Tunisie-Sud Corée : l’alliance qui transforme l’industrie et le numérique

Investissements Sud-Coréens en Tunisie : Cap sur un Hub Industriel et Technologique

tunisie et south korea
Depuis 2024, la relation économique Tunisie–Corée du Sud dépasse l’importation de véhicules. Le pays devient un centre stratégique pour la production locale, le transfert de technologie et l’exportation vers l’Europe et l’Afrique.

Automobile, moteur principal de la croissance

La Tunisie s’impose comme un hub pour les équipementiers coréens ciblant le marché européen.

  • Yura Corporation : leader du câblage automobile.

    • Fin 2025 : lancement d’une 5ᵉ unité de production à Kairouan

    • Investissement : 50 millions de dinars

    • Objectif 2026 : 6 000 emplois directs en Tunisie

  • Clients principaux : Hyundai, Kia, Mercedes

  • Impact : renforcement de la chaîne d’approvisionnement locale et export vers l’Europe

Chiffres clés

  • Emplois prévus : 6 000 postes directs

  • Nouvel investissement : 50 MDT

Agriculture intelligente et résilience climatique

La Corée du Sud apporte sa technologie pour répondre aux défis de sécheresse et optimiser la production agricole.

  • Projet KOICA 2026-2030 : don de 13,5 millions de dollars pour agriculture intelligente

  • Zones ciblées : Nabeul, Béja, Kairouan

  • Innovations : capteurs IoT, intelligence artificielle pour irrigation et sélection des semences

Chiffres clés

  • Aide au développement : 13,5 M$

  • Technologies déployées : capteurs IoT, IA

Digitalisation et gouvernance électronique

La Tunisie adopte le modèle coréen pour moderniser son administration et intégrer le numérique dans la santé.

  • TUNEPS : système de brevets et marchés publics en ligne, co-développé avec la Corée

  • Santé numérique : partenariats 2026 pour intégrer l’IA dans les services publics

Chiffres clés

  • Étendue nationale : progresse chaque année

  • Focus : administration, santé numérique

Pourquoi la Tunisie attire la Corée ?

Trois avantages stratégiques sont régulièrement soulignés par les officiels coréens :

  • Proximité de l’Europe : livraisons rapides en flux tendu

  • Main-d’œuvre qualifiée : ingénieurs tunisiens spécialisés en mécanique et informatique

  • Porte vers l’Afrique : accès à la ZLECAF pour pénétrer les marchés africains

Rôle clé

  • KOTRA : agence coréenne de promotion du commerce, basée à Tunis/Alger, facilite les partenariats industriels et technologiques

Chiffres clés 2024-2026

Indicateur Détail / Valeur
Principal investisseur Yura Corporation (Câblage)
Nouvel investissement 50 MDT (Usine de Kairouan)
Emplois créés (cible 2026) 6 000 postes directs
Aide au développement 13,5 M$ pour agriculture intelligente
Balance commerciale Déficitaire, mais hausse export composants & produits de la mer

La Tunisie, un hub coréen en Afrique

L’axe Séoul-Tunis évolue vers un partenariat industriel et technologique structuré.

  • La Tunisie attire les investissements coréens grâce à sa position géographique, sa main-d’œuvre qualifiée et son accès aux marchés africains.

  • Le secteur automobile reste le moteur de l’emploi et de l’export.

  • L’agriculture et la digitalisation bénéficient directement du transfert de technologie.

