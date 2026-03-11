Électrique vs thermique : le marché parallèle bouleverse l’automobile en Tunisie

90 000 véhicules importés, mais le marché officiel recule

En 2025, la Tunisie a enregistré plus de 90 000 importations de véhicules.

63 000 voitures ont été importées via les concessionnaires officiels.

36 000 véhicules ont circulé par le marché parallèle, essentiellement des voitures d’occasion de 4 à 5 ans.

Malgré les incitations gouvernementales pour les véhicules électriques et hybrides, le marché parallèle croît plus vite que le marché officiel : +23 % pour le marché parallèle, contre -14 % pour les importations légales.

Ibrahim Debache, président de la CSNCCA, alerte : ce déséquilibre menace la transition énergétique, freine la modernisation du parc automobile et impacte l’économie tunisienne.

Le marché parallèle, moteur de déséquilibre

Début 2026 : 2 500 véhicules importés via le marché parallèle , +23 % vs janvier 2025.

Concessionnaires : 3 300 voitures neuves importées , -14 % vs 2025.

Ratio : pour 4 voitures neuves importées légalement, 1 voiture d’occasion entre par un circuit parallèle.

Conséquences :

La majorité des véhicules du marché parallèle sont thermiques , donc émettent plus de CO2 .

Les efforts gouvernementaux pour réduire la dépendance aux carburants fossiles sont contrecarrés.

Transition énergétique freinée par l’infrastructure

Malgré les avantages fiscaux pour les véhicules électriques et hybrides (loi de finances 2026 : droits de douane réduits) :

Les consommateurs restent réticents aux voitures électriques , faute de bornes de recharge.

Les voitures hybrides deviennent la solution intermédiaire privilégiée, combinant moteur électrique et essence.

Les prévisions : l’électrique pourrait rester marginal, alors que l’hybride gagne du terrain.

Concessionnaires, acteurs clés mais sous pression

45 concessionnaires pour les nouvelles marques opèrent en Tunisie.

Ils maintiennent les quotas d’importation malgré la concurrence des circuits parallèles.

Leur rôle : orienter la demande vers des motorisations propres, protéger le consommateur et sécuriser le marché légal.

Recommandation : le secteur demande une réunion urgente avec le ministère du Commerce pour encadrer le marché parallèle et aligner le marché sur les objectifs de transition énergétique.

Chiffres clés à retenir

Total importations 2025 : >90 000 véhicules

Concessionnaires : 63 000 véhicules

Marché parallèle : 36 000 véhicules , +23 %

Début 2026 : 2 500 véhicules importés via le marché parallèle, 3 300 voitures neuves importées légalement, -14 %

Concessionnaires actifs : 45

Véhicules concernés : principalement thermiques pour le marché parallèle, électriques et hybrides pour le marché légal

Régulation urgente et transition réaliste

Le marché automobile tunisien est à un point de bascule : encourager l’électrique et l’hybride reste un défi tant que le marché parallèle domine.

Actions nécessaires :

Encadrer le marché parallèle pour protéger l’économie et le consommateur.

Développer les infrastructures de recharge électrique.

Renforcer le rôle des concessionnaires dans la promotion des véhicules propres.

Sans mesures concrètes, la Tunisie risque de ralentir sa transition énergétique malgré les incitations financières.