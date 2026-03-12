Marché pétrolier mondial 2025 : 106 millions de barils par jour et un pouvoir concentré
Le pétrole continue de structurer l’économie mondiale.
En 2025, la production mondiale atteint environ 106 millions de barils par jour, selon l’U.S. Energy Information Administration.
Mais derrière ce volume impressionnant se cache une réalité stratégique :
une grande partie du pétrole mondial est contrôlée par quelques régions et transite par un nombre très limité de routes maritimes.
Résultat : l’équilibre énergétique mondial dépend autant de la géologie que de la géopolitique.
Production mondiale de pétrole : un marché très concentré
La production pétrolière mondiale est dominée par trois grands blocs énergétiques.
Deux d’entre eux représentent déjà près de 60 % de l’offre mondiale.
Production mondiale par région (2025)
|Région
|Production (Mb/j)
|Part mondiale
|Amérique du Nord
|31,8
|29,9 %
|Moyen-Orient
|31,0
|29 %
|Eurasie
|~15
|~14 %
|Afrique
|~8
|~7 %
|Amérique du Sud
|~7
|~6 %
|Europe
|<4
|<4 %
Source : U.S. Energy Information Administration
Les trois grands blocs énergétiques
1. Amérique du Nord : la puissance du pétrole de schiste
Le bloc nord-américain est aujourd’hui le premier centre de production mondiale.
Pays dominants :
-
États-Unis
-
Canada
Facteur clé :
-
exploitation massive du pétrole de schiste
En deux décennies :
-
la production américaine a plus que doublé
-
les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial.
2. Moyen-Orient : le cœur historique du pétrole
Le deuxième grand pôle énergétique reste le Moyen-Orient.
Pays dominants :
-
Arabie saoudite
-
Iran
-
Irak
-
Émirats arabes unis
Ce bloc conserve trois avantages majeurs :
-
réserves gigantesques
-
coûts d’extraction très faibles
-
infrastructures d’exportation développées
3. Eurasie : la puissance russe
La région eurasiatique est dominée par :
-
Russie
Malgré les sanctions internationales, la Russie reste un acteur majeur grâce à :
-
ses gigantesques réserves
-
ses exportations vers l’Asie
-
ses infrastructures énergétiques héritées de l’époque soviétique.
Le détroit d’Ormuz : le point critique du pétrole mondial
Peu d’endroits sur la planète ont autant d’importance stratégique que le :
Détroit d’Ormuz
Flux pétroliers mondiaux via Ormuz
|Indicateur
|Valeur
|Part du commerce pétrolier mondial
|20 %
|Flux vers les économies asiatiques
|90 %
|Part des exportations américaines
|7 %
Une crise dans ce corridor maritime pourrait provoquer :
-
une flambée immédiate des prix du pétrole
-
des tensions sur les marchés financiers
-
un ralentissement économique mondial.
Les signaux stratégiques que peu de gens regardent
Certains indicateurs montrent que le marché pétrolier évolue discrètement.
Arabie saoudite : un changement de stratégie
Arabie saoudite reste un géant pétrolier.
Mais plusieurs signaux indiquent une transition :
-
plateformes pétrolières au plus bas en 20 ans
-
diversification vers le gaz
-
objectif : +60 % de production de gaz d’ici 2030
Le royaume prépare déjà une économie moins dépendante du pétrole.
Iran : un potentiel encore sous-exploité
Iran produit aujourd’hui :
-
3,1 millions de barils par jour
Comparaison historique :
|Année
|Production
|2007
|4,0 Mb/j
|2025
|3,1 Mb/j
Les sanctions continuent de limiter la capacité d’expansion du pays.
Les réserves stratégiques : l’assurance énergétique mondiale
Les grandes économies ont créé des réserves pétrolières stratégiques.
Les membres de l’Agence internationale de l’énergie doivent maintenir :
-
90 jours d’importations nettes de pétrole
Pays disposant de réserves majeures
-
Chine
-
Japon
-
Corée du Sud
-
Union européenne
Ces réserves servent à :
-
stabiliser les marchés
-
amortir les chocs d’approvisionnement
-
protéger les économies en cas de crise.
Pourquoi le pétrole reste indispensable
Malgré la montée des renouvelables et des véhicules électriques, plusieurs secteurs restent dépendants du pétrole :
-
aviation
-
transport maritime
-
pétrochimie
-
plastiques industriels
-
engrais agricoles
-
production d’acier
Autrement dit :
la demande mondiale ne disparaît pas. Elle se déplace vers les économies émergentes.
Ce qu’il faut retenir
Trois réalités structurent le marché pétrolier mondial.
1️⃣ Concentration extrême
Deux régions produisent près de 60 % du pétrole mondial.
2️⃣ Routes énergétiques fragiles
Quelques détroits maritimes contrôlent une part énorme du commerce énergétique.
3️⃣ Géopolitique dominante
Quelques décisions politiques peuvent :
-
déclencher une crise énergétique
-
faire exploser les prix
-
ralentir la croissance mondiale.
Le vrai pouvoir du pétrole
Le pétrole reste un pilier du système énergétique mondial.
La question n’est pas seulement combien de pétrole la planète produit.
La vraie question est :
qui contrôle la production, les routes maritimes et les réserves stratégiques.
Et cette équation géopolitique déterminera l’équilibre énergétique mondial dans les prochaines décennies.