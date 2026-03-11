Artisanat en Tunisie : 160 millions de dinars d’exportations en 2025
Artisanat en Tunisie : 160 millions de dinars d’exportations et un secteur qui structure 300 000 artisans
L’artisanat tunisien reste l’un des piliers discrets de l’économie nationale.
Peu médiatisé face aux industries technologiques ou automobiles, ce secteur génère pourtant des exportations solides et maintient une chaîne d’emplois large, répartie dans tout le pays.
Les dernières données communiquées le 11 mars 2026 par Rym Marnissi, directrice qualité du secteur, montrent une activité structurée, avec une présence croissante sur les marchés internationaux.
Derrière les objets artisanaux se cache une véritable filière économique : entreprises exportatrices, formation spécialisée et marchés internationaux en expansion.
Les chiffres clés de l’artisanat tunisien
Le secteur combine production traditionnelle et logique industrielle d’exportation.
Quelques données structurantes :
-
300 000 artisans actifs en Tunisie
-
2 500 entreprises opérant dans le secteur
-
650 entreprises exportatrices
-
160 millions de dinars d’exportations en 2025
-
4 000 à 6 000 emplois directs industriels
-
2 % des exportations tunisiennes
-
4 % du PIB national
-
20 millions de dinars d’investissement annuel
-
20 000 personnes formées chaque année
Cette structure permet au secteur de rester compétitif, notamment grâce à la collaboration entre :
-
écoles supérieures d’arts
-
ateliers artisanaux traditionnels
Ce modèle hybride améliore la qualité des produits destinés aux marchés internationaux.
Exportations de l’artisanat tunisien : l’Europe reste dominante
Le commerce extérieur reste fortement orienté vers les marchés occidentaux.
Répartition des exportations :
-
57 % vers l’Europe
-
38 % vers les États-Unis
-
3 % vers les pays arabes
-
croissance progressive vers les marchés africains
En 2025, les exportations du secteur ont enregistré :
-
+11 % de croissance globale
Certaines spécialités traditionnelles progressent également :
-
+8 % pour les chachias tunisiennes
Un marché particulier se distingue :
-
le Nigeria, principal importateur de chachias.
Cette présence en Afrique confirme l’ouverture progressive de nouvelles opportunités commerciales pour l’artisanat tunisien.
Les produits artisanaux tunisiens les plus exportés
L’offre artisanale reste dominée par quelques catégories fortes.
Répartition de la valeur des exportations :
Bois d’olivier
-
44 % des exportations
-
croissance annuelle de 14 %
Ce segment comprend :
-
ustensiles de cuisine
-
objets décoratifs
-
accessoires design
Poterie et céramique
-
25 % des exportations
Produits principalement fabriqués dans :
-
Nabeul
-
Moknine
-
Sejnane
Tapis et textiles artisanaux
-
13 % des exportations
Un segment historiquement lié aux régions de :
-
Kairouan
-
El Kef
-
Kasserine
Produits de beauté et soins naturels
-
8 % des exportations
Ce marché progresse grâce à la demande internationale pour :
-
savon naturel
-
huiles végétales
-
produits de soins traditionnels.
Formation et transmission : 20 000 personnes formées chaque année
Le maintien du savoir-faire artisanal dépend d’un renouvellement permanent des compétences.
Chaque année :
-
20 000 personnes suivent des formations artisanales
Ces formations concernent :
-
design artisanal
-
techniques traditionnelles
-
gestion et commercialisation
L’objectif est clair :
adapter la production artisanale aux standards des marchés internationaux sans perdre l’identité culturelle des produits.
Journée nationale de l’artisanat : plus de 100 événements programmés
Le secteur prépare également la Journée nationale de l’artisanat et du vêtement traditionnel.
Le programme prévoit :
-
plus de 100 événements
-
expositions artisanales
-
ateliers de formation
-
rencontres professionnelles
La clôture inclura :
-
un prix national pour les jeunes artisans
-
la distinction d’un artisan senior
-
un artisan et une artisane récompensés dans chaque gouvernorat
Objectif : soutenir la transmission des métiers et valoriser la production artisanale tunisienne.
Ce que révèle réellement ce secteur
L’artisanat tunisien reste souvent perçu comme un secteur culturel.
En réalité, c’est aussi une filière d’exportation structurée.
Trois éléments ressortent clairement :
-
une base artisanale massive de 300 000 personnes
-
une présence internationale solide
-
une capacité de montée en gamme grâce au design et à la formation
Avec 160 millions de dinars d’exportations, l’artisanat reste encore loin des grandes industries exportatrices du pays.
Mais il possède un avantage que peu de secteurs peuvent reproduire :
une identité culturelle forte transformée en valeur économique exportable.