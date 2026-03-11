Tunisie : Vers la première place mondiale de la thalassothérapie

Sous le Zoom
Par Plumes
thalassothérapie tunisie
thalassothérapie tunisie

Tunisie : Vers la première place mondiale de la thalassothérapie

 Le réveil d’un acteur mondial du bien-être

La Tunisie dépasse désormais la perception de simple destination balnéaire. Deuxième au classement mondial de la thalassothérapie, elle vise la première place, historiquement détenue par la France.

  • 60 centres de thalassothérapie et 400 spas répartis sur la côte tunisienne

  • Flux annuel : 1 million de curistes internationaux

  • Atouts : climat ensoleillé toute l’année et expertise thermale historique, notamment à Korbous depuis le début du XXe siècle

L’objectif : séduire une clientèle haut de gamme en alliant excellence des soins et compétitivité tarifaire.

Pivot stratégique : Détrôner l’hégémonie française

La Tunisie consolide son positionnement avec une approche hybride : infrastructure moderne + savoir-faire historique.

  • Centres intégrés à des hôtels 4-5 étoiles

  • Maillage territorial : Hammamet, Sousse, Djerba

  • Flux international constant, surtout Europe et Italie

Insight marché : le pays ne joue plus le rôle de challenger, il s’impose comme poids lourd du secteur du bien-être.

Choc de compétitivité : le luxe à prix de rupture

Le différentiel économique est la force majeure :

  • Semaine de cure “tout compris” en Tunisie : ~1 000 €

  • Même prestation en France : ~3 000 €

  • Rapport qualité-prix perçu par la clientèle internationale comme imbattable

Témoignages clients :

Articles Similaires

Électrique vs thermique : le marché parallèle bouleverse…

La Fintech peut-elle dépasser les banques traditionnelles en…

Les 5 Industries Qui Vont Transformer l’Économie Tunisienne…

  • Monique Dicroco (France) : « Soleil et soins haut de gamme pour un tiers du prix français. »

  • Mario Paolo (Italie) : « Hôtels 5 étoiles et soins médicaux partout sur la côte, équivalent des stations bretonnes et basques. »

Offensive montée en gamme : Korbous à Djerba

Pour casser l’image low-cost, la Tunisie investit dans des sites d’exception :

  • Korbous : centre historique, eau thermale reconnue, infrastructures médicalisées

  • Diversification : offres luxe du nord (Tunis) au sud (Djerba)

  • Standards : soins médicaux certifiés, équipements modernes, personnel qualifié

Citation Dr Raj Hadad : « Nos établissements rivalisent avec les meilleurs au monde. »

Freins structurels : infrastructures et notoriété

Le chemin vers la première place reste conditionné par plusieurs leviers :

  • Environnement périphérique : routes et abords à moderniser

  • Transport : multiplier les vols directs pour attirer clientèle premium

  • Écosystème loisirs : prolonger l’expérience curiste

  • Communication globale : renforcer image internationale du luxe tunisien

Ces freins sont structurels mais solvables avec des investissements ciblés et une stratégie marketing internationale.

Renaissance du bien-être méditerranéen

Après une décennie de crises sanitaires et sécuritaires, la thalassothérapie tunisienne renaît.

  • Croissance : montée en gamme, flux international, infrastructure solide

  • Avantage stratégique : luxe accessible + expertise médicale historique + climat favorable

La France doit désormais considérer la Tunisie comme un concurrent direct sur le marché du bien-être. La question n’est plus “peut-elle concurrencer ?” mais “combien de temps avant qu’elle prenne la première place ?”

vous pourriez aussi aimer
Sous le Zoom

Électrique vs thermique : le marché parallèle bouleverse l’automobile en Tunisie

Sous le Zoom

La Fintech peut-elle dépasser les banques traditionnelles en Tunisie ?

Sous le Zoom

Les 5 Industries Qui Vont Transformer l’Économie Tunisienne d’ici 2030

Sous le Zoom

L’aéroport de Tunis-Carthage : 865 M€ pour quadrupler la capacité d’ici 2031

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy