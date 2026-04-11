YOU(TH)CARE DAY : Une journée de rencontre pour connecter les jeunes et les acteurs engagés pour l’environnement

YOU(TH)CARE DAY : Une journée de rencontre pour connecter les jeunes et les acteurs engagés pour l’environnement

Tunis, 31 mars 2026 – COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) organise le You(th)CARE Day, une journée d’échanges et de networking dédiée à l’engagement des jeunes face aux défis environnementaux en Méditerranée.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet You(th)CARE4planet, financé par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg NEXT MED, et mis en oeuvre par COSPE (lead partner) en partenariat avec ENACTUS Tunisie, IDebate (Tunisie), GIOSEF (Italie), Greenish (Égypte) et MIO-ECSDE (Grèce).

Objectif du projet:

You(th)CARE4planet vise à construire une communauté de jeunes engagés dans la transition socioécologique à travers le bassin méditerranéen.

Les jeunes sont accompagnés pour co-construire des Plans d’Adaptation Locaux (LAPs) et promouvoir des pratiques résilientes face aux défis du changement climatique.

Les trois phases principales du projet:

1.Cartographie (Mapping) :

Identifier au moins 60 associations de jeunes actives dans la transition écologique en Italie, Égypte et Tunisie.

Ces associations bénéficieront de formations et d’une boîte à outils pour co-créer huit Plans d’Adaptation Locaux avec l’implication de parties prenantes locales.

2.Initiatives vertes des jeunes (Youth Green Initiatives) :

Soutenir 16 actions vertes portées par les jeunes, conçues selon les priorités identifiées dans les Plans d’Adaptation Locaux.

3.Mise en réseau (Networking) :

Valoriser les initiatives vertes des jeunes à travers des Talk Cafés, ateliers, événements locaux, rencontres en ligne et un forum final, afin de consolider un réseau méditerranéen de jeunes engagés.

Les trois phases principales du projet:

1.Cartographie (Mapping) :

Identifier au moins 60 associations de jeunes actives dans la transition écologique en Italie, Égypte et Tunisie.

Ces associations bénéficieront de formations et d’une boîte à outils pour co-créer huit Plans d’Adaptation Locaux avec l’implication de parties prenantes locales.

2.Initiatives vertes des jeunes (Youth Green Initiatives) : Soutenir 16 actions vertes portées par les jeunes, conçues selon les priorités identifiées dans les Plans d’Adaptation Locaux.

3.Mise en réseau (Networking) : Valoriser les initiatives vertes des jeunes à travers des Talk Cafés, ateliers, événements locaux, rencontres en ligne et un forum final, afin de consolider un réseau méditerranéen de jeunes engagés.

Les trois phases principales du projet:

1.Cartographie (Mapping) :

Identifier au moins 60 associations de jeunes actives dans la transition écologique en Italie, Égypte et Tunisie.

Ces associations bénéficieront de formations et d’une boîte à outils pour co-créer huit Plans d’Adaptation Locaux avec l’implication de parties prenantes locales.

2.Initiatives vertes des jeunes (Youth Green Initiatives) : Soutenir 16 actions vertes portées par les jeunes, conçues selon les priorités identifiées dans les Plans d’Adaptation Locaux.

3.Mise en réseau (Networking) : Valoriser les initiatives vertes des jeunes à travers des Talk Cafés, ateliers, événements locaux, rencontres en ligne et un forum final, afin de consolider un réseau méditerranéen de jeunes engagés.

Les trois phases principales du projet:

1.Cartographie (Mapping) :

Identifier au moins 60 associations de jeunes actives dans la transition écologique en Italie, Égypte et Tunisie.

Ces associations bénéficieront de formations et d’une boîte à outils pour co-créer huit Plans d’Adaptation Locaux avec l’implication de parties prenantes locales.

2.Initiatives vertes des jeunes (Youth Green Initiatives) :

Soutenir 16 actions vertes portées par les jeunes, conçues selon les priorités identifiées dans les Plans d’Adaptation Locaux.

3.Mise en réseau (Networking) :

Valoriser les initiatives vertes des jeunes à travers des Talk Cafés, ateliers, événements locaux, rencontres en ligne et un forum final, afin de consolider un réseau méditerranéen de jeunes engagés.

You(th)CARE Day : objectifs de la journée

Présenter le projet et ses objectifs Créer un espace de rencontre et de dialogue entre jeunes, institutions et organisations de la société civile

Partager des expériences et initiatives locales autour de l’environnement Encourager la coopération et l’engagement des jeunes à l’échelle méditerranéenne

Des jeunes issus de différentes régions de Tunisie, notamment Tunis, Sousse, Gabès et Jendouba, participeront à cette journée pour échanger autour des enjeux environnementaux et réfléchir à des solutions concrètes pour leurs territoires.

Budget du projet

Budget total :

1.121.270,00 €

Contribution de l’UE (89%) : 997.930,30 €

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