Artisanat en Tunisie : 160 millions de dinars d’exportations en 2025

L’artisanat tunisien reste l’un des piliers discrets de l’économie nationale.

Peu médiatisé face aux industries technologiques ou automobiles, ce secteur génère pourtant des exportations solides et maintient une chaîne d’emplois large, répartie dans tout le pays.

Les dernières données communiquées le 11 mars 2026 par Rym Marnissi, directrice qualité du secteur, montrent une activité structurée, avec une présence croissante sur les marchés internationaux.

Derrière les objets artisanaux se cache une véritable filière économique : entreprises exportatrices, formation spécialisée et marchés internationaux en expansion.

Les chiffres clés de l’artisanat tunisien

Le secteur combine production traditionnelle et logique industrielle d’exportation.

Quelques données structurantes :

300 000 artisans actifs en Tunisie

2 500 entreprises opérant dans le secteur

650 entreprises exportatrices

160 millions de dinars d’exportations en 2025

4 000 à 6 000 emplois directs industriels

2 % des exportations tunisiennes

4 % du PIB national

20 millions de dinars d’investissement annuel

20 000 personnes formées chaque année

Cette structure permet au secteur de rester compétitif, notamment grâce à la collaboration entre :

écoles supérieures d’arts

ateliers artisanaux traditionnels

Ce modèle hybride améliore la qualité des produits destinés aux marchés internationaux.

Exportations de l’artisanat tunisien : l’Europe reste dominante

Le commerce extérieur reste fortement orienté vers les marchés occidentaux.

Répartition des exportations :

57 % vers l’Europe

38 % vers les États-Unis

3 % vers les pays arabes

croissance progressive vers les marchés africains

En 2025, les exportations du secteur ont enregistré :

+11 % de croissance globale

Certaines spécialités traditionnelles progressent également :

+8 % pour les chachias tunisiennes

Un marché particulier se distingue :

le Nigeria, principal importateur de chachias.

Cette présence en Afrique confirme l’ouverture progressive de nouvelles opportunités commerciales pour l’artisanat tunisien.

Les produits artisanaux tunisiens les plus exportés

L’offre artisanale reste dominée par quelques catégories fortes.

Répartition de la valeur des exportations :

Bois d’olivier

44 % des exportations

croissance annuelle de 14 %

Ce segment comprend :

ustensiles de cuisine

objets décoratifs

accessoires design

Poterie et céramique

25 % des exportations

Produits principalement fabriqués dans :

Nabeul

Moknine

Sejnane

Tapis et textiles artisanaux

13 % des exportations

Un segment historiquement lié aux régions de :

Kairouan

El Kef

Kasserine

Produits de beauté et soins naturels

8 % des exportations

Ce marché progresse grâce à la demande internationale pour :

savon naturel

huiles végétales

produits de soins traditionnels.

Formation et transmission : 20 000 personnes formées chaque année

Le maintien du savoir-faire artisanal dépend d’un renouvellement permanent des compétences.

Chaque année :

20 000 personnes suivent des formations artisanales

Ces formations concernent :

design artisanal

techniques traditionnelles

gestion et commercialisation

L’objectif est clair :

adapter la production artisanale aux standards des marchés internationaux sans perdre l’identité culturelle des produits.

Journée nationale de l’artisanat : plus de 100 événements programmés

Le secteur prépare également la Journée nationale de l’artisanat et du vêtement traditionnel.

Le programme prévoit :

plus de 100 événements

expositions artisanales

ateliers de formation

rencontres professionnelles

La clôture inclura :

un prix national pour les jeunes artisans

la distinction d’un artisan senior

un artisan et une artisane récompensés dans chaque gouvernorat

Objectif : soutenir la transmission des métiers et valoriser la production artisanale tunisienne.

Ce que révèle réellement ce secteur

L’artisanat tunisien reste souvent perçu comme un secteur culturel.

En réalité, c’est aussi une filière d’exportation structurée.

Trois éléments ressortent clairement :

une base artisanale massive de 300 000 personnes

une présence internationale solide

une capacité de montée en gamme grâce au design et à la formation

Avec 160 millions de dinars d’exportations, l’artisanat reste encore loin des grandes industries exportatrices du pays.

Mais il possède un avantage que peu de secteurs peuvent reproduire :

une identité culturelle forte transformée en valeur économique exportable.