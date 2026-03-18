Tunisie – Transferts de la diaspora : +6,7 % à fin février 2026

Les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger ont atteint 1 467,7 millions de dinars entre janvier et février 2026, soit une hausse de 6,7 % par rapport à la même période en 2025. Ces flux, officiellement enregistrés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), restent un pilier stable des réserves de change et un soutien direct aux ménages tunisiens.

Chiffres clés vérifiés

Montant total : 1 467,7 M TND (janv‑fév 2026)

Progression sur un an : +6,7 % vs 2025

Catégorie : transferts de main-d’œuvre / remittances

Canaux : banques et institutions financières formelles

Contexte macroéconomique

Remittances annuelles 2025 : ~8,7 Mds TND (+6 % vs 2024)

Ces flux dépassent souvent 8 Mds TND annuels ces dernières années

Importance : source de devises stable et prévisible, minoritaire comparée aux exportations et recettes fiscales

Impact sur l’économie tunisienne

Renforcement des réserves de change

Les remittances consolident le solde des paiements courants

Plus résilientes que le tourisme ou certaines exportations en cas de chocs externes

Soutien aux ménages

Une part importante sert à loyer, logement, éducation, santé

Impact limité sur la croissance productive directe

Limites structurelles

Flux principalement orientés vers consommation ou immobilier

Investissement productif marginal

Ce que confirment les chiffres