Investissements agricoles Tunisie : +15 % et financement en hausse

En 2025, l’agriculture tunisienne attire davantage de capitaux, malgré un recul du nombre de projets. La tendance montre que les initiatives se concentrent sur des projets plus ambitieux et à forte valeur ajoutée.

Croissance des investissements privés

Les investissements agricoles privés approuvés par l’APIA ont atteint 547,991 millions de dinars pour 6 513 projets, soit une hausse de 15 % par rapport à 2024.

Le nombre de projets diminue de 7 % , indiquant une concentration sur des projets plus structurés .

Les investissements autorisés ont progressé de 6 % en valeur, pour atteindre 1 277,551 millions de dinars, malgré une baisse de 13 % du nombre de projets (9 343 contre 10 777 en 2024).

Les chiffres traduisent une montée en qualité et en impact économique des projets approuvés.

Répartition par financement

Le financement se répartit entre fonds propres, prêts et subventions :

Autofinancement : 259,3 millions de dinars (+16 %)

Prêts bancaires : 155,7 millions de dinars (+40 %)

Subventions : 132,9 millions de dinars (-7 %)

Prêts immobiliers : 7,4 millions de dinars couvrant 452 hectares

L’augmentation des prêts bancaires traduit la confiance croissante des institutions financières dans le secteur.

Répartition géographique

Certaines régions concentrent les investissements :

Région 3 (Kairouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Kasserine, Siliana) : 177,8 millions de dinars (32 %)

Région 4 : 24 % du total

Région 2 : +48 % de croissance, la plus forte

L’investissement se concentre là où le potentiel agricole et industriel est le plus élevé.

Répartition par secteur

L’agriculture et l’aquaculture captent l’essentiel des flux :

Agriculture : 275,342 millions de dinars (53 % du total)

Aquaculture : 88 millions de dinars, contre 25,956 millions en 2014

L’aquaculture devient un segment stratégique, en forte expansion, offrant un levier de diversification économique.

Profil des investisseurs

Les jeunes et les femmes commencent à peser :

Jeunes entrepreneurs : 51 millions de dinars (10 %)

Femmes entrepreneures : 18,605 millions de dinars (3,6 %)

Entreprises locales : 35 projets pour 8,9 millions de dinars

L’implication des jeunes et des femmes reste faible mais montre une progression notable par rapport aux années précédentes.

Impact sur l’emploi

Les projets approuvés devraient créer 3 015 emplois directs .

Les investissements structurés contribuent à renforcer l’économie locale et la stabilité sociale.

Investissements directs étrangers (IDE)

2024 : 7,997 millions de dinars

2025 : 20,946 millions de dinars

Les IDE triplent en valeur, signe de l’attractivité croissante de la Tunisie pour les investisseurs étrangers dans le secteur agricole.

Perspectives du secteur agricole

Le financement privé et bancaire est plus ciblé et efficace .

L’ aquaculture et les régions stratégiques deviennent des moteurs de croissance.

L’augmentation des IDE renforce la compétitivité du secteur sur le plan international.

L’implication des jeunes et des femmes, bien que modeste, représente un levier de diversification et d’innovation.

Les projets agricoles de 2025 montrent un secteur tunisien qui se structure et se professionnalise, prêt à absorber davantage de capitaux et à générer de l’emploi.

Agriculture tunisienne : cap sur 2026

2025 confirme que l’agriculture tunisienne est en phase de consolidation et d’optimisation. Le défi pour 2026 :