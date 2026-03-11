Tunisie : Vers la première place mondiale de la thalassothérapie

Le réveil d’un acteur mondial du bien-être

La Tunisie dépasse désormais la perception de simple destination balnéaire. Deuxième au classement mondial de la thalassothérapie, elle vise la première place, historiquement détenue par la France.

60 centres de thalassothérapie et 400 spas répartis sur la côte tunisienne

Flux annuel : 1 million de curistes internationaux

Atouts : climat ensoleillé toute l’année et expertise thermale historique, notamment à Korbous depuis le début du XXe siècle

L’objectif : séduire une clientèle haut de gamme en alliant excellence des soins et compétitivité tarifaire.

Pivot stratégique : Détrôner l’hégémonie française

La Tunisie consolide son positionnement avec une approche hybride : infrastructure moderne + savoir-faire historique.

Centres intégrés à des hôtels 4-5 étoiles

Maillage territorial : Hammamet, Sousse, Djerba

Flux international constant, surtout Europe et Italie

Insight marché : le pays ne joue plus le rôle de challenger, il s’impose comme poids lourd du secteur du bien-être.

Choc de compétitivité : le luxe à prix de rupture

Le différentiel économique est la force majeure :

Semaine de cure “tout compris” en Tunisie : ~1 000 €

Même prestation en France : ~3 000 €

Rapport qualité-prix perçu par la clientèle internationale comme imbattable

Témoignages clients :

Monique Dicroco (France) : « Soleil et soins haut de gamme pour un tiers du prix français. »

Mario Paolo (Italie) : « Hôtels 5 étoiles et soins médicaux partout sur la côte, équivalent des stations bretonnes et basques. »

Offensive montée en gamme : Korbous à Djerba

Pour casser l’image low-cost, la Tunisie investit dans des sites d’exception :

Korbous : centre historique, eau thermale reconnue, infrastructures médicalisées

Diversification : offres luxe du nord (Tunis) au sud (Djerba)

Standards : soins médicaux certifiés, équipements modernes, personnel qualifié

Citation Dr Raj Hadad : « Nos établissements rivalisent avec les meilleurs au monde. »

Freins structurels : infrastructures et notoriété

Le chemin vers la première place reste conditionné par plusieurs leviers :

Environnement périphérique : routes et abords à moderniser

Transport : multiplier les vols directs pour attirer clientèle premium

Écosystème loisirs : prolonger l’expérience curiste

Communication globale : renforcer image internationale du luxe tunisien

Ces freins sont structurels mais solvables avec des investissements ciblés et une stratégie marketing internationale.

Renaissance du bien-être méditerranéen

Après une décennie de crises sanitaires et sécuritaires, la thalassothérapie tunisienne renaît.

Croissance : montée en gamme, flux international, infrastructure solide

Avantage stratégique : luxe accessible + expertise médicale historique + climat favorable

La France doit désormais considérer la Tunisie comme un concurrent direct sur le marché du bien-être. La question n’est plus “peut-elle concurrencer ?” mais “combien de temps avant qu’elle prenne la première place ?”