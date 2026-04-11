Greenz by Danube : un projet immobilier à 3,5 millions de dirhams au cœur de la Cité académique internationale de Dubaï

Greenz by Danube : un projet immobilier à 3,5 millions de dirhams au cœur de la Cité académique internationale de Dubaï

Dubaï, Émirats arabes unis – Le 1er avril 2026, Danube Properties a dévoilé « Greenz By Danube », son premier grand ensemble intégré de maisons de ville et de villas haut de gamme. Situé dans la Cité académique internationale de Dubaï (DIAC), ce projet d’envergure vise à redéfinir l’art de vivre dans l’un des pôles de croissance les plus dynamiques de l’émirat.

Greenz by Danube : villas et maisons de ville avec jardins suspendus, livraison prévue fin 2029

Un emplacement stratégique au sein d’un futur pôle technologique

Le projet Greenz prend place dans la Cité académique internationale de Dubaï, à proximité immédiate de Dubai Silicon Oasis. Ce quartier compte déjà plus de 100 000 habitants et bénéficiera du futur District IO, un important pôle technologique conforme à la vision de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Calendrier : les travaux s’étaleront sur 36 à 40 mois, avec une livraison programmée au quatrième trimestre 2029.

Une offre variée : de la maison de ville à la villa jumelée

Greenz propose plusieurs typologies adaptées aux familles comme aux investisseurs :

Maisons de ville de 3 et 4 chambres

Villas jumelées de 5 chambres

L’ensemble est conçu selon un plan d’aménagement à faible densité, garantissant un cadre de vie privilégié et une forte plus-value potentielle.

Plus de 50 équipements de luxe et intérieurs meublés « Dolce Vita »

Les résidents bénéficieront de plus de 50 équipements répartis sur cinq pôles thématiques :

Espaces inspirés de la plage

Terrains de sport

Zones de remise en forme et de récupération

Espaces verts

Espaces familiaux

Les intérieurs, entièrement meublés et décorés avec soin, adoptent un esprit Dolce Vita, mêlant élégance et distinction.

Connectivité exceptionnelle et prix attractifs dès 3,5 millions de dirhams

Proche des axes majeurs et de la future ligne bleue du métro

L’accessibilité est un atout clé de Greenz :

2 minutes d’Emirates Road

6 minutes de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road

17 minutes de l’aéroport international de Dubaï

20 minutes du centre-ville de Dubaï et du Burj Khalifa

La future ligne bleue du métro devrait renforcer encore l’attractivité et la valeur à long terme du projet.

Un plan de paiement mensuel à 1 %

Les prix démarrent à 3,5 millions de dirhams (soit environ 950 000 USD). Danube Properties propose un plan de paiement mensuel flexible de 1 %, rendant l’investissement accessible dans cette zone à fort potentiel de croissance.

Rizwan Sajan (Danube Group) : « Greenz établit une nouvelle référence pour les résidences haut de gamme »

M. Rizwan Sajan, fondateur et président du groupe Danube, a déclaré :

*« Greenz by Danube établit une nouvelle référence en matière de résidences haut de gamme, offrant une expérience de vie inédite à Dubaï. Conçu selon un plan d’aménagement à faible densité, il garantit un emplacement privilégié et une forte plus-value. Avec plus de 50 équipements de luxe et des intérieurs entièrement meublés et décorés avec soin, dans un esprit Dolce Vita, chaque détail reflète élégance et distinction. Greenz est bien plus qu’une simple résidence : c’est une expérience de vie luxueuse et unique. »*

À propos de Danube Properties

Filiale du groupe Danube (fondé en 1993 par Rizwan Sajan), Danube Properties figure parmi les principaux promoteurs immobiliers privés des Émirats arabes unis. Pionnière du plan de paiement à 1 %, la société propose des appartements entièrement meublés avec plus de 40 équipements de loisirs et jouit d’une solide réputation pour la qualité de ses constructions et le respect des délais.

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