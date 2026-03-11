Tunisie : Vers la première place mondiale de la thalassothérapie
Le réveil d’un acteur mondial du bien-être
La Tunisie dépasse désormais la perception de simple destination balnéaire. Deuxième au classement mondial de la thalassothérapie, elle vise la première place, historiquement détenue par la France.
-
60 centres de thalassothérapie et 400 spas répartis sur la côte tunisienne
-
Flux annuel : 1 million de curistes internationaux
-
Atouts : climat ensoleillé toute l’année et expertise thermale historique, notamment à Korbous depuis le début du XXe siècle
L’objectif : séduire une clientèle haut de gamme en alliant excellence des soins et compétitivité tarifaire.
Pivot stratégique : Détrôner l’hégémonie française
La Tunisie consolide son positionnement avec une approche hybride : infrastructure moderne + savoir-faire historique.
-
Centres intégrés à des hôtels 4-5 étoiles
-
Maillage territorial : Hammamet, Sousse, Djerba
-
Flux international constant, surtout Europe et Italie
Insight marché : le pays ne joue plus le rôle de challenger, il s’impose comme poids lourd du secteur du bien-être.
Choc de compétitivité : le luxe à prix de rupture
Le différentiel économique est la force majeure :
-
Semaine de cure “tout compris” en Tunisie : ~1 000 €
-
Même prestation en France : ~3 000 €
-
Rapport qualité-prix perçu par la clientèle internationale comme imbattable
Témoignages clients :
-
Monique Dicroco (France) : « Soleil et soins haut de gamme pour un tiers du prix français. »
-
Mario Paolo (Italie) : « Hôtels 5 étoiles et soins médicaux partout sur la côte, équivalent des stations bretonnes et basques. »
Offensive montée en gamme : Korbous à Djerba
Pour casser l’image low-cost, la Tunisie investit dans des sites d’exception :
-
Korbous : centre historique, eau thermale reconnue, infrastructures médicalisées
-
Diversification : offres luxe du nord (Tunis) au sud (Djerba)
-
Standards : soins médicaux certifiés, équipements modernes, personnel qualifié
Citation Dr Raj Hadad : « Nos établissements rivalisent avec les meilleurs au monde. »
Freins structurels : infrastructures et notoriété
Le chemin vers la première place reste conditionné par plusieurs leviers :
-
Environnement périphérique : routes et abords à moderniser
-
Transport : multiplier les vols directs pour attirer clientèle premium
-
Écosystème loisirs : prolonger l’expérience curiste
-
Communication globale : renforcer image internationale du luxe tunisien
Ces freins sont structurels mais solvables avec des investissements ciblés et une stratégie marketing internationale.
Renaissance du bien-être méditerranéen
Après une décennie de crises sanitaires et sécuritaires, la thalassothérapie tunisienne renaît.
-
Croissance : montée en gamme, flux international, infrastructure solide
-
Avantage stratégique : luxe accessible + expertise médicale historique + climat favorable
La France doit désormais considérer la Tunisie comme un concurrent direct sur le marché du bien-être. La question n’est plus “peut-elle concurrencer ?” mais “combien de temps avant qu’elle prenne la première place ?”