Bizerte : 100 millions de dinars pour protéger et transformer la corniche

La pression de la mer sur les côtes tunisiennes s’accélère.

Érosion, recul du trait de côte, infrastructures fragilisées.

À Bizerte, l’État lance un chantier massif pour stabiliser l’une des zones littorales les plus exposées du pays.

Le projet : réhabiliter la corniche et protéger le littoral sur 7 kilomètres, avec un investissement public estimé à :

100 millions de dinars

Les travaux ont démarré en septembre 2025 et combinent plusieurs techniques d’ingénierie côtière rarement utilisées à cette échelle en Tunisie.

Un projet stratégique contre l’érosion côtière en Tunisie

La corniche de Bizerte fait face depuis plusieurs années à une érosion marine progressive.

Dans certaines zones du littoral tunisien, le recul de la plage peut atteindre :

0,5 à 1 mètre par an selon plusieurs études sur la Méditerranée.

Conséquences directes :

perte de sable

fragilisation des routes et promenades

pression sur les activités touristiques

dégradation des écosystèmes côtiers

Le projet lancé à Bizerte poursuit deux objectifs :

protéger le littoral contre l’érosion

réaménager la corniche pour renforcer l’attractivité touristique

7 kilomètres de littoral concernés

Le programme couvre environ :

7 km de côte

Les interventions visent les secteurs les plus exposés entre la zone urbaine de Bizerte et les plages voisines.

Principales opérations techniques :

construction de 3 épis rocheux pour casser l’énergie des vagues

rechargement artificiel des plages

stabilisation des dunes

aménagement d’espaces côtiers

installation d’équipements de protection contre le vent

Ces solutions sont largement utilisées dans plusieurs pays méditerranéens confrontés aux mêmes problèmes.

Un million de mètres cubes de sable pour restaurer les plages

L’opération la plus spectaculaire concerne le rechargement des plages.

Le projet prévoit l’apport d’environ :

1 000 000 m³ de sable

Le sable sera prélevé au large, puis redistribué sur les plages fragilisées.

Objectif :

recréer une largeur de plage suffisante

ralentir l’impact des vagues

stabiliser le littoral sur le long terme

Ce type d’intervention est déjà utilisé en :

Espagne

Italie

France

Pays-Bas

Trois épis rocheux pour casser la puissance des vagues

Autre élément clé du chantier :

3 épis rocheux

Ces structures sont construites perpendiculairement au rivage.

Leur rôle :

ralentir le transport du sable par les courants

limiter la perte de sable vers le large

réduire l’énergie des vagues

Ce système permet de maintenir le sable sur la plage et d’améliorer la stabilité du littoral.

600 mètres d’aménagement côtier

Le projet comprend aussi un réaménagement urbain partiel de la corniche.

Un espace côtier d’environ :

600 mètres

sera restructuré avec :

zones de promenade

protection des dunes

installation de brise-vent

stabilisation des sols sableux

L’objectif est double :

protéger le site naturel

améliorer la fréquentation touristique.

La Tunisie face à un défi côtier majeur

La Tunisie possède environ :

1 300 kilomètres de côtes

Selon plusieurs programmes de gestion du littoral méditerranéen, plus de 40 % des plages tunisiennes présentent aujourd’hui des signes d’érosion.

Les zones les plus sensibles :

Bizerte

Cap Bon

Djerba

Monastir

Mahdia

La combinaison de plusieurs facteurs accélère le phénomène :

montée du niveau de la mer

urbanisation du littoral

disparition des dunes naturelles

tempêtes plus fréquentes

Un test grandeur nature pour la protection du littoral

Le chantier de la corniche de Bizerte agit comme un projet pilote.

Il permettra d’évaluer l’efficacité de plusieurs techniques :

rechargement massif de sable

épis rocheux

stabilisation des dunes

Si les résultats sont positifs, ces méthodes pourraient être déployées dans d’autres régions côtières tunisiennes.

Bizerte – un chantier pilote pour la protection du littoral tunisien

La réhabilitation de la corniche de Bizerte dépasse un simple projet urbain.

C’est un chantier stratégique de protection du littoral tunisien.

Chiffres clés :

100 millions de dinars d’investissement

7 km de côte protégés

1 million m³ de sable rechargé

3 épis rocheux construits

600 mètres d’aménagement côtier

Face à l’érosion qui touche une grande partie du littoral méditerranéen, ce projet servira de test pour la future stratégie nationale de gestion des côtes.