Tunisie – Transferts de la diaspora : +6,7 % à fin février 2026

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Par Plumes
compte bancaire en devise tunisie

Les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger ont atteint 1 467,7 millions de dinars entre janvier et février 2026, soit une hausse de 6,7 % par rapport à la même période en 2025. Ces flux, officiellement enregistrés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), restent un pilier stable des réserves de change et un soutien direct aux ménages tunisiens.

Chiffres clés vérifiés

  • Montant total : 1 467,7 M TND (janv‑fév 2026)

  • Progression sur un an : +6,7 % vs 2025

  • Catégorie : transferts de main-d’œuvre / remittances

  • Canaux : banques et institutions financières formelles

Contexte macroéconomique

  • Remittances annuelles 2025 : ~8,7 Mds TND (+6 % vs 2024)

  • Ces flux dépassent souvent 8 Mds TND annuels ces dernières années

  • Importance : source de devises stable et prévisible, minoritaire comparée aux exportations et recettes fiscales

Impact sur l’économie tunisienne

Renforcement des réserves de change

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  • Les remittances consolident le solde des paiements courants

  • Plus résilientes que le tourisme ou certaines exportations en cas de chocs externes

Soutien aux ménages

  • Une part importante sert à loyer, logement, éducation, santé

  • Impact limité sur la croissance productive directe

Limites structurelles

  • Flux principalement orientés vers consommation ou immobilier

  • Investissement productif marginal

Ce que confirment les chiffres

  • Les chiffres sont officiels, crédibles et vérifiables.

  • La tendance de croissance des remittances se maintient.

  • Ces flux sont structurants pour la balance des paiements, mais ne suffisent pas seuls à stimuler la croissance économique.

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