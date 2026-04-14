Attijariwafa bank au GITEX Africa : l’innovation bancaire à l’assaut du numérique africain

Attijariwafa bank au GITEX Africa : l’innovation bancaire à l’assaut du numérique africain

Marrakech, 7-9 avril 2026 – Alors que l’Afrique accélère sa mutation technologique, une bataille discrète mais féroce se joue dans les allées du GITEX Africa. Parmi les géants présents, Attijariwafa bank confirme son ambition : ne plus être seulement une banque, mais un acteur clé de l’écosystème numérique continental. Le groupe marocain y défend sa vision d’une banque résolument tournée vers l’avenir.

Un rendez-vous incontournable pour la transformation digitale en Afrique

Organisé à Marrakech du 7 au 9 avril, le GITEX Africa s’impose comme l’un des événements majeurs de la tech et de la finance sur le continent. Réunissant leaders du numérique, startups et institutions financières, ce salon est devenu le rendez-vous incontournable pour qui veut peser sur la mutation digitale africaine.

Attijariwafa bank : une présence stratégique, pas seulement symbolique

Pour Attijariwafa bank, participer à ce rendez-vous dépasse la simple logique de visibilité. Le groupe y déploie une stratégie claire d’accélération digitale et de rapprochement avec les acteurs de l’innovation. Sur son stand 16B-40, les équipes accueillent partenaires, startups et professionnels pour partager leur vision et nouer des alliances.

Digitalisation, inclusion et fintech au cœur des échanges

Sur le stand, les discussions tournent autour de plusieurs grands chantiers : digitalisation des services financiers, inclusion bancaire, développement des solutions fintech et nouvelles expériences client. Autant de leviers pour répondre à des attentes en pleine évolution sur le continent.

Face aux néobanques, les banques traditionnelles réagissent

Le contexte est tendu. La concurrence des néobanques et des fintechs pousse les établissements traditionnels à se réinventer rapidement. Attijariwafa bank, déjà implantée dans plusieurs pays d’Afrique, mise sur l’innovation pour consolider son leadership et capter les opportunités offertes par la transformation numérique.

Un signal fort pour la banque africaine de demain

En s’exposant au GITEX Africa, le groupe marocain envoie un message sans ambiguïté : la bataille de la banque africaine ne se gagnera pas uniquement sur le terrain financier, mais aussi — et peut-être surtout — sur celui des technologies et de l’innovation.

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