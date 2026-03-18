Loi de finances 2026 : Avantages fiscaux pour les dons aux associations sportives et sociétés communautaires

Dons déductibles en Tunisie 2026 : un levier fiscal direct pour entreprises et particuliers

News
Par Plumes
direction générale des Études et de la législation fiscale

La loi de finances 2026 introduit un mécanisme simple et efficace : transformer les dons en réduction immédiate d’impôt.
L’objectif est clair : orienter l’argent privé vers le financement du social, du sport et du développement local, sans passer uniquement par le budget de l’État.

Déduction totale : le changement majeur

La mesure centrale tient en une ligne :

  • 100 % des dons sont déductibles

  • Applicable au revenu imposable (particuliers)

  • Applicable au bénéfice imposable (entreprises)

En clair, un don devient une charge fiscalement neutre.

👉 Exemple simple :

  • Don : 10 000 TND

  • Base imposable réduite de : 10 000 TND

Bénéficiaires élargis : qui peut recevoir ces dons ?

L’État élargit clairement le périmètre pour capter plus de flux privés.

Structures concernées

  • Sociétés communautaires

    • Modèle soutenu depuis 2022

    • Ciblage : développement local et inclusion économique

  • Associations sportives

    • Seuil :
      ≤ 500 000 TND de revenus annuels

    • Priorité aux clubs de proximité et régions intérieures

  • Établissements publics

    • Administratifs et non administratifs

    • Structures de santé incluses

  • Union tunisienne de solidarité sociale

    • Acteur clé de l’action sociale

L’État ouvre largement la porte pour diriger les dons vers des besoins concrets.

Deux régimes selon le profil du donateur

Entreprises et professionnels

Les règles sont flexibles :

  • Dons autorisés :

    • Argent

    • Biens (équipements, matériel)

  • Avantage :

    • Déduction intégrale de la valeur réelle

 Exemple :

  • Don en matériel : 50 000 TND

  • Résultat fiscal réduit de : 50 000 TND

Particuliers et salariés

Le cadre est plus strict :

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  • Dons autorisés :

    • Uniquement en numéraire

  • Condition obligatoire :

    • Justificatif de paiement

Encadrement : ce que l’administration exige

Pour éviter les dérives, le dispositif est encadré.

Obligations déclaratives

  • Liste détaillée des bénéficiaires

  • Montants exacts des dons

  • Documents à joindre à la déclaration fiscale 2026

Conditions de validité

  • Association légalement constituée

  • Conformité avec la réglementation

 En résumé :
Optimisation oui, mais traçabilité totale.

Calendrier à retenir

  • Dons concernés :
    année 2025

  • Déclaration fiscale :
    2026

 Le dispositif est déjà activable dès maintenant.

Lecture stratégique : pourquoi cette réforme compte

1. Moins d’État, plus de financement direct

  • Réduction de la pression sur les finances publiques

  • Mobilisation du secteur privé

2. Outil d’optimisation fiscale pour les entreprises

  • Réduction légale de l’impôt

  • Amélioration de l’image (RSE)

  • Allocation ciblée des ressources

 Une entreprise peut :

  • Réduire son impôt

  • Financer un projet local utile

3. Injection rapide dans l’économie locale

  • Soutien aux régions sous-financées

  • Renforcement des clubs et structures locales

  • Effet immédiat, sans lourdeur administrative

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