Marché des assurances en Tunisie 2025 Croissance solide dépendance automobile

Le secteur des assurances tunisien affiche en 2025 des performances historiques. Le chiffre d’affaires dépasse pour la première fois 4 milliards de dinars, mais certaines dépendances et déséquilibres subsistent, notamment vis-à-vis de l’assurance automobile.

Le secteur des assurances tunisien franchit un nouveau cap

Chiffre d’affaires total 2025 : 4,255 milliards de dinars, +11,4 % par rapport à 2024.

Primes nettes collectées : hausse généralisée, reflet d’une demande croissante et d’une meilleure couverture.

Indemnisations : 2,363 milliards de dinars, +6,1 %, croissance maîtrisée par rapport aux primes.

Le secteur confirme sa solidité financière tout en révélant des fragilités structurelles, liées à la forte dépendance à l’assurance automobile et à la faible diversification du marché.

Classement des branches d’assurance 2025

Rang Branche Primes 2025 (MD) Part de marché Variation 2025 1 Assurance automobile 1 628 38,3 % +7 % 2 Assurance vie et capitalisation 1 336 31,4 % +16,4 % 3 Assurance maladie 647 15,2 % +11,4 % 4 Assurance incendie 241 5,7 % +19,2 % 5 Assurance transport 112,8 2,6 % +0,2 %

Ce classement met en évidence les poids relatifs de chaque branche et la dynamique de croissance du marché tunisien.

Assurance vie et capitalisation : moteur de croissance

Primes collectées : 1,336 milliard de dinars, +16,4 %.

Part de marché : 31,4 % du secteur.

Indemnités : baisse de 6,2 % (de 561,8 à 527 MD).

La branche se distingue par sa rentabilité et la prudence de sa gestion des portefeuilles, tout en attirant une clientèle de plus en plus intéressée par l’épargne à long terme.

Assurance automobile : poids et risques persistants

Chiffres clés

Chiffre d’affaires : 1,628 milliard de dinars, +7 %.

Part de marché : 38,3 %, en légère baisse.

Sinistres : 340 896 déclarés, +7,8 %, 17,6 % du total.

Indemnisations : 1,093 milliard de dinars, +20,3 %, 46,3 % du total.

L’assurance automobile reste le moteur du chiffre d’affaires mais continue de peser lourdement sur la rentabilité, en raison du coût élevé des sinistres et du risque routier structurel.

Autres segments en progression

Assurance maladie collective

Primes : 647 MD, +11,4 %.

Indemnités : 566,7 MD, +8,4 %, 24 % du total.

Bon équilibre entre cotisations et remboursements.

Assurance incendie

Primes : 241 MD, +19,2 %.

Sinistres : 7 664, -1,7 %.

Assurance transport

Primes : 112,8 MD, +0,2 %.

Activité stable avec faible coût des sinistres.

Ces performances montrent un marché tunisien qui se diversifie progressivement et qui dépend moins exclusivement de l’automobile.

Renforcement des ratios financiers

Actifs placés en provisions techniques : 11,302 MD, +10,3 %.

Réassurance : légère baisse -1,2 % (238,4 MD).

Le secteur démontre sa résilience face aux chocs et confirme sa capacité à honorer ses engagements, renforçant la confiance des investisseurs et des assurés.

Un secteur en croissance mais sous tension

2025 marque un tournant pour les assurances en Tunisie :

Croissance des primes et diversification des produits.

Solidité financière renforcée par les provisions techniques et la gestion prudente des portefeuilles.

Fragilités persistantes : forte dépendance à l’assurance automobile et augmentation des indemnisations.

Le marché est prêt à capter davantage d’épargne et à consolider son rôle dans l’économie tunisienne, à condition de réduire ses déséquilibres structurels et de diversifier ses activités.



