Déficit commercial en baisse en février 2026… mais l’énergie pèse toujours lourd
Tunisie 2026 : Balance commerciale, énergie et performances sectorielles
Début 2026, la balance commerciale tunisienne montre des signes de redressement par rapport à 2025. Le déficit recule, mais reste élevé sur deux ans. L’énergie pèse toujours lourd, malgré une hausse des exportations. Cette analyse chiffre par chiffre révèle où se situent les forces et les vulnérabilités.
Déficit commercial : recul relatif mais fragilité persistante
Le déficit de la balance commerciale à fin février 2026 s’établit à -2,78 milliards de dinars, soit :
|Année
|Déficit (MD)
|Variation vs année précédente
|Taux de couverture
|Fév 2024
|-1,78
|–
|85,7%
|Fév 2025
|-3,52
|+97,8%
|74,3%
|Fév 2026
|-2,78
|-20,83% vs 2025 / +56,42% vs 2024
|79,5%
L’amélioration sur un an masque un déficit structurel : la comparaison sur deux ans reste préoccupante.
Exportations et importations : tendances contrastées
Exportations : 10,8 Mds de dinars (+6,2% vs février 2025, après -4,4% en 2025/2024)
Importations : 13,59 Mds de dinars (-0,7% vs février 2025, après +10,2% en 2025/2024)
La Tunisie réussit à relancer ses exportations, mais le déficit commercial reste soutenu par l’énergie.
Performance sectorielle
Exportations par secteur
|Secteur
|Valeur (MD)
|Variation %
|Industries mécaniques et électriques
|–
|+14,8%
|Agro-alimentaire (dont huile d’olive)
|1,25
|+6,1% (vs 1,01 MD en 2025)
|Mines, phosphates et dérivés
|–
|-24,6%
|Textile, habillement et cuirs
|–
|-1,8%
|Énergie (pétrole brut)
|239,8
|-0,5% (vs 372,3 MD)
Importations par type de produit
|Type de produit
|Variation %
|Biens d’équipement
|+1,4%
|Produits énergétiques
|+1,7%
|Biens de consommation
|+2,3%
|Produits alimentaires
|+2,6%
|Matières premières & demi-produits
|-6%
Échanges internationaux : Europe et pays arabes
Exportations
-
Union européenne (72,1% du total) : 7,79 MD vs 7,09 MD en 2025
-
Hausse : France +15,7%, Allemagne +9,9%
-
Baisse : Italie -1,6%, Pays-Bas -25,3%
-
-
Pays arabes :
-
Hausse : Égypte +76,4%, Arabie Saoudite +68,9%
-
Baisse : Maroc -45,3%, Algérie -18,6%, Libye -29,2%
-
Importations
-
UE (45,6% du total) : 6,19 MD vs 5,77 MD
-
Hausse : France +26,3%, Italie +12,3%
-
Baisse : Espagne -5%, Grèce -28,2%
-
-
Hors UE :
-
Hausse : Turquie +3,8%, Inde +48,9%
-
Baisse : Russie -59,7%, Chine -18,1%
-
Solde par groupe de produits
|Groupe
|Solde (MD)
|Commentaire
|Produits énergétiques
|-1,89
|Principal facteur du déficit
|Matières premières & demi-produits
|-790,7
|Baisse des importations limitée
|Biens d’équipement
|-488,4
|Impact modéré
|Biens de consommation
|-108,8
|Faible contribution au déficit
|Alimentation
|+489,7
|Excédent qui compense partiellement
Hors énergie, le déficit se réduit à -898,3 MD, confirmant que l’énergie reste le principal vecteur de déséquilibre.
Énergie et diversification au cœur du défi
-
La balance commerciale tunisienne se redresse par rapport à 2025, mais le déficit reste structurel.
-
L’énergie demeure le principal poids.
-
Les secteurs mécaniques, électriques et agro-alimentaires soutiennent la hausse des exportations.
-
L’Europe et certains pays arabes restent des partenaires stratégiques.
-
La diversification des marchés à l’export et la maîtrise des importations hors énergie sont essentielles pour réduire durablement le déficit.