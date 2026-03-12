Marché pétrolier mondial 2025 : 106 millions de barils par jour et un pouvoir concentré

International Echo
Par Plumes
marché pétrolier mondial
marché pétrolier mondial

Le pétrole continue de structurer l’économie mondiale.

En 2025, la production mondiale atteint environ 106 millions de barils par jour, selon l’U.S. Energy Information Administration.

Mais derrière ce volume impressionnant se cache une réalité stratégique :

une grande partie du pétrole mondial est contrôlée par quelques régions et transite par un nombre très limité de routes maritimes.

Résultat : l’équilibre énergétique mondial dépend autant de la géologie que de la géopolitique.

principales régions pétrolières
 

Production mondiale de pétrole : un marché très concentré

La production pétrolière mondiale est dominée par trois grands blocs énergétiques.

Deux d’entre eux représentent déjà près de 60 % de l’offre mondiale.

Production mondiale par région (2025)

Région Production (Mb/j) Part mondiale
Amérique du Nord 31,8 29,9 %
Moyen-Orient 31,0 29 %
Eurasie ~15 ~14 %
Afrique ~8 ~7 %
Amérique du Sud ~7 ~6 %
Europe <4 <4 %

Source : U.S. Energy Information Administration

Les trois grands blocs énergétiques

1. Amérique du Nord : la puissance du pétrole de schiste

Le bloc nord-américain est aujourd’hui le premier centre de production mondiale.

Pays dominants :

  • États-Unis

  • Canada

Facteur clé :

  • exploitation massive du pétrole de schiste

En deux décennies :

  • la production américaine a plus que doublé

  • les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial.

2. Moyen-Orient : le cœur historique du pétrole

Le deuxième grand pôle énergétique reste le Moyen-Orient.

Pays dominants :

  • Arabie saoudite

  • Iran

  • Irak

  • Émirats arabes unis

Ce bloc conserve trois avantages majeurs :

  • réserves gigantesques

  • coûts d’extraction très faibles

  • infrastructures d’exportation développées

3. Eurasie : la puissance russe

La région eurasiatique est dominée par :

  • Russie

Malgré les sanctions internationales, la Russie reste un acteur majeur grâce à :

  • ses gigantesques réserves

  • ses exportations vers l’Asie

  • ses infrastructures énergétiques héritées de l’époque soviétique.

Le détroit d’Ormuz : le point critique du pétrole mondial

Peu d’endroits sur la planète ont autant d’importance stratégique que le :

Détroit d’Ormuz

Flux pétroliers mondiaux via Ormuz

Indicateur Valeur
Part du commerce pétrolier mondial 20 %
Flux vers les économies asiatiques 90 %
Part des exportations américaines 7 %

Une crise dans ce corridor maritime pourrait provoquer :

  • une flambée immédiate des prix du pétrole

  • des tensions sur les marchés financiers

  • un ralentissement économique mondial.

Les signaux stratégiques que peu de gens regardent

Certains indicateurs montrent que le marché pétrolier évolue discrètement.

Arabie saoudite : un changement de stratégie

Arabie saoudite reste un géant pétrolier.

Mais plusieurs signaux indiquent une transition :

  • plateformes pétrolières au plus bas en 20 ans

  • diversification vers le gaz

  • objectif : +60 % de production de gaz d’ici 2030

Le royaume prépare déjà une économie moins dépendante du pétrole.

Iran : un potentiel encore sous-exploité

Iran produit aujourd’hui :

  • 3,1 millions de barils par jour

Comparaison historique :

Année Production
2007 4,0 Mb/j
2025 3,1 Mb/j

Les sanctions continuent de limiter la capacité d’expansion du pays.

Les réserves stratégiques : l’assurance énergétique mondiale

Les grandes économies ont créé des réserves pétrolières stratégiques.

Les membres de l’Agence internationale de l’énergie doivent maintenir :

  • 90 jours d’importations nettes de pétrole

Pays disposant de réserves majeures

  • Chine

  • Japon

  • Corée du Sud

  • Union européenne

Ces réserves servent à :

  • stabiliser les marchés

  • amortir les chocs d’approvisionnement

  • protéger les économies en cas de crise.

Pourquoi le pétrole reste indispensable

Malgré la montée des renouvelables et des véhicules électriques, plusieurs secteurs restent dépendants du pétrole :

  • aviation

  • transport maritime

  • pétrochimie

  • plastiques industriels

  • engrais agricoles

  • production d’acier

Autrement dit :

la demande mondiale ne disparaît pas. Elle se déplace vers les économies émergentes.

Ce qu’il faut retenir

Trois réalités structurent le marché pétrolier mondial.

1️⃣ Concentration extrême

Deux régions produisent près de 60 % du pétrole mondial.

2️⃣ Routes énergétiques fragiles

Quelques détroits maritimes contrôlent une part énorme du commerce énergétique.

3️⃣ Géopolitique dominante

Quelques décisions politiques peuvent :

  • déclencher une crise énergétique

  • faire exploser les prix

  • ralentir la croissance mondiale.

Le vrai pouvoir du pétrole

Le pétrole reste un pilier du système énergétique mondial.

La question n’est pas seulement combien de pétrole la planète produit.

La vraie question est :

qui contrôle la production, les routes maritimes et les réserves stratégiques.

Et cette équation géopolitique déterminera l’équilibre énergétique mondial dans les prochaines décennies.

Articles Similaires

Frappes israélo-américaines sur l’Iran : escalade inédite au…

Escalade militaire au Moyen-Orient : missiles iraniens sur…

Mercedes face à la concurrence chinoise : une secousse pour…

vous pourriez aussi aimer
International Echo

Frappes israélo-américaines sur l’Iran : escalade inédite au Moyen-Orient

International Echo

Escalade militaire au Moyen-Orient : missiles iraniens sur Abou Dhabi, raid israélien…

International Echo

Mercedes face à la concurrence chinoise : une secousse pour le marché du luxe…

International Echo

Attijariwafa Bank Décroche le Prix « Top Employer » à Londres pour la 4e Année…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy