Tunisie-Sud Corée : l’alliance qui transforme l’industrie et le numérique

Depuis 2024, la relation économique Tunisie–Corée du Sud dépasse l’importation de véhicules. Le pays devient un centre stratégique pour la production locale, le transfert de technologie et l’exportation vers l’Europe et l’Afrique.

Automobile, moteur principal de la croissance

La Tunisie s’impose comme un hub pour les équipementiers coréens ciblant le marché européen.

Yura Corporation : leader du câblage automobile. Fin 2025 : lancement d’une 5ᵉ unité de production à Kairouan Investissement : 50 millions de dinars Objectif 2026 : 6 000 emplois directs en Tunisie

Clients principaux : Hyundai, Kia, Mercedes

Impact : renforcement de la chaîne d’approvisionnement locale et export vers l’Europe

Chiffres clés

Emplois prévus : 6 000 postes directs

Nouvel investissement : 50 MDT

Agriculture intelligente et résilience climatique

La Corée du Sud apporte sa technologie pour répondre aux défis de sécheresse et optimiser la production agricole.

Projet KOICA 2026-2030 : don de 13,5 millions de dollars pour agriculture intelligente

Zones ciblées : Nabeul, Béja, Kairouan

Innovations : capteurs IoT, intelligence artificielle pour irrigation et sélection des semences

Chiffres clés

Aide au développement : 13,5 M$

Technologies déployées : capteurs IoT, IA

Digitalisation et gouvernance électronique

La Tunisie adopte le modèle coréen pour moderniser son administration et intégrer le numérique dans la santé.

TUNEPS : système de brevets et marchés publics en ligne, co-développé avec la Corée

Santé numérique : partenariats 2026 pour intégrer l’IA dans les services publics

Chiffres clés

Étendue nationale : progresse chaque année

Focus : administration, santé numérique

Pourquoi la Tunisie attire la Corée ?

Trois avantages stratégiques sont régulièrement soulignés par les officiels coréens :

Proximité de l’Europe : livraisons rapides en flux tendu

Main-d’œuvre qualifiée : ingénieurs tunisiens spécialisés en mécanique et informatique

Porte vers l’Afrique : accès à la ZLECAF pour pénétrer les marchés africains

Rôle clé

KOTRA : agence coréenne de promotion du commerce, basée à Tunis/Alger, facilite les partenariats industriels et technologiques

Chiffres clés 2024-2026

Indicateur Détail / Valeur Principal investisseur Yura Corporation (Câblage) Nouvel investissement 50 MDT (Usine de Kairouan) Emplois créés (cible 2026) 6 000 postes directs Aide au développement 13,5 M$ pour agriculture intelligente Balance commerciale Déficitaire, mais hausse export composants & produits de la mer

La Tunisie, un hub coréen en Afrique

L’axe Séoul-Tunis évolue vers un partenariat industriel et technologique structuré.