sport et du développement local, sans passer uniquement par le budget de l’État.

Déduction totale : le changement majeur

La mesure centrale tient en une ligne :

100 % des dons sont déductibles

Applicable au revenu imposable (particuliers)

Applicable au bénéfice imposable (entreprises)

En clair, un don devient une charge fiscalement neutre.

👉 Exemple simple :

Don : 10 000 TND

Base imposable réduite de : 10 000 TND

Bénéficiaires élargis : qui peut recevoir ces dons ?

L’État élargit clairement le périmètre pour capter plus de flux privés.

Structures concernées

Sociétés communautaires Modèle soutenu depuis 2022 Ciblage : développement local et inclusion économique

Associations sportives Seuil :

≤ 500 000 TND de revenus annuels Priorité aux clubs de proximité et régions intérieures

Établissements publics Administratifs et non administratifs Structures de santé incluses

Union tunisienne de solidarité sociale Acteur clé de l’action sociale



L’État ouvre largement la porte pour diriger les dons vers des besoins concrets.

Deux régimes selon le profil du donateur

Entreprises et professionnels

Les règles sont flexibles :

Dons autorisés : Argent Biens (équipements, matériel)

Avantage : Déduction intégrale de la valeur réelle



Exemple :

Don en matériel : 50 000 TND

Résultat fiscal réduit de : 50 000 TND

Particuliers et salariés

Le cadre est plus strict :

Dons autorisés : Uniquement en numéraire

Condition obligatoire : Justificatif de paiement



Encadrement : ce que l’administration exige

Pour éviter les dérives, le dispositif est encadré.

Obligations déclaratives

Liste détaillée des bénéficiaires

Montants exacts des dons

Documents à joindre à la déclaration fiscale 2026

Conditions de validité

Association légalement constituée

Conformité avec la réglementation

En résumé :

Optimisation oui, mais traçabilité totale.

Calendrier à retenir

Dons concernés :

année 2025

Déclaration fiscale :

2026

Le dispositif est déjà activable dès maintenant.

Lecture stratégique : pourquoi cette réforme compte

1. Moins d’État, plus de financement direct

Réduction de la pression sur les finances publiques

Mobilisation du secteur privé

2. Outil d’optimisation fiscale pour les entreprises

Réduction légale de l’impôt

Amélioration de l’image (RSE)

Allocation ciblée des ressources

Une entreprise peut :

Réduire son impôt

Financer un projet local utile

3. Injection rapide dans l’économie locale