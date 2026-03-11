Le Brésil augmente ses importations de chaussures tunisiennes

Le Brésil fait partie des géants mondiaux de l’industrie de la chaussure.

Le pays produit chaque année plus de 800 millions de paires et dispose d’un écosystème industriel solide, concentré notamment dans l’État du Rio Grande do Sul.

Pourtant, un phénomène discret apparaît dans les statistiques commerciales :

les importations brésiliennes de chaussures et composants en provenance de Tunisie progressent.

Les volumes restent modestes, mais la tendance attire l’attention.

Dans un marché dominé par la production locale et les importations asiatiques, la Tunisie commence à trouver sa place.

Pourquoi le Brésil importe des chaussures tunisiennes

Selon les données du Ministère de l’Économie du Brésil, analysées par la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne, les achats brésiliens auprès de la Tunisie progressent dans plusieurs segments du cuir.

Plusieurs facteurs expliquent ce mouvement.

Diversification des fournisseurs

Les fabricants brésiliens cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de certains marchés.

Objectif :

limiter les risques logistiques

réduire l’exposition aux fluctuations de prix

sécuriser les chaînes d’approvisionnement

Dans ce contexte, la Tunisie apparaît comme une source alternative crédible.

Ce que la Tunisie exporte réellement vers le Brésil

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le commerce ne concerne pas uniquement les chaussures finies.

Une grande partie des exportations tunisiennes repose sur des composants industriels du cuir.

Produits les plus demandés

Tiges de chaussures (uppers)

pièces en cuir pour assemblage

composants semi-finis pour l’industrie de la chaussure

Ces éléments sont ensuite utilisés par les fabricants brésiliens pour leurs propres lignes de production.

Ce modèle industriel est courant dans l’industrie mondiale de la chaussure.

L’avantage compétitif de l’industrie tunisienne du cuir

La Tunisie dispose d’un savoir-faire reconnu dans la transformation du cuir.

Le secteur s’appuie sur :

plus de 200 entreprises actives dans le cuir et la chaussure

plusieurs zones industrielles spécialisées

une forte intégration avec les chaînes de production européennes

Une grande partie de la production tunisienne travaille historiquement pour des marques européennes.

Conséquence :

standards de fabrication élevés

contrôle qualité aligné sur l’Europe

maîtrise de la sous-traitance industrielle

Pour les industriels brésiliens, cela représente un avantage clair.

Un marché potentiel de plus de 210 millions de consommateurs

Le Brésil est l’un des marchés les plus vastes au monde pour la chaussure.

Quelques chiffres clés :

Population : 210 millions d’habitants

Production annuelle : ~800 millions de paires

Consommation interne très élevée

Même une petite part de ce marché représente une opportunité significative pour les exportateurs tunisiens.

Une croissance rapide dans les statistiques commerciales

Les volumes restent encore limités comparés aux grands flux commerciaux.

Mais un indicateur attire l’attention :

la croissance des importations brésiliennes depuis la Tunisie est parmi les plus rapides dans la région MENA.

Cela indique un intérêt industriel réel, notamment pour les composants en cuir.

Le rôle de la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne

Les échanges commerciaux entre les deux pays sont également soutenus par des institutions.

La Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne agit comme facilitateur.

Ses actions :

mise en relation d’industriels

promotion de partenariats industriels

identification de niches de marché

Les segments visés :

chaussures haut de gamme

composants spécialisés

sous-traitance industrielle du cuir

Ce que cela signifie pour l’industrie tunisienne

Historiquement, les exportations tunisiennes de chaussures se concentrent sur l’Europe.

Principaux marchés :

France

Italie

Espagne

L’ouverture vers l’Amérique latine marque donc une évolution stratégique.

Pour les industriels tunisiens, cela signifie :

diversification des marchés

réduction de la dépendance à l’Europe

accès à un marché continental majeur

Les limites actuelles

Malgré la progression, plusieurs obstacles existent.

distance logistique importante

concurrence asiatique très forte

domination de la production locale brésilienne

Le défi consiste donc à se positionner sur des segments à forte valeur ajoutée.

Le Brésil, nouveau terrain d’expansion pour le cuir tunisien

L’augmentation des importations brésiliennes depuis la Tunisie ne bouleverse pas encore l’équilibre mondial du secteur.

Mais elle révèle quelque chose d’important :

l’industrie tunisienne du cuir possède la capacité d’entrer sur des marchés éloignés et compétitifs.

Dans une industrie mondiale en pleine recomposition, la stratégie la plus efficace reste simple :

se spécialiser dans les segments où la qualité et le savoir-faire comptent plus que le volume.

Pour la Tunisie, le marché brésilien pourrait devenir un nouveau relais de croissance si cette dynamique se confirme.