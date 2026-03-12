La corniche de Bizerte en rénovation : 100 millions de dinars investis
Bizerte : 100 millions de dinars pour protéger et transformer la corniche
La pression de la mer sur les côtes tunisiennes s’accélère.
Érosion, recul du trait de côte, infrastructures fragilisées.
À Bizerte, l’État lance un chantier massif pour stabiliser l’une des zones littorales les plus exposées du pays.
Le projet : réhabiliter la corniche et protéger le littoral sur 7 kilomètres, avec un investissement public estimé à :
100 millions de dinars
Les travaux ont démarré en septembre 2025 et combinent plusieurs techniques d’ingénierie côtière rarement utilisées à cette échelle en Tunisie.
Un projet stratégique contre l’érosion côtière en Tunisie
La corniche de Bizerte fait face depuis plusieurs années à une érosion marine progressive.
Dans certaines zones du littoral tunisien, le recul de la plage peut atteindre :
0,5 à 1 mètre par an selon plusieurs études sur la Méditerranée.
Conséquences directes :
-
perte de sable
-
fragilisation des routes et promenades
-
pression sur les activités touristiques
-
dégradation des écosystèmes côtiers
Le projet lancé à Bizerte poursuit deux objectifs :
-
protéger le littoral contre l’érosion
-
réaménager la corniche pour renforcer l’attractivité touristique
7 kilomètres de littoral concernés
Le programme couvre environ :
7 km de côte
Les interventions visent les secteurs les plus exposés entre la zone urbaine de Bizerte et les plages voisines.
Principales opérations techniques :
-
construction de 3 épis rocheux pour casser l’énergie des vagues
-
rechargement artificiel des plages
-
stabilisation des dunes
-
aménagement d’espaces côtiers
-
installation d’équipements de protection contre le vent
Ces solutions sont largement utilisées dans plusieurs pays méditerranéens confrontés aux mêmes problèmes.
Un million de mètres cubes de sable pour restaurer les plages
L’opération la plus spectaculaire concerne le rechargement des plages.
Le projet prévoit l’apport d’environ :
1 000 000 m³ de sable
Le sable sera prélevé au large, puis redistribué sur les plages fragilisées.
Objectif :
-
recréer une largeur de plage suffisante
-
ralentir l’impact des vagues
-
stabiliser le littoral sur le long terme
Ce type d’intervention est déjà utilisé en :
-
Espagne
-
Italie
-
France
-
Pays-Bas
Trois épis rocheux pour casser la puissance des vagues
Autre élément clé du chantier :
3 épis rocheux
Ces structures sont construites perpendiculairement au rivage.
Leur rôle :
-
ralentir le transport du sable par les courants
-
limiter la perte de sable vers le large
-
réduire l’énergie des vagues
Ce système permet de maintenir le sable sur la plage et d’améliorer la stabilité du littoral.
600 mètres d’aménagement côtier
Le projet comprend aussi un réaménagement urbain partiel de la corniche.
Un espace côtier d’environ :
600 mètres
sera restructuré avec :
-
zones de promenade
-
protection des dunes
-
installation de brise-vent
-
stabilisation des sols sableux
L’objectif est double :
-
protéger le site naturel
-
améliorer la fréquentation touristique.
La Tunisie face à un défi côtier majeur
La Tunisie possède environ :
1 300 kilomètres de côtes
Selon plusieurs programmes de gestion du littoral méditerranéen, plus de 40 % des plages tunisiennes présentent aujourd’hui des signes d’érosion.
Les zones les plus sensibles :
-
Bizerte
-
Cap Bon
-
Djerba
-
Monastir
-
Mahdia
La combinaison de plusieurs facteurs accélère le phénomène :
-
montée du niveau de la mer
-
urbanisation du littoral
-
disparition des dunes naturelles
-
tempêtes plus fréquentes
Un test grandeur nature pour la protection du littoral
Le chantier de la corniche de Bizerte agit comme un projet pilote.
Il permettra d’évaluer l’efficacité de plusieurs techniques :
-
rechargement massif de sable
-
épis rocheux
-
stabilisation des dunes
Si les résultats sont positifs, ces méthodes pourraient être déployées dans d’autres régions côtières tunisiennes.
Bizerte – un chantier pilote pour la protection du littoral tunisien
La réhabilitation de la corniche de Bizerte dépasse un simple projet urbain.
C’est un chantier stratégique de protection du littoral tunisien.
Chiffres clés :
-
100 millions de dinars d’investissement
-
7 km de côte protégés
-
1 million m³ de sable rechargé
-
3 épis rocheux construits
-
600 mètres d’aménagement côtier
Face à l’érosion qui touche une grande partie du littoral méditerranéen, ce projet servira de test pour la future stratégie nationale de gestion des côtes.