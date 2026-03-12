Marché pétrolier mondial 2025 : 106 millions de barils par jour et un pouvoir concentré

Le pétrole continue de structurer l’économie mondiale.

En 2025, la production mondiale atteint environ 106 millions de barils par jour, selon l’U.S. Energy Information Administration.

Mais derrière ce volume impressionnant se cache une réalité stratégique :

une grande partie du pétrole mondial est contrôlée par quelques régions et transite par un nombre très limité de routes maritimes.

Résultat : l’équilibre énergétique mondial dépend autant de la géologie que de la géopolitique.

Production mondiale de pétrole : un marché très concentré

La production pétrolière mondiale est dominée par trois grands blocs énergétiques.

Deux d’entre eux représentent déjà près de 60 % de l’offre mondiale.

Production mondiale par région (2025)

Région Production (Mb/j) Part mondiale Amérique du Nord 31,8 29,9 % Moyen-Orient 31,0 29 % Eurasie ~15 ~14 % Afrique ~8 ~7 % Amérique du Sud ~7 ~6 % Europe <4 <4 %

Source : U.S. Energy Information Administration

Les trois grands blocs énergétiques

1. Amérique du Nord : la puissance du pétrole de schiste

Le bloc nord-américain est aujourd’hui le premier centre de production mondiale.

Pays dominants :

États-Unis

Canada

Facteur clé :

exploitation massive du pétrole de schiste

En deux décennies :

la production américaine a plus que doublé

les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial.

2. Moyen-Orient : le cœur historique du pétrole

Le deuxième grand pôle énergétique reste le Moyen-Orient.

Pays dominants :

Arabie saoudite

Iran

Irak

Émirats arabes unis

Ce bloc conserve trois avantages majeurs :

réserves gigantesques

coûts d’extraction très faibles

infrastructures d’exportation développées

3. Eurasie : la puissance russe

La région eurasiatique est dominée par :

Russie

Malgré les sanctions internationales, la Russie reste un acteur majeur grâce à :

ses gigantesques réserves

ses exportations vers l’Asie

ses infrastructures énergétiques héritées de l’époque soviétique.

Le détroit d’Ormuz : le point critique du pétrole mondial

Peu d’endroits sur la planète ont autant d’importance stratégique que le :

Détroit d’Ormuz

Flux pétroliers mondiaux via Ormuz

Indicateur Valeur Part du commerce pétrolier mondial 20 % Flux vers les économies asiatiques 90 % Part des exportations américaines 7 %

Une crise dans ce corridor maritime pourrait provoquer :

une flambée immédiate des prix du pétrole

des tensions sur les marchés financiers

un ralentissement économique mondial.

Les signaux stratégiques que peu de gens regardent

Certains indicateurs montrent que le marché pétrolier évolue discrètement.

Arabie saoudite : un changement de stratégie

Arabie saoudite reste un géant pétrolier.

Mais plusieurs signaux indiquent une transition :

plateformes pétrolières au plus bas en 20 ans

diversification vers le gaz

objectif : +60 % de production de gaz d’ici 2030

Le royaume prépare déjà une économie moins dépendante du pétrole.

Iran : un potentiel encore sous-exploité

Iran produit aujourd’hui :

3,1 millions de barils par jour

Comparaison historique :

Année Production 2007 4,0 Mb/j 2025 3,1 Mb/j

Les sanctions continuent de limiter la capacité d’expansion du pays.

Les réserves stratégiques : l’assurance énergétique mondiale

Les grandes économies ont créé des réserves pétrolières stratégiques.

Les membres de l’Agence internationale de l’énergie doivent maintenir :

90 jours d’importations nettes de pétrole

Pays disposant de réserves majeures

Chine

Japon

Corée du Sud

Union européenne

Ces réserves servent à :

stabiliser les marchés

amortir les chocs d’approvisionnement

protéger les économies en cas de crise.

Pourquoi le pétrole reste indispensable

Malgré la montée des renouvelables et des véhicules électriques, plusieurs secteurs restent dépendants du pétrole :

aviation

transport maritime

pétrochimie

plastiques industriels

engrais agricoles

production d’acier

Autrement dit :

la demande mondiale ne disparaît pas. Elle se déplace vers les économies émergentes.

Ce qu’il faut retenir

Trois réalités structurent le marché pétrolier mondial.

1️⃣ Concentration extrême

Deux régions produisent près de 60 % du pétrole mondial.

2️⃣ Routes énergétiques fragiles

Quelques détroits maritimes contrôlent une part énorme du commerce énergétique.

3️⃣ Géopolitique dominante

Quelques décisions politiques peuvent :

déclencher une crise énergétique

faire exploser les prix

ralentir la croissance mondiale.

Le vrai pouvoir du pétrole

Le pétrole reste un pilier du système énergétique mondial.

La question n’est pas seulement combien de pétrole la planète produit.

La vraie question est :

qui contrôle la production, les routes maritimes et les réserves stratégiques.

Et cette équation géopolitique déterminera l’équilibre énergétique mondial dans les prochaines décennies.