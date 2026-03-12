Déficit commercial en baisse en février 2026… mais l’énergie pèse toujours lourd

Tunisie 2026 : Balance commerciale, énergie et performances sectorielles

Par Plumes
Début 2026, la balance commerciale tunisienne montre des signes de redressement par rapport à 2025. Le déficit recule, mais reste élevé sur deux ans. L’énergie pèse toujours lourd, malgré une hausse des exportations. Cette analyse chiffre par chiffre révèle où se situent les forces et les vulnérabilités.

Déficit commercial : recul relatif mais fragilité persistante

Le déficit de la balance commerciale à fin février 2026 s’établit à -2,78 milliards de dinars, soit :

Année Déficit (MD) Variation vs année précédente Taux de couverture
Fév 2024 -1,78 85,7%
Fév 2025 -3,52 +97,8% 74,3%
Fév 2026 -2,78 -20,83% vs 2025 / +56,42% vs 2024 79,5%

L’amélioration sur un an masque un déficit structurel : la comparaison sur deux ans reste préoccupante.

Exportations et importations : tendances contrastées

Exportations : 10,8 Mds de dinars (+6,2% vs février 2025, après -4,4% en 2025/2024)
Importations : 13,59 Mds de dinars (-0,7% vs février 2025, après +10,2% en 2025/2024)

La Tunisie réussit à relancer ses exportations, mais le déficit commercial reste soutenu par l’énergie.

Performance sectorielle

Exportations par secteur

Secteur Valeur (MD) Variation %
Industries mécaniques et électriques +14,8%
Agro-alimentaire (dont huile d’olive) 1,25 +6,1% (vs 1,01 MD en 2025)
Mines, phosphates et dérivés -24,6%
Textile, habillement et cuirs -1,8%
Énergie (pétrole brut) 239,8 -0,5% (vs 372,3 MD)
Importations par type de produit

Type de produit Variation %
Biens d’équipement +1,4%
Produits énergétiques +1,7%
Biens de consommation +2,3%
Produits alimentaires +2,6%
Matières premières & demi-produits -6%

Échanges internationaux : Europe et pays arabes

Exportations

  • Union européenne (72,1% du total) : 7,79 MD vs 7,09 MD en 2025

    • Hausse : France +15,7%, Allemagne +9,9%

    • Baisse : Italie -1,6%, Pays-Bas -25,3%

  • Pays arabes :

    • Hausse : Égypte +76,4%, Arabie Saoudite +68,9%

    • Baisse : Maroc -45,3%, Algérie -18,6%, Libye -29,2%

Importations

  • UE (45,6% du total) : 6,19 MD vs 5,77 MD

    • Hausse : France +26,3%, Italie +12,3%

    • Baisse : Espagne -5%, Grèce -28,2%

  • Hors UE :

    • Hausse : Turquie +3,8%, Inde +48,9%

    • Baisse : Russie -59,7%, Chine -18,1%

Solde par groupe de produits

Groupe Solde (MD) Commentaire
Produits énergétiques -1,89 Principal facteur du déficit
Matières premières & demi-produits -790,7 Baisse des importations limitée
Biens d’équipement -488,4 Impact modéré
Biens de consommation -108,8 Faible contribution au déficit
Alimentation +489,7 Excédent qui compense partiellement

Hors énergie, le déficit se réduit à -898,3 MD, confirmant que l’énergie reste le principal vecteur de déséquilibre.

Énergie et diversification au cœur du défi

  • La balance commerciale tunisienne se redresse par rapport à 2025, mais le déficit reste structurel.

  • L’énergie demeure le principal poids.

  • Les secteurs mécaniques, électriques et agro-alimentaires soutiennent la hausse des exportations.

  • L’Europe et certains pays arabes restent des partenaires stratégiques.

  • La diversification des marchés à l’export et la maîtrise des importations hors énergie sont essentielles pour réduire durablement le déficit.

